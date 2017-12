Dette lager du til julefrokosten

Av Linn Merete Rognø

Oppskriftene gir nytt liv til den tradisjonelle julefrokosten!

Mange syns at det er maten som er viktig i julen, og lange frokoster er gjerne en stor del av høytiden.

Da bugner bordene av tradisjonsrikt og smakfullt julepålegg. Men rynker barnebarna på nesen? Da kan du teste ut oppskriftene lenger ned i denne artikkelen – de gir den vanlige julefrokosten en moderne og smakfull tvist.

Vanlige vinnere

Tradisjonen med hjemmelaget julepålegg går flere generasjoner tilbake i tid. Da slaktet man selv, og tok i bruk så mye man kunne av dyret. De aller beste og feiteste stykkene ble lagt til sides til julefeiringen, for da skulle alle få nok mat.

I dag er det ikke så vanlig å lage julepålegget selv lenger, men fremdeles er det mange som gjør dette.

Marit S. Marvik, fagsjef, Matglede hos Orkla Foods Norge og matekspert hos Plusstid.no, , liker godt å lage pålegg til julefrokosten.

– En god plan for meg er snarveien til en velsmakende julefrokost! Jeg syns det er stas å skjære opp gravlaksen, som jeg har gravet for en uke eller to siden og har hatt godt innpakket i fryseboksen. Til den serverer jeg gjerne en ferdig sennepssaus sammen med fløtestuede poteter, som jeg lager selv, sier Marvik.

Hun nevner også sild, som skal lages noen dager i forveien – gjerne hjemmelaget tomatsild som er en favoritt. Men selvsagt waldorfsalaten, den er en nytelse sammen med juleskinken på frokostbordet.

Alternativ til brød

Man vil jo selvsagt ha noe å legge pålegget på. Og rykende ferskt brød eller rundstykker er alltid ypperlig.

Men det er kanskje lett å gå lei av dette også. Da skal du vite at du har mange fristende alternativer som du kan erstatte brødet med. For eksempel er potetvafler ypperlig frokostmat, tipser Marvik.

– Dette er det gøy å overraske med, hjertene smaker virkelig nydelig! Poteter i denne vaffelrøren gir gode og saftige vafler som metter. Det er også morsomt med noe annet enn brød, sier hun.

Oppskrift potetvafler:

Ingredienser vaffelrøre (gir åtte plater):

1 pk. ( 450 g) hjemmelaget potetstappe (se frysedisken i butikken), eller samme mengde kokte og stappede poteter

4 dl melk

2 egg

2 dl hvetemel

1 ts salt

1 ts bakepulver

3 ss purre eller vårløk

75 g smør/margarin, smeltet

Slik gjør du:

Om du ikke lager potetstapp på din vanlige måte, men velger å kjøpe en pakke fersk potetstapp fra frysedisken i butikken: tin pakken, enten i kjøleskapet over natten, eller la pakken tine en times tid på kjøkkenbenken. Bland sammen potetstappen med alle ingrediensene i røren. La den svelle i ca. 30 min. Stek vaflene som vanlig i et godt varmt jern og avkjøl på rist.

Du kan toppe potetvafler med masse godt:

Pynt med salat, grønnsaker og friske urter

Start med 1 ts rømme på hvert hjerte, røkelaks, spekemat eller lignende. Reker og rogn er også smakfullt. Og juleskinke!

Dette er en stor porsjon, så spar gjerne noen plater som du kan spise ved siden av suppe eller salat.

Potetvaflene er supre å fryse, bare pakk dem godt inn. De tiner på null komma null i brødristeren.

God frokostvri

Vil du ha et annet alternativ til potetvafler? Da kan du prøve grove og proteinrike brødvafler!

Disse er nydelige til julefrokosten, og brødvafler er også supre til ost eller annen tapasmat.

Oppskrift brødvaffel med brie, multer og valnøtter:

Ingredienser (10 vaffelplater):

1 pose frokostbriks-miks, se i bakemiks-hyllen

4 egg

5 ½ dl vann

Serveres med:

1 glass multesyltetøy

1 stk. brie

50 g valnøtter

2 ss honning, flytende

Slik gjør du:

Rør sammen posens innhold med egg og vann. La vaffelrøren svelle i ca. 30 min. Stek vafler i varmt vaffeljern og la de avkjøle på rist. Varm valnøtter i panne over middelsvarme. Drypp honning over og la det surre lett sammen. Helles over på en bakepapirkledd tallerken og avkjøl slik i romtemperatur. Legg brieskiver på vaflene og ha multesyltetøy og valnøtter på toppen. Server!

Julequesedillas

Quesadilla er en meksikansk rett som betyr fylt og stekt hvetetortilla. Tortillaen kan fylles med mye godt, men bruker du ridderost og okserull, får du en skikkelig julequesadilla!

Oppskrift julequesedillas:

Ingredienser (4 porsjoner):

16 skive okserull

4 stk hvetetortilla

16 skive ridderost

1⁄2 pk ruccula

Slik gjør du:

Legg en tortilla i en varm stekepanne. Legg på fire skiver ost og fire skiver okserull. Legg på ruccula, resten av okserullen og osteskivene. Topp med en tortilla og press litt ned. Snu quesadillaen og stek til den har en gyllen farge på begge sider og osten er smeltet. Quesadillaen er ferdig. Legg den over på en skjærefjøl og skjær den i kakestykker. Passer veldig godt som koserett eller som en del av et tapasbord.

(Kilde: Matprat.no)