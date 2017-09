Disse holder ut lengst i jobben sin

Av Linn Merete Rognø

Og her er gruppen som slutter først.

26.september lanserte Kommunesektorens Organisasjon (KS) årets arbeidsgivermonitor på Arbeidslivskonferansen.

Ett av resultatene i monitoren er at avgangsalderen for ansatte over 55 år i kommunesektoren øker. Vi jobber altså stadig lenger før vi pensjonerer oss. Der gjennomsnittlig avgangsalder for ansatte over 55 år var 62,8 år i 2010, har den økt til 63,9 år i 2016.

Disse jobber lengst

Over denne perioden har avgangsalderen økt for begge kjønn, men det er menn som jobber lengst, frem til 64,3 år i gjennomsnitt, mens kvinner jobber frem til 63,8 år i gjennomsnitt.

I gruppen av ansatte som holder lengst ut i arbeidslivet, er det personellet i videregående skoler som går av med seieren, viser studien videre. Her er gjennomsnittsalder 64 år.

Åsmund Hermansen, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap på Høgskolen i Oslo og Akershus, tror hovedforklaringen for hvor lenge man velger å jobbe, er arbeidsbelastning og dermed helse. Men også utdanning er en viktig faktor.

– De som jobber i videregående skole har høyere utdanning, og forskningen viser at helseatferd varierer med utdanning, forteller Hermansen.

Slutter først

I gruppen av ansatte i kommunesektoren som velger å avslutte karrieren sin først, er det barnehageansatte som topper listen. Her er avgangsalderen 62,5 år i gjennomsnitt.

Hermansen mener at en årsak til dette er at det rett og slett er mer belastende å jobbe i barnehager sammenlignet med videregående skole.

– Redusert helse som følge av arbeidsbelastning fører til tidligere avgang, sier forskeren.

Gunstig med redusert arbeidstid

Hermansen tror at hovedforklaringen på at avgangsalderen har økt, er pensjonsreformen med levealdersjustering, fjerning av besteårsregelen og nøytralt uttak.

– Det lønner seg helt klart å jobbe lenger, og pensjonsreformen har styrket insentivene for å jobbe lenger. Samtidig har flere arbeidsgiver innført fastholdelsestiltak som ekstra ferie, bonuser og redusert arbeidstid – særlig de to først nevnte tiltakene reduserer sannsynligheten for å gå av tidlig, sier han. Jorunn Leegaard, fungerende avdelingsdirektør Arbeidsgiverpolitikk, mener årsaken til økende avgangsalder har flere ulike forklaringer. – Faktorer som bedre helse, økt levealder, høyere kompetanse og holdningsendringer kan ha betydning, sier Leegaard.

Stort rekrutteringsbehov

I studien kommer det også frem at andelen årsverk utført av ansatte eldre enn 59 år er drøye 17 prosent i fylkeskommunene og nærmere 12 prosent i kommunene.

Leegaard syns at økningen i avgangsalder er positiv. Hun håper at denne utviklingen vil fortsette.

– Det er positivt at avgangsalderen øker, både av økonomiske hensyn men ikke minst fordi seniorene har kompetanse som kommunesektoren gjerne vil beholde, sier Leegaard.

Hun forteller at kommunesektoren har et stort rekrutteringsbehov fremover.

– Dette gjelder særlig innen helse og omsorg, og økt avgangsalder reduserer rekrutteringsbehovet, sier avdelingsdirektøren videre.

-Positivt og negativt

Flere studier har også vist at pensjonsreformen har bidratt sterkt til veksten av seniorsysselsetting fra 2011, først og fremst som følge av at jobbinsentivene har blitt bedret for personer med rett til AFP i privat sektor, ifølge Leegaard.

– Jeg mener samtidig at den mindre positive utviklingen må sees i sammenheng med nedgangstider på arbeidsmarkedet, sier hun videre.

Dette fremkommer blant annet av Underveisvurderingen til IA-avtalen 2014-2018.

Hermansen mener at det for statsfinansene og velferdsstatens bærekraft utvilsomt er positivt at avgangsalderen øker.

– Når det gjelder den enkelte arbeidstaker, mener jeg det avgjørende spørsmålet er hvorfor man velger å stå lengre. Jeg synes ikke det er spesielt positivt dersom den økte avgangsalderen er et resultat av at flere føler seg tvunget til å jobbe fordi de rett og slett ikke har råd, men helst skulle gått av fordi helsen begynner å skrante, understreker forskeren.

– Det er derimot veldig positivt dersom den økte avgangsalderen er et resultat av at flere rett og slett vil fortsette å jobbe fordi de ønsker, og ikke nødvendigvis må av økonomiske grunner, avslutter forskeren.