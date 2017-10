Slik kan arveloven skape problemer for etterlatte

Av Linn Merete Rognø

Om du ikke skriver testament, kan det oppstå konflikt i familien.

– Mitt inntrykk er at de fleste skriver testament sent i livet. Det henger nok sammen med at man da ofte har mer verdier å testamentere bort, og at man har fått et mer bevisst forhold til fordelene ved å opprette testament. Gjerne etter å ha vært gjennom arveoppgjør selv, hvor det ikke var testament som bidro til å forenkle arveoppgjøret.

Det sier Trude Stormoen, allmennadvokat med arv som spesialområde.

For akkurat når du bør sette opp et testament, avhenger av din livssituasjon, økonomiske situasjon og hvem som er arvinger, mener advokaten.

Dårligere arverett

Andreas Poulsson, advokat ved Codex Advokat Oslo AS, er enig.

Han mener samtidig at samboere absolutt bør vurdere om de har behov for testament, da de har adskillig dårligere arverett enn ektefeller.

– Personer som ikke etterlater seg livsarvinger og har verdier av betydning, bør også vurdere om de trenger testament. Videre er det sånn at jo større verdier du etterlater deg, jo større muligheter har du til å disponere i testament, forklarer Poulsson.

Du bør uansett ikke utsette å skrive testament altfor lenge, det kan nemlig by på noen problemer du helst skulle vært foruten.

Arvelov rot til konflikt

Det er arveloven som regulerer fordelingen av verdiene du etterlater deg. Og selv om det er en egen lov om arv, kan det lett skape konflikt blant de etterlatte, mener advokatene.

Poulsson lister opp flere eksempler på utfordringene som mange arvinger kan støte på:

Hvem skal overta hvilke eiendeler? Flere vil ha samme eiendel, men ønsker ikke å eie den sammen med andre, for eksempel familiehytta.

Hva er eiendelene verdt? Den som vil selge ønsker å selge til høyest mulig pris, men den som vil kjøpe ønsker å kjøpe til lavest mulig pris.

Hvis det er gitt gaver i levende livet eller forskudd på arv, skal dette gå i avkorting, fradrag, på arveoppgjøret? For eksempel fikk sønnen overta familiehytta til en gunstig pris for ti år siden, og nå har den steget til dobbel verdi – er dette noe som skal hensyntas i arveoppgjøret?

Hvilke eiendeler tilhørte avdøde? Hvis avdøde hadde ny ektefelle eller samboer, kan det være uklart om gjenstander tilhørte avdøde eller gjenlevende.

Ifølge Stormoen er det unntak for at ektefeller har rett til å overta felles bolig.

– Testament som regulerer dette, kan være en stor fordel. Tilsvarende når det er overført verdier til kun enkelte av arvingene, og det er uklart eller uenigheter om det er gitt som gave og ikke, skal komme til fradrag i arven, eller som forskudd på arv som skal komme til fradrag i arven, presiserer Stormoen.

Forskudd på arv

Et testament kan gjerne kombineres med en vurdering av skattemessige forhold, eller der det er ønske om å hjelpe barn eller barnebarn økonomisk, tipser Stormoen.

– Jeg vil anbefale å opprette testament dersom det gis forskudd på arv til kun enkelte arvinger. Det kan også være behov for å gjøre disposisjoner som gjør det mulig å for eksempel overta familiehytta eller andre verdier, sier advokaten.

Endring av testamente

Etter at du har satt opp et testament kan du endre dette så ofte du vil. Enkelte ganger kan det holde å lage et tillegg, men det er de samme formkravene som må følges, opplyser Stormoen.

– Ofte er det praktisk å lage gjensidig testament – typisk for ektefeller eller samboere. Endringer i et slikt gjensidig testament vil ikke være gyldige før den andre parten har fått kunnskap om det, understreker advokaten.

Har du derimot laget en arvepakt, er det vanskeligere å endre denne.

– Men de færreste lager slike arvepakter, sier Stormoen.