Derfor bør bestemor og bestefar spille dataspill!

Påvirker dem på en helt unik måte, viser forskning.

Hva kan eldre gjøre for å forebygge fall, bedre balansen, trene opp styrken og bedre koordinasjon?

Ved å spille dataspill, så klart!

Det er seniorforsker ved Norut, Ellen Brox, sin konklusjon. Hun forsker på seriøse spill og såkalt “gamification”, samt treningsspill for eldre.

Gjennom ulike studier har hun sammen med kolleger sett hvordan dataspilling kan bedre eldres helse betydelig.

– Vil trene oftere

Brox og kollegene begynte å forske på dataspill til læring i starten av 2000-tallet. De fant at elementer fra spill kunne brukes til motivasjon og adferdsendring, og dermed valgte de å ta forskningen videre mot treningspill og treningsteknologi for eldre.

– Dataspill kan gi eldre motivasjon til å gjennomføre øvelser, og hvis man bruker ting som oppgraderinger og poeng, kan det hjelpe til at brukerne gjentar treningen oftere enn de ellers ville gjort. Hvis man i spillet for eksempel må gjennomføre gode balanseøvelser så vil det hjelpe for balansen, forteller Brox til Viover60.no.

Forskerne har jobbet med flere teknologier som “Nintendo Wii”, “Kinect” og apper brukt med trimsykler.

I “Kinect” er det et kamera som registrere bevegelsene til spilleren slik at spillerne raskt forstår det når de gjør noe feil. Spilleren kan for eksempel se seg selv som en spillfigur som kjører slalåm, plukker epler, rafter ned ei elv og så videre.

Brox og kollegene har også utviklet en sykkel-app hvor en gruppe logger på til avtalte tidspunkt og sykler en rute som de ser på et nettbrett som er festet til en trimsykkel.

Forskerne har brukt Google streetview for å enkelt kunne lage forskjellige ruter.

– Gruppen trener da sammen, og du vet at de andre vet at du også trener når de ser at du har logget på. Et fast tidspunkt gjør det også vanskeligere å utsette treningen, forklarer Brox.

– I spill må man også bruke hodet litt. Flere eldre vi har jobbet med har nevnt akkurat det, og de opplever det som veldig positivt. Det er også bra for koordinasjonen, fortsetter forskeren.

Utdaterte treningsspill

Det har i løpet av de siste årene kommet en rekke treningsfokuserte spill. Titler som «Wii Fit», «Just Dance», «Your Shape Fitness», «Zumba Fitness» og «Xbox Fitness» er nok de mest kjente.

De fleste av disse spillene er ikke rettet mot eldre målgrupper spesifikt, men inneholder mer generelle treningsrutiner eller bevegelsesbasert spilling, opplyser Thomas Marynowski, spillekspert og prosjektleder ved storylabs.

Derimot er treningsspill-sjangeren en trend som mer eller mindre er utgått på dato, mener han.

– For rundt ti år siden ble det lansert spillkonsoller og spilltilbehør som fokuserte på bevegelseskontroll, først og fremst Nintendo Wii og Xbox med Kinect-kamera. På denne tiden ble det utviklet mange treningsfokuserte spill som brukte disse bevegelsesteknologiene, sier Marynowski og legger til:

– Dette er imidlertid plattformer som i dag er for lengst utdaterte og finnes ikke lenger i salg i noe særlig grad, og det samme gjelder stort sett spillene det gjelder.

Men det finnes et unntak:

– Danseserien Just Dance kommer i nye versjoner den dag i dag, og handler om bevegelse gjennom dans, forteller spilleksperten.

Virtuell virkelighet er fremtiden

Trim og trening tuftet på spillteknologi vil derimot kunne utvikle seg i nye retninger, mener Marynowski.

– Jeg tror det store potensialet i tiden fremover innebærer virtuell virkelighet (VR), og treningsspill som bruker VR-briller, sier han.

Dette er en teknologi som fortsatt er krevende og dyrt, og det er ikke mange treningsspill til VR per i dag, ifølge eksperten.

– Men VR-briller og såkalt utvidet virkelighet vil absolutt bli mer tilgjengelig på sikt, og jeg tror det kommer til å skje mye spennende der som kan knyttes til trening og bevegelse. Jeg ser også for meg mobilspill som får brukerne til å bevege seg mer gjennom utvidet virkelighet, understreker Marynowski.

Ny treningsapp til eldre

Ifølge Brox er det flere eldresentre som tilbyr spill.

– Mange liker å spille og trene med likesinnede. Hvis man har barnebarn i nærheten, kan de sikkert spille sammen med eldre hjemme, men kanskje eldresentre kan få et samarbeid med skoler i nærheten? Jeg har hørt om vellykkede eksempler på dette, forteller forskeren.

Brox og kollegaene jobber nå med en app basert på anbefalte øvelser fra Helsedirektoratet. Den skal være enklere å få til hjemme, enten ved å bruke et nettbrett eller en PC.

– Den er basert på videoer av øvelser. Også eldre som bare har fått nettadressen har fått til å bruke den, men den er foreløpig på utviklingsstadiet, avslutter Brox.