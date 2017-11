Bestemor og bestefar – ikke gå i denne Snapchat-fella!

Av Linn Merete Rognø

Slik bruker du Snapchat – og slik bør du ikke bruke Snapchat.

Mange foreldre og besteforeldre har for lengst kastet seg på ulike sosiale medier. Og det er særlig på Snapchat at økningen er kolossal, spesielt blant de over 60 år.

Vil du bruke Snapchat men er usikker på hvordan det fungerer? Lenger nede i artikkelen veileder vi deg!

– Alle får til å bruke Snapchat

Andelen med Snapchat-profil i den godt voksne aldersgruppen har mer enn tredoblet seg de siste to årene. I 2017 har over en million nordmenn på over 40 år en profil. Det viser analyseselskapet Ipsos sin undersøkelse om antall brukere i sosiale medier i Norge.

Snap er en i nuet-kanal hvor du kan sende bilder, korte videosnutter og meldinger på chat, det er en mer personlig måte å kommunisere mellom generasjonene på enn en «kjedelig» SMS, mener Cecilie Staude, ekspert på sosiale medier og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.

– Dessuten er Snap enkelt å lære, og brukervennlig siden du ikke behøver å gjøre noe annet enn å ta et bilde og legge på tekst eller ikoner, det får alle til, sier Staude.

Eksperten tror at den største motivasjonen for de godt voksne som bruker Snapchat er at de får et innblikk i hverdagshistoriene til barn og barnebarn.

– Vit hvem du kommuniserer med

Astrid Valen-Utvik er siviløkonom og gründer av Valen–Utvik, selskapet som rådgir, etablerer og videreutvikler bedrifters satsing i sosiale medier. Også hun mener at Snapchat er et verktøy som hjelper ulike generasjoner å holde enda bedre kontakt med hverandre.

Men det er viktig å vite hvordan Snapchat fungerer før du tar det i bruk.

– En del forstår kanskje ikke hvem de kommuniserer med. Du må forstå forskjellen på «My Story», «Our Story» og det å sende direkte til en eller flere mottakere, sier Valen-Utvik.

Den enkleste måten å lære seg å bruke Snapchat på, mener begge ekspertene er å sette seg ned med barn og barnebarn slik at de kan vise og forklare.

– Fordelen med Snapchat er at du enkelt kan begrense hvem du vil kommunisere med, men det er også noen utfordringer med kanalen, sier Staude.

Pass på dette

– En eldre kar sa til meg at det var så synd at bildene han fikk tilsendt ble borte så raskt fordi han gjerne ville vise bildene til venner og barnebarn. Jeg sa at han kan ta vare på bildene ved å ta skjermbilde av dem, men det skjønte han ikke helt, forteller Staude.

Så selv om Snapchat er basert på at du skal kunne sende og motta kjappe bildesnutter, er det altså mulig å ta vare på bildene av mottaker – og derfor må du være ekstra bevisst på at innholdet ditt i verste fall kan bli delt videre.

Hva mer bør du være klar over før du begynner å bruke Snapchat?

Her er Staudes og Valen-Utviks tips:

Tenk over hva bilder og videoer du sender til andre inneholder, eller legger på «My Story» (der følgerne dine kan se bildene og videoene dine i 24 timer). Ikke vær naiv og del bilder du vil angre på, bruk sunt bondevett.

Ikke del bilder av noen som ikke vil eller er informert, pass på at du vet hvem du svarer og hvem du sender til.

Husk at mottaker har mulighet til å la bildet ligge til de bestemmer selv at de ikke vil se det lenger. Mottaker kan også trykke for å se snapen på nytt.

Mottaker kan ta skjermdump av bildet du sender – det vil si ta en kopi av bildet og lagre på sin egen mobil. Du som avsender vil få en beskjed på mobilen hvis mottaker har tatt skjermbilde.

Du kan irritere mottaker hvis du sender en snap hver eneste dag hvor du viser at du går og henter posten eller lignende, det er ikke nødvendig.