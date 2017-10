– Drar du hit må du regne med å få løs mage

Av Linn Merete Rognø

Risikoen for å få magetrøbbel på ferie er størst i disse områdene – og én aldersgruppe er mer utsatt enn andre.

Du har gledet deg til sol, sommer, deilig mat og drikke, livsnyting på høyt nivå! Men så skjer det – mageverk kommer snikende, og før du vet ordet av det blir du sittende på do hele dagen mens de andre koser seg på stranden. Kanskje hele ferien går i dass, bokstavelig talt.

Vil du være føre var, er det flere ting du bør vite om før du reiser av gårde. Som for eksempel de områdene i verden hvor du faktisk må regne med å få magetrøbbel på ferie.

Faresonene for turist-diaré

– I noen land er det større fare for å få turist-diaré. Dette gjelder særlig mer eksotiske reisemål, hvor bakteriefloraen er veldig forskjellig fra vår. For eksempel må vi nesten regne med å få løs mage noen dager når vi reiser til India eller Mexico.

Det sier ansvarlig lege i Sentrum Reisemedisin, Petter Thornam.

Områdene i verden hvor det er størst risiko for å få mageproblemer, er Syd-Asia, Afrika, Midt-Østen og Latin-Amerika, ifølge Anne Marie Skjølsvik Klinisk ernæringsfysiolog i Tine.

Noen mennesker er mer utsatt for å få magetrøbbel på reise; barn og godt voksne.

– De som er mest utsatte for infeksjoner av virus, bakterier eller parasitter er småbarn, men personer med nedsatt produksjon av magesyre, eller som bruker syrenedsettende medikamenter, har større risiko. Det fordi det er magesyren som dreper mye av bakteriene vi får i oss fra mat og drikke, sier Skjølsvik.

Men de godt voksne over 60 er som regel mer utsatt for infeksjonssykdommer, og også for magetrøbbel, opplyser Thornam.

– Hvor utsatt du er, avhenger av den generelle fysiske formen. Er du i god form, er du mindre utsatt. Er du i dårlig form eller har en kronisk sykdom, er du mer utsatt, sier legen.

– Kan bli livstruende

Ifølge Skjølsvik er turist-diaré som regel ufarlig, og går over i løpet av en til fem dager, men magetrøbbel på reise kan også være alvorlig, understreker Thornam.

– Diaré med blodig avføring og feber kan skyldes en alvorlig infeksjon. Dette kan være livstruende, særlig for eldre som lettere blir dehydrert. Da er det viktig å oppsøke lege og eventuelt få utskrevet antibiotika, sier han.

Mageproblemer på utenlandsferie skyldes enten bakterier, parasitter eller virus, opplyser legen.

– Det vanligste er å få turist-diaré som følge av E-coli-bakterien. Den får vi som oftest i oss gjennom maten vi spiser, sier han.

Ikke spis dette

De som ikke er så flinke til å ta forholdsregler som god håndhygiene og tenke over hva de velger av mat og drikke, mener Skjølsvik.

– Samtidig er det for de fleste av oss stor forskjell på måltidsmønsteret i hverdagen hjemme og på ferie. I tillegg liker mange å teste ut lokale matretter for å lære seg litt mer av kulturen i landet man reiser til, sier hun.

Norsk Helseinformatikk har en huskeregel enkelt sier hva du kan og ikke bør spise på tur: “Kok den, stek den, skrell den eller glem den”.

Ifølge ernæringsfysiologen er de viktigste smittekildene:

vann – og isbiter laget av springvann

salater

rå grønnsaker

kalde sauser

rå sjømat

ikke-pasteurisert melk

iskrem som ikke er innpakket, for eksempel softis

frukt med skallet på.

mat som er tilberedt av rått egg eller bløtkokt egg/flytende eggeplommer

-Går man på gaterestauranter kan også risikoen for å få magetrøbbel øke, dersom hygiene ikke er god nok på serveringsstedet. Så bruk øynene og sjekk hvordan det ser ut der dere velger å spise, anbefaler Skjølsvik.

Dette kan du spise mer av

– Mat som er kokt eller stekt og som serveres med en gang, eller skikkelig varm, er trygt da smittestoffer drepes ved varmebehandling, sier ernæringsfysiologen.

Det samme er frukt og grønnsaker som du selv skreller – bare husk å vaske hendene før du spiser. Nykokt te og kaffe og flaskevann, brus eller annen type flaske- eller kartongdrikke du selv åpner, er også trygt.

Behandling av diaré

Har du først fått magevondt er det viktig å drikke mye væske, særlig i varmere strøk siden diaré dehydrerer kroppen.

– Du bør drikke kokt vann i form av te eller mineralvann. Sportsdrikke eller glukose- elektrolytt-pulver er også fint å bruke, da saltene her bidrar til å gjenopprette væskebalansen, tipser Skjølsvik.

– Du bør også få i deg litt mat etter hvert. Eldre blir lettere uttørket og må derfor være nøye med å drikke nok, sier Thornam.

Legen understreker også at du bør unngå unødvendig antibiotikabruk fordi du risikerer å bli bærer av bakterien du har fått, og å ta med deg resistente bakterier hjem.

– Det er likevel viktig å oppsøke lege hvis du har blodig avføring og feber, fordi du da kan ha fått en alvorlig infeksjon som krever behandling, sier han.