Dette vil 60-åringer bruke mer penger på i år

Av Linn Merete Rognø

De fleste har råd til det selv om de ikke har spart nok, mener forbrukerøkonom.

– Det er fullt mulig å få råd til drømmeferien selv om du ikke har spart nok, mener forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Hun sikter da spesielt til seniorene, for det er nettopp ferie som topper listen over hva 60-åringer har lyst å bruke mer penger på i 2018.

Det viser resultater fra undersøkelsen gjennomført av Respons Analyse på vegne av DNB.

Vil spare mer

Det er likevel kun 18 prosent som sier at de helt sikkert skal spare mer, ifølge undersøkelsen.

Men har du ikke spart mer behøver du ikke gi opp feriedrømmen, mener Sandmæl.

– Når du skal velger feriedestinasjon er det flere faktorer som avgjør hvilke land du vil få mest ferie for pengene. Disse faktorene er valuta, landets prisnivå og hvor mye det koster å komme seg dit, sier forbrukerøkonomen.

Før du velger reisemål

Ifølge Sandmæl kan disse faktorene endre seg fra år til år:

Transport: Det er gjerne dyrere å fly jo lenger bort du skal. Men det er også slik at flyselskapene stadig kommer med nye og forenklede ruter som gjør det rimeligere å fly til destinasjoner som er langt unna.

Prisnivå i landet: Et land som er billig å leve i kan bli dyrere når økonomien tar seg opp grunnet økt turisme.

Valuta: Endringer i landets valuta og den norske kronen påvirker om det blir dyrere eller billigere for nordmenn å feriere i landet.

– Det er viktig å se på helheten når du skal velge deg ut årets reisemål. Det hjelper ikke at flybilletten er billig hvis det koster skjorta å bo og leve der. Det kan lønne seg å bruke mer på fly for å komme seg til et land der det er rimelig å leve, sier Sandmæl.

Bestill direkte

Du trenger likevel ikke betale store summer for flybilletten. For dersom du bestille billetten direkte fra flyselskapet istedenfor via en annen reiseaktør, kan du spare mye på dette.

Det mener reiseblogger og journalist Gunnar Garfors.

– Som regel er det billigst å bestille direkte hos flyselskapet. Etter at jeg har funnet billetten jeg vil ha på en flysøkemotor, dobbeltsjekker jeg prisen på flyselskapets nettsider, tipser han.

Gode flysøkemotorer:

Bestill tidlig

Er du fleksibel, kan du selvsagt gjøre gode kupp ved å reise på hopp-på-turer.

Mange beregninger viser likevel at det billigste er å bestille mellom seks til ni uker før avreise, ifølge Smartepenger.no.

– Men for de største feriene, som sommerferie, høstferie, juleferie, vinter-og høstferie lønner det seg nesten alltid å være tidlig ute, mener Garfors.

