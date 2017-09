58-åringer uønsket på jobbintervju

Av Linn Merete Rognø

Flere norske ledere vil ikke ta imot godt voksne arbeidssøkere viser studie.

– Hvis du kommer til et intervju, er det veldig viktig at du ikke sitter og snakker om gamledager og gamle bragder, men fokuserer på fremtiden.

Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk, snakker til de godt voksne arbeidssøkende som enten har vært i jobb i mange år og som ønsker å skifte beite, eller de som vil ut i jobb igjen etter en lang pause fra arbeidsmarkedet.

For det er ikke alltid bare-bare å kaste seg ut i en ny jobbsøkeprosess i en alder av 50 pluss. Det viser en ny svensk studie gjennomført av forskere ved Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

– 58 år er for gammelt

Den svenske studien viser at sjansen for å bli kontaktet av en arbeidsgiver faller kraftig i 40-årsalderen, og nærmere pensjonsalderen er sjansen for å bli kontaktet svært lav.

Forskerne sendte 6000 fiktive jobbsøknader til arbeidsgivere som hadde søkt etter nye ansatte i en rekke forskjellige yrker. Så talte forskerne opp hvor mange av liksomsøkerne som fikk svar. Forskerne fant at middelaldrende og eldre arbeidssøkere velges bort fra søknadsbunken i større grad enn yngre som søker jobb.

Ifølge Østerud har ikke Senter for seniorpolitikk gjennomført tilsvarende undersøkelse i Norge, men i sin årlige undersøkelse Norsk Seniorpolitisk Barometer, spør de norske ledere i privat og offentlig sektor: Ved hvilken alder mener du at en person er for gammel til å bli innkalt til intervju?

– Da er gjennomsnittsalderen 58 år. Vi kan altså se tendenser til det i Norge at du er for gammel å bli vurdert, sier hun.

Deres undersøkelse viser også at det er litt høyere gjennomsnittsalder for når man er for gammel i offentlig enn i privat sektor.

– Og så har det litt med det alderen på lederen å gjøre. Hvor fordomsfull er lederen som skal ansette? Her ser vi at kvinnelige ledere er litt mindre fordomsfulle enn menn, sier Østerud videre.

Mer vanlig i dag

Trine -Lise Jagge, daglig leder og hodejeger ved rekrutteringsselskapet Dynamic People AS, forteller at de opplever at flere og flere av deres oppdragsgivere ønsker seg yngre kandidater.

– Det er absolutt et tema som vi diskuterer ofte på kontoret. Dette har blitt et hyppigere tema enn det var bare for 5 år siden, og det er vanskeligere på jobbmarkedet når du har passert 50, sier Jagge.

Selskapet forsøker å utfordre oppdragsgivere og kandidater på dette med alder.

– Vi mener at man ikke skal ekskludere en kandidat på grunn av alder, men finne den best egnede kandidaten til jobben den skal utføre.

– Yngre er mer sultne

Forskerne bak den svenske studien stilte også spørsmål om årsaken til at arbeidsgivere vegrer seg mot å ansette eldre.

Arbeidsgiverne oppga at særlig tre egenskaper er viktige hos ansatte: At de har evnen til å lære nye ting, at de er fleksible og tilpasningsdyktige, samt drevne og initiativrike.

Jagge støtter dette, og tror at enkelte arbeidsgivere er av den oppfatning at yngre kandidater er mer sultne, har mer energi, og viser mer endringsvilje.

– Men alder er bare et tall. Det vi ser etter er de kandidatene som er «på», at du holder deg oppdatert, følger med på trender, er fremoverlent, viser motivasjon, engasjement og ikke minst viser innsikt og interesse for stillingen du søker på, presiserer hodejegeren.

Ikke umulig

Østerud understreker at det er fullt mulig å få ny jobb etter fylte femti år.

– Det er det mange eksempler på, du må ikke gå rundt og tro at det ikke er mulig.

Men det er viktig å huske på at det å søke ny jobb er en jobb.

– Det er hardt arbeid å bytte jobb, det er mange råd knyttet til det, og de bør du lytte til, sier hun.

Vanlig tabbe

Jobben du gjør i forkant er altså et viktig steg for å stikke deg frem i bunken av arbeidssøkende som ønsker å komme på intervju.

Og er du blant dem som blir invitert til intervju, bør du trekker fokuset vekk fra alderen din, men i stedet fokuserer på fremtiden, råder Østerud.

– Ikke snakk så mye om fortiden, men fortell i stedet om hva du kan bidra med for at denne bedriften kan nå sine mål fremover, tipser direktøren.

Jagge understreker at du må tenke på hvordan du fremstår. Oser du av energi, interesse og motivasjon for stillingen du søker? Eller er du mest opptatt av lønn og hvor mange feriedager du vil få?

– Du konkurrerer ofte med noen som forlanger mindre lønn, som har kortere erfaring men som viser en enorm lyst på jobben, sier hodejegeren.

Jagge mener at det ikke hjelper at du har lang ledererfaring om du ikke viser at du er virkelig interessert, ydmyk og forstår oppgavene du skal utføre.

– Vi ser dessverre ofte at eldre kandidater som er vurdert som finalist, snakker seg rett ut av finaleplassen fordi de i denne fasen begynner å kreve høyere lønn. Med argumentet om hva de hadde i lønn i sin siste stilling og at de forventer en økning. Den yngre kandidaten har ofte et helt annet fokus, nemlig hva han/hun kan tilføre av verdi inn i stillingen og bedriften.

Slik kan du kapre jobben Jagge kommer med følgende oppsummering: Se på deg selv som et produkt du skal selge.

Vis motivasjon, innsikt og interesse for stillingen du søker på.

Hold deg oppdatert på trender i bransjen du søker deg til og hvilke endringer den står ovenfor.

Ha stillingsutlysningen foran deg og besvar hvorfor de skal ansette nettopp deg. Fatt deg i korthet.

Ta med nøkkelkvalifikasjoner på din CV og få med resultater. Søk råd på hvordan du skal sette opp en god CV om du er usikker.

Sørg for at du har en god Linkedin-profil og søk råd dersom du er usikker på hvordan du skal sette opp en slik profil.

Fyll på med kompetanse du mangler. Trenger du påfyll av kompetanse, les deg opp på nett og meld deg på kurs dersom du trenger noe du ikke kan i stillingene du søker på.

Les deg opp på selskapet du søker deg til. Vi ønsker at du skal kunne svare godt på hvorfor du vil jobbe i det aktuelle selskapet.

Vær ydmyk og vis motivasjon. Dropp å snakke om lønn og andre goder før du har fått signaler om at du er aktuell.

Kast den altfor store 90 talls-dressen, husk at førsteinntrykket også sier noe om du henger med i tiden.

