Derfor skiller vi oss etter fylte 50

Av Linn Merete Rognø

– Folk i 50-årene har begynt å tenke at de fortsatt har et liv foran seg.

– Det er blitt en liten skilsmissetopp blant par som har vært gift lenge, rundt 25-30 år. Før skilte de seg aldri. På en måte er det mer akseptert å skille seg i dag enn det var før.

Det sier Eva Tryti, spesialist i psykologi.

Tryti har mange års erfaring med parterapi og har tidligere gitt ut boken «Evig din? Sex, plikt og kjærlighet». Hun erfarer at godt voksne som skiller seg som oftest gjør det når barna har flyttet ut og er godt på bena.

Og det er særlig én årsak som utmerker seg.

Mye igjen av livet

– Hvis paret har vært i et langt forhold, handler det ofte om et savn etter å bli sett i forholdet, savn etter kjærlighet og savn av intimt liv, sier Mads Hagebø, familieterapeut ved Systemterapi.

Han mener at dette er typiske årsaker til at stadig flere par velger å skille seg etter at de har rundet 55 år.

Tryti trekker samtidig frem en annen årsak som svært mange har til felles:

– Aller mest har folk i 50-årene begynt å tenke at de fortsatt har et liv foran seg; et friere liv når barna har flyttet, og de etterhvert er pensjonister også. Men den som blir forlatt etter så mange år, tar det ofte tungt, sier psykologspesialisten.

Jobb, venner eller utroskap

Selv om man har vært sammen i mange år, betyr ikke dette at man nødvendigvis kjenner hverandre bedre enn yngre par som er i tidlig del av en livslang relasjon, mener Hagebø.

– Etter et liv hvor dagene fylles med yrkesliv, selvrealisering og aktiviteter med venner, vil man kunne være lengre fra hverandre følelsesmessig enn da man i begynnelsen av forholdet var forelsket og ville vite alt om hverandre – drevet av nysgjerrighet motivert av kjærlighet, utdyper familieterapeuten.

For par som har vært i flere tidligere forhold kan problemstillingene også være knyttet til relasjon til hverandres barn og ekser, mener Hagebø.

I tillegg er det også problemstillinger knyttet til at en av partene i forholdet drikker for mye alkohol som hemmer paret fra å delta i sosiale begivenheter, og som går utover intimt liv, ifølge familieterapeuten.

– Psykiske lidelser hos den ene parten over lang tid er en annen ting som kan ha har gitt store utfordringer. Utroskap kan også sette forholdet på prøve, sier Hagebø.

Stadig flere skiller seg

Blant ektepar mellom 55 og 70 år har skilsmisse-statistikken økt jevnlig de siste ti årene.

Tall fra SSB viser følgende:

Skilsmisse per 1000 gifte og separerte kvinner: 2006 – 2016

2006: 2016:

55-59 år: 5,4 7

60-64 år: 3,0 3,5

65-69 år: 1,4 2,1

70 år+: 0,5 0,8

Skilsmisse per 1000 gifte og separerte menn: 2006 – 2016

2006: 2016:

55-59 år: 8,1 10

60-64 år: 4,3 5,9

65-69 år: 2,7 3,3

70 år +: 0,9 1,3

Hold liv i forholdet

Tryti forteller om en norsk doktorgradavhandling som viste at noe av det lureste man kan gjøre for å få liv i forholdet etter barna, er å skaffe seg et bra fellesprosjekt.

– Og et godt, langt forhold er jo et godt vennskap pluss intimitet og kos. Det gjelder å snakke sammen og gjøre ting sammen, råder hun.

Tryti mener at godt voksne par absolutt har noe i parterapi å gjøre også.

– Jeg ser en god del slike par, og ofte håper begge å kunne fortsette, men vet ikke hvordan. Man har jo et hjem, barn, slekt, venner, naboer og en lang historie sammen, sier hun.

Selv om antall skilsmisser øker i den godt voksne aldersgruppen, tror ikke Hagebø at forventningene til følelsesbaserte forhold er mindre i dag enn før.

– Forventninger til kjærlighet er store, og dermed er samlivsbrudd ikke noe jeg opplever at folk tar lett på, sier han og legger til:

– Min erfaring er at kjærlighet ikke dør. Med vilje til endring og vilje til et godt liv, kan man både finne kjærligheten og oppleve lykkefølelse igjen etter et langt liv sammen.