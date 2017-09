Bekymring hindrer voksne på sosiale medier

Av Linn Merete Rognø

Flere ser på SoMe som en kald form for kommunikasjon, viser studie.

Det begynner å bli en stund siden sosiale medier (SoMe) var forbeholdt den yngre skare, i dag er de fleste foreldre med på de ulike kommunikasjonsplattformene, men også svært mange av besteforeldrene.

– Jeg hørte nylig om en mormor som skaffet seg SnapChat så hun kunne kommunisere tettere med

barnebarnet. Mormor på Snap er jo litt kult, smiler Lene Pettersen, professor og universitetslektor ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo.

Men fremdeles er det flere i den godt voksne målgruppen som er skeptisk til sosiale medier, ifølge en norsk studie.

Bekymret for personvern

De norske forskerne Marika Lüders og Petter Bae Brandtzæg gjennomførte i 2014 en studie om eldre mennesker og deres meninger om sosiale medier.

Forskerne fant blant annet at eldre som bevisst ikke vil bruke SoMe mener denne formen for kommunikasjon er kald og narsissistisk, og anser nytteverdien av SoMe som lav.

Funnene indikerer et generasjons-gap mellom hvordan unge versus eldre opplever SoMe.

I studien kommer det også frem at bekymringer rundt personvern og sikkerhet er utbredt blant den eldre målgruppen.

Pettersen understreker at dette er det viktigste å være klar over når du som nybegynner lager deg en konto på sosiale medier.

– Det som blir viktig uansett plattform er at du justerer personverninnstillingene og er klar over hva slags data tjenesten samler inn om deg. Sistnevnte er dessverre ofte godt gjemt i samtykke som er på titalls sider som få leser før de trykker ‘godkjenn’ og oppretter en konto og profil, sier professoren.

– Mindre ensom med SoMe

Selv om flere er skeptisk til SoMe viser studien likevel at flere ikke-brukere som uttrykker interesse for SoMe, mener at SoMe kan øke kontakten med familie og venner.

– Bruken av sosiale medier er med på å bekjempe ensomhet, noe som har stor betydning for en stor gruppe seniorer. Dermed får disse sosiale medier en ekstra dimensjon, mener Joop Cuppen, prosjektleder ved Seniornett, organisasjonen som jobber med å inkludere seniorer i den digitale hverdagen.

Men selv om flere av respondentene i studien viser interesse for SoMe, opplever de manglende kompetanse til å kunne benytte seg av sosiale medier.

Nyttig å vite om sosiale medier Alle SoMe-plattformene tilbyr mye av de samme funksjonene, men i tillegg er hver og en av dem unik. Alle de mest kjente er også gratis å bruke. Her får du en kjapp forklaring av professor Lene Pettersen, og Niamh Ní Bhroin, postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo: Facebook tilrettelegger for at du lett skal kunne holde kontakt med andre i nettverket ditt, inkludert venner og familie, og både lese hva andre velger å oppdatere om, og lage dine egne innlegg. Facebook brukes av mange private og offentlige virksomheter som informasjons- og kommunikasjonskanal for det være seg nyheter, arrangementer og annen informasjon.

Instagram kan være en arena for de som har en hobby eller en interesse, eller for å få et lite innblikk i familiemedlemmer og venners hverdag.

SnapChat er mest egnet for deling av bilder, men har også chat-funksjon. Best egnet for mobilbruk.

YouTube lar deg søke blant millioner av filmer, og selvfølgelig laste opp egne videoer som du ønsker å dele med andre. Her får du ikke minst praktiske forklarings- og informasjonsvideoer. For eksempel hvordan ta gode bilder , hvordan få på plass radiokanalene i DAB-radioen eller se gamle klipp fra Filmavisen

Messenger er chat-tjenesten som er nyttig og viktig at eldre forstår fordi dette er en kommunikasjonskanal som vi antakelig vil se at virksomheter fremover vil benytte mer og mer når de skal samtale med sine kunder osv. Å lære seg samtalelogikken til Messenger, og vite hva chatbots (dataprogram som samtaler med deg) er, vil bli viktig i tiden som kommer.

Spotify og Tidal er musikktjenester som lar deg søke blant millioner av forskjellige låter, høre på disse over Internet og lage dine egne spillelister som også kan deles med andre i nettverket ditt.

Avgjørende for bruken

Cuppen mener at det er flere ting som spiller inn på hvor raskt godt voksne lærer seg å bruke flere SoMe-plattformer.

– Det avhenger blant annet av hvilken forkunnskap du har, familiesituasjon med tanke på hvor mye hjelp du kan få, og ikke minst hvor du bor i landet, sier Cuppen.

– De fleste vil nok trenge mer opplæring. Det er for mange avgjørende om de vil fortsette å bruke et program og avgjøre om de vil fortsette å bli digitale, sier han.

Pettersen mener at det selvsagt er stor forskjell på unge og eldre i sosiale medier siden yngre som har vokst opp med SoMe har et helt annet utgangspunkt.

– Når det er sagt så er det også mange godt voksne som alltid har tatt ny teknologi tidlig i bruk, så det er ikke slik at alle over 60 bruker SoMe sånn eller slik, understreker hun.