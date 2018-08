Vinn helseklokken Contact

Sov godt, vær aktiv og føl deg trygg!

Helseklokken Contact er et revolusjonerende, teknisk avansert produkt som likevel er svært enkelt i bruk. Klokken er for det meste automatisk, ikke-sjenerende og gir trygghet for både brukeren og pårørende. Contact stimulerer til mer aktivitet, bedre søvn og hverdagstrygghet. Contact passer på.

Utstyrt med et stort batteri, innebygget SIM (mobil), kan du gå hvor som helst, når som helst. Automatisk alarm og toveis kommunikasjon i en kompakt pakke, gir deg et helt nytt nivå av ytelse som ikke matches av andre helsealarmsystemer på markedet. Måler og varsler puls, fall og områdebegrensning (GPS) og har én enkel knapp for å aktivere alarm manuelt. Helseklokken Contact er utviklet, designet og produsert i Norge og er av topp kvalitet. Når du kjøper Contact får du alt du trenger med i esken! Alt du trenger å gjøre er å laste ned ContinYou sin app (Guardian) og gjennomføre oppsettet via din smart-telefon. Contact har et robust design med komfort i tankene. Contact er støvtett, vanntett og fungerer der den trengs mest. Månedsabonnement à kr 179,- administreres direkte i appen til ContinYou (Guardian).

Hvor er Contact produsert? Norge Kina USA

