Vinn to billetter til valgfri konsert med Rune Larsen, Tor Endresen og Katrine Moholt!

Jukebox-turneen er reneste ønskekonserten. Trioen på scenen inviterer publikum til å være med på å velge ut deler av spillelisten. De har plukket ut sine favorittlåter frå de glade 50-, 60-, og 70-åra; og så får publikum stemme på sine favoritter. Så dette blir gøy!

Vi trekker to billetter per konsert, så her er det gode vinner sjanser!

Klikk på svaralternativ og skriv inn ønsket spillested lengre nede på siden.

SPILLESTEDER:

4. mars Oslo

6. mars Ski

7. mars Drammen

8. mars Hønefoss

9. mars Fredrikstad

14. mars Bjugn

15. mars Namsos

16. mars Mandal

17. mars Flekkefjord

18. mars Stavanger

12. april Os

14. april Kristiansand

15. april Haugesund

17. april Florø

18. april Førde

19. april Nordfjord

20. april Åndalsnes