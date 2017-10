10 steder du bør reise til nå

Av Linn Merete Rognø

Men bare husk å sjekke disse tre tingene først.

Lengter du etter en skikkelig god ferie, er høsten en ypperlig tid å reise på. Det er også fordelen med å være pensjonist – du kan stort sett dra på ferie når du vil.

På høsten er turisttrøkket mindre enn på sommerstid, temperaturene er ikke like intense og reiseoperatørenes priser er ofte vesentlig lavere enn i høysesongen.

Og er du lysten på å oppleve noe mer enn vikingbarer i Spania, har du også flust med muligheter til å utvide horisonten, mildt sagt.

10 anbefalte reisemål

Journalisten, bloggeren og forfatteren, Gunnar Garfors, er en av Norges mest bereiste. Han har vært i 198 land, noe han også har skrevet bok om. Mannen har med andre ord mye kunnskap om verdens destinasjoner.

Her får du Garfors 10 beste anbefalinger:

Cornwall i England: Idylliske småbyer, koselige puber, fantastiske turmuligheter langs oppmerkede løyper. Færøyene: Eminent mat, vill og vakker natur og få tilreisende tilreisende – direktefly fra Bergen. Asorene: Grønt og frodig, rolig og med mange gode mattilbud. Med mulighet for å kombinere med USA, direktefly videre til Boston. Jerevan, Armenia: Landet er en av verdens eldste vinprodusenter, har interessant historie med mange muligheter for biltur og vingårder, kloster og fantastiske naturområder – men vær obs på dårlige veier. Landet er også kristendommens vugge. Kapp Verde: Bare én time lenger enn til Kanariøyene, og i Afrika. Har de samme fasilitetene, men er langt mer spennende. Unngå likevel resort-hotellene på Boa Vista, der er det ikke så mye annet å gjøre. Libanon: Et mekka for mat, vin og historie. Besøk Byblos, en av verdens eldste byer, og drikk vin i fjellene i øst. Bare hold dere unna sørlige deler av landet, her er det ikke fullt så trygt. Tokyo, Kyoto og Sapporo: En rundreise med kuletoget (Shikansen) i Japan er noe dere må sette av litt tid til. I verdensmetropolen Tokyo finner dere absolutt alt, og enorme motsetninger mellom gammelt og nytt. Og besøk en kattecaféfor for å se middelaldrende menn gå amok med speilreflekskamera der de knipser i vei bilder av høyst ordinære katter. Kyoto er eminent for historie, mens Sapporo leverer alt av kortreist mat av topp kvalitet. Boston og New England: Den byen i USA med mest historie og et koselig sentrum med mange spennende mennesker. Og ta turen litt nordover til Maine og New Hampshire for hummerhimmelen! Her kan du fråtse i verdens beste hummere til noen få dollar. Kjøp hos fiskehandleren, mange av dem tilbereder hummeren til deg. For å ikke snakke om østersutvalget i og rundt Boston! Cuba: Landet har åpnet opp litt i det siste, og bør helt klart besøkes før særpreget man finner i bygninger og biler forsvinner. Bare reis utenfor Havana også, der finner du det virkelige Cuba. Og drikk Cuba Libre, selvsagt. Tonga: Kongeriket i Stillehavet er langt unna, og kombineres best med en tur til Australia, New Zealand og/eller Fiji. Landet har en spennende historie, eminente og nærmest uberørte strender, samt fantastiske forhold for dykking og snorkling. Og de elsker biff og sjømat.

Dette bør være på plassen

Før du booker ferien, er det samtidig viktig at du, ifølge Garfors, sjekker tre ting:

Er det gode fasiliteter på plass dit du vil dra? Dette er viktig og nødvendig for mange seniorer.

Er det kurant infrastruktur?

Snakker folk engelsk der? Det er en fordel, kanskje spesielt hvis du trenger hjelp av helsepersonell.

– Du bør tenke over hva som er viktigst for deg; er det mat, drikke, turer, kultur, historie, kvalitet på hotell eller andre ting?

– Reiser man som par, må det være noe for begge to, og ikke vær redd for å gjøre ulike ting på dagen. Da har man plutselig ulike historier å dele over middagen, sier Garfors videre.

Enslig på gruppetur

Ingar Væge, grunnlegger av Seniorferie.no, forteller at mange eldre reiser som enslig på tur. Og da er samhold viktig.

– På gruppeturer leier vi ofte små hotell slik at vi har mer eller mindre hele hotellet for oss selv i idyllisk utkant fremfor et hotell med 500 gjester. Utflukter og spennende plasser er det over alt, mener Væge.

Han erfarer også at direkteruter er viktig for de eldre reisende.

– Det gir en ekstra trygghet og gjør det enklere for mange. Seniorer er opptatt av det som er godt tilrettelagt i forveien, sier Væge.

Hit vil vi dra i fremtiden

Garfors mener at seniorer har mer penger nå enn før, og det er også mer akseptert å bruke de på seg selv nå enn tidligere. Han syns det er viktig at de godt voksne lever livet og bruker penger på egne opplevelser.

– Spis på en litt dyrere restaurant enn du hadde tenkt, bo på akkurat det hotellet du har lyst til, eller ta den lange massasjen, oppfordrer han.

Han tror at flere seniorer vil velge å reise lenger unna og bli der lengre.

– Sørlige Afrika som Madagaskar, Mauritius, Sør-Afrika, Namibia, Mosambik, Sør-Amerika og Sør-Øst Asia seiler frem som favoritter. Og så vil USA og Canada stå seg godt, mange har røtter her og elsker amerikansk kultur, mener Garfors.

Væge ser også at Kroatia er mer og mer populært blant seniorene.

– Det er på grunn av tilgjengeligheten, det man får for pengene, og at eldre har tatt innover seg at det ikke er gamle Balkan lenger, men at det bygges opp igjen etter gamle Jugoslavia.

Han tror også at det i fremtiden vil bli mer populært å reise lenger enn før, mye på grunn av at flyene går mye raskere i dag enn tidligere. I dag kan du for eksempel nå Miami på seks timer.

– Verden blir mindre, og seniorer ønsker også å utvide horisontene, de ønsker mer enn før, sier han.