Vinn helseklokken Contact

Helseklokken Contact gir deg grenseløs frihet og et nytt nivå av mobilitet.

Utstyrt med et stort batteri, innebygget SIM (mobil), kan du gå hvor som helst, når som helst. Automatisk alarm og toveis kommunikasjon i en kompakt pakke, gir deg et helt nytt nivå av ytelse som ikke matches av andre helsealarmsystemer på markedet. Måler og varsler puls, fall og områdebegrensning (GPS) og har en enkelknapp for å aktivere alarm manuelt. Contact er veldig lett å bruke!

Helseklokken Contact er utviklet, designet og produsert i Norge og er av topp kvalitet. På grunn av vårt lands strenge regler rundt datalagring og sikkerhet, kan du som kunde stole på at alle data som behandles er trygge, og ikke vil bli solgt eller brukt på en ikke-etisk måte.

Når du kjøper Contact får du alt du trenger med i esken! Alt du trenger å gjøre er å laste ned vår app og gjennomføre oppsettet via din smart-telefon. Contact har et robust design med komfort i tankene. Contact er støvtett, vanntett og fungerer der den trengs mest. Månedsabonnement à kr 179,- administreres direkte i appen vår.