8 ting du må sjekke før du handler på nett

Av Linn Merete Rognø

Og her er informasjonen du ikke må gi fra deg når du nettshopper.

Netthandelen de siste fire årene har utviklet seg i et svært raskt tempo. Ifølge DIBS rapport om Norsk E-handel har markedet økt med 16 prosent i 2016 sammenlignet med 2015, og er nå større enn 90 milliarder kroner i Norge.

Og netthandel er ikke lenger forbeholdt den yngre generasjonen.

Ifølge Trendrapporten Den Voksne Digitale Forbruker 2017, gjennomført av IPSOS, handler 54 prosent av menn mellom 50-59 år minst en gang i måneden eller oftere på nett, mens 32 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe netthandler hver måned.

Samtidig er det flere blant de godt voksne som er skeptisk til netthandel av sikkerhetsmessige årsaker.

Slik handler du trygt på nett

Derimot er det mange ting du kan sjekke for å forsikre deg om at du gjør en trygg handel.

Du må selvsagt ha en sikker pc, et nettbrett eller mobil slik at ikke uvedkommende kan ta kontroll over den.

-Er du ny på netthandel så velg å handle på norske nettbutikker som også har fysiske forretninger, sier Peder Inge Furseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, spesialist på e-handel og innovasjon.

Men før du begynner å navigere deg inn til handlekurven på nettsidene, har Dag Slettemeås, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet, åtte nøkkeltips:

Google nettbutikken, og se om det dukker opp informasjon som viser til svindel eller lignende. Sjekk brukererfaringer med butikken fra forskjellige kilder, eller ta kontakt med for eksempel Forbrukerrådet. Det kan også være fornuftig å vurdere hvordan nettsiden ser ut, om designet ser profesjonelt ut og om informasjonen gis på «godt norsk» dersom du handler i Norge. Sjekk gjerne nettstedsinformasjon ved å trykke øverst til venstre i nettadresse-feltet. Her gir nettleseren informasjon om hvorvidt nettstedet er sikkert eller ikke. En annen tidlig vurdering kan være å sette seg inn i « Trygg e-handel » – sertifisering, og se om nettbutikken er tilknyttet denne. Sjekk om det er muligheter for å betale med kredittkort eller faktura. Det anbefales å betale med kredittkort, altså Visa og liknende, ikke debetkort fra banken, fordi du da er beskyttet av Finansavtaleloven , og kan få pengene i retur ved svindel. Faktura gir liknende rettigheter, men er litt mer komplisert og medfører noen ganger ekstra gebyrer, men dette blir i så fall opplyst om. Det er også viktig å lese gjennom kjøpsbetingelsene før handelen inngås, og gjerne personvern-policy dersom du vil være ekstra sikker og har god tid. Når kjøpet er inngått bør du spare på ordrebekreftelsen, som gjerne kommer på e-post, slik at du kan sjekke produktet opp mot det du avtalte.

Furseth, på sin side, mener at du bør hake av for faktura om det er mulig.

– Dersom det er en utenlandsk nettbutikk, så forsøk å betale så lite som mulig før du har fått varen, selv om det skulle gjøre varen dyrere, dette fordi det er sikrere for deg, sier han.

Norske nettbutikker

– De norske nettbutikkene til kjente bedrifter er trygge. Her har du 14 dagers returrett. Noen bedrifter annonserer også hvor lenge de har åpent kjøp – for eksempel at de har 30 dagers åpent kjøp. Se også etter merket for Trygg handel, og se etter om kontaktinformasjonen til bedriften er lett å finne, tipser Furseth.

I europeiske nettbutikker har du som regel syv dagers returrett. Sverige og Danmark har 14 dagers returrett som Norge.

– Dersom du bruker nettbank til å betale regninger, kan du trygt bruke norske nettbutikker. Skulle noe gå galt, vil forbrukermyndighetene hjelpe deg. Dersom du ser et tilbud i en utenlandsk nettbutikk som er for godt til å være sant, så er det nok juks. Men det finnes mange gode og trygge nettbutikker også utenom Europa, som i USA og i Asia, understreker Furseth videre.

Likevel kan det være fornuftig å høre med andre erfarne netthandlere, som gjerne har et godt øye for hva som er legitime sider og hva som er svindel, mener Slettemeås.

-Jo mer du handler, desto tryggere blir du selv. Erfaring gjør mester, sier han.

Ikke gi fra deg denne informasjonen

Før du vet at nettsiden er sikker, er det flere personlige opplysninger du må unngå å gi fra deg, understreker de to ekspertene.

– Du bør generelt være forsiktig med å gi fra deg personlig informasjon som virker unødvendig for selve handelen. Det er en god tommelfingerregel å tenke gjennom hva du tror nettstedet trenger å vite om deg for å få gjennomført handelen, tipser Slettemeås.

Furseth råder deg å gi fra deg minst mulig av personlige opplysninger, særlig ikke et kredittkort-eller debetkortnummer, eller CVC-kode.

– Du må heller aldri sende et kredittkortnummer i en vanlig e-post – det blir nesten helt sikkert fanget opp av uærlige personer på veien til din mottaker av e-posten, advarer han.

Bankkonotonummer, kortnummer, personnummer og lignende bør du kun gi fra deg dersom du er sikker på at nettsiden er legitim, understreker Slettemeås.

-Resultatet kan i motsatt tilfelle være svindelsforsøk, ID-tyveri, eller unødig spam og markedsføring, sier han.

