Gratis tilgang på Vi Pluss

NYHET! Som abonnent på Vi over 60 får du nå GRATIS tilgang til tjenesten Vi Pluss.

Nettavisen Vi.no skriver forbruker- og underholdningsjournalistikk for målgruppen 60+. Her finner du gode og nyttige saker om temaer som helse, økonomi, psykologi, karriere, teknologi og historie. Nå har de lansert tjenesten Vi Pluss med et bredt utvalg av artikler.

Vi.no ble startet opp i 2018 og er en del av Aller Media som også eier Vi Over 60. Utgangspunktet vårt er «age pride»: Mens alle andre nettsatsinger fokuserer på yngre målgrupper, så heier vi på de godt voksne. Vi.no elsker å skrive gøyale saker om mote for voksne eller forbrukersaker der vi stiller alle de dumme spørsmålene.