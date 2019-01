Vinn gavekort på 500 kroner!

VI OVER 60 slutter nå med konkurranse i magasinet, men vi skal fortsette her på nettet. Vi kommer til å reklamere for konkurransen både på Facebook og i nyhetsbrevet vårt. Du kan melde deg på nyhetsbrevet vårt her slik at du ikke går glipp av en eneste vinnermulighet!

Premien er et gavekort på 500 kroner fra Universal Presentkort. Dette kan du bruke i over 5000 butikker i mange bransjer over hele landet. Kortet har en gyldighet på fem år.

I år har VI OVER 60 jubileum. Det er 40 år siden den første utgaven kom ut i 1979 og vi henter spørsmålet vårt denne gangen fra det året.

Hvem var statsminister i Norge i 1979? Odvar Nordli Trygve Bratteli Gro Harlem Brundtland

Informasjonen du legger igjen i konkurransen vil kun bli brukt til å trekke en vinner og eventuelt sende premien. Deltagerlisten vil bli slettet etter dette.