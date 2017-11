Derfor skal ikke disse to fruktene oppbevares sammen

Av Linn Merete Rognø

Slik holder du frukt og grønnsaker frisk og fersk lengst mulig.

Råtner bananene så fort de kommer i hus? Visner salaten etter en dag? Irriterende, ja! Grunnen til dette kan være at du rett og slett oppbevarer frukt og grønt helt feil.

– Før i tiden visste vi ikke så mye om hva man skulle gjøre med frukten, så vi lot den ligge i romtemperatur på kjøkkenet, forteller Alfhild Viul (98) fra Oslo.

Men frukten modnet og råtnet da relativt raskt. Løsningen for Viul ble å bruke den snart råtne frukten til matlaging som grøt, stuing og kaker, da ble det skikkelig gjennomvarmet.

I dag, nesten 70 år senere, vet vi litt mer om hvordan frukt og grønt holder seg friskt og ferskt lengst mulig.

Tipsene får du her!

Oppbevar frukten separat

– Noen frukter skiller ut etylengass når de modnes. Gassen kan være skadelig for andre produkter siden dette fremmer modning og forråtnelse på andre frukter. Det bør du tenke på når du legger varene på fruktfatet, sier Toril Gulbrandsen, matfaglig rådgiver, Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Epler, pærer, plommer, tomater og tropiske frukter produserer etylen, og bør derfor ikke ligge for nært andre frukter, som for eksempel bananer som er følsomme for gassen.

– Heller ikke i kjøleskapet bør frukt som produserer stoffet etylen lagres sammen med andre fruktslag eller grønnsaker. I tillegg bør modne og umodne frukter oppbevares separat fra hverandre, forklarer Gulbrandsen videre.

Bruk grønnsaksskuffene

I moderne kjøleskap er det stort sett alltid grønnsaksskuffer, og det av god grunn, opplyser André Wrengbro, matfaglig rådgiver i MatPrat.

– Frukt og grønnsaker skal oppbevares mørkt og kaldt. I flere typer grønnsaksskuffer er det et lite luftesystem for å unngå fukt. Det anbefales derfor å bruke skuffene til oppbevaring av disse matvarene, sier Wrengbro.

Eksempelvis vil tomater holde seg lengst i kjøleskapet, hevder Wrengbro.

– Men husk å ta dem ut og la dem ligge i romtemperatur når du skal bruke dem, fordi smaken vil reduseres når tomatene er kald. Står de på benken hele tiden vil modningsprosessen og forråtningsprosessen starte, tipser han videre.

Lys, luft og temperatur

Gulbrandsen forteller at det hovedsakelig er tre ting du skal vektlegge for å oppbevare frukt og grønt riktig:

Lysforhold:

– Frukt og grønnsaker bør ikke utsettes for unødig dagslys eller kunstig lys. Dette gjelder spesielt potet, gulrot, hvit asparges eller sikori som vil få en bitter smak eller skjemmende farge ved lyspåvirkning, forklarer hun.

Luftfuktighet:

De fleste frukter og grønnsaker tar skade av tørr luft. Av disse er det bladgrønnsaker som er mest utsatt.

– Også røtter som gulrøtter, sellerirot, persillerot, og bladgrønnsaker med stor fordampingsoverflate, tar størst skade av tørr luft. Slike produkter bør oppbevares i egnet emballasje som holder på fuktigheten. Har du liten kjøleplass bør du prioritere plass til dette, tipser Gulbrandsen videre.

Løkvekster, som gul løk, purreløk og hvitløk tåler tørr luft bedre siden de fra naturens side er utstyrt for overvintring under tørre forhold.

Temperatur:

– Oppbevaringstemperaturen betyr mye for holdbarheten og kvaliteten på frukt og grønt, sier Gulbrandsen.

Kål, salat, epler, pærer og gulrøtter dyrket i norsk kjølig klima bør oppbevares i cirka 1-5 grader.

Tomat og agurk oppbevares best i temperatur på 10-14 grader.

Matpoteter holder seg lengst ved 4-8 grader.

Eksotiske varer fra varmere strøk, bør ikke oppbevares kaldt. Bananer får kjøleskader under 12 grader.

Slik bevarer du de mest sårbare

Det som er aller vanskeligst å holde friskt på grunn av kortest holdbarhet, ifølge Gulbrandsen.

– Bær bør oppbevares kjølig, men spises romtempererte for å få fram den beste smaken, tipser hun.

Men heller ikke bladgrønnsaker og spinat bør du oppbevare for lenge før du bruker de.

– Slappe salatblader kan kvikne til om de får et bad i kaldt vann, forteller frukt-eksperten.

Også urter, grønn asparges og banan kan være vanskelig å bevare. Her har Gulbrandsen følgende nøkkeltips: