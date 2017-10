Eldre bør ikke dra hit på ferie

Av Linn Merete Rognø

Disse stedene egner seg dårlig for de eldre, advarer reiseekspert.

– Dagens eldre er godt reisevant,og de utforsker like mye som andre reisende. Har man derimot spesielle behov eller ønsker en viss standard så vil jeg anbefale de mest etablerte reisemålene, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig ved TUI.

For enkelte reisemål bør eldre styre unna, mener Aspengren.

Ikke dra hit

– Jeg anbefaler eldre å unngå å reise til bittesmå øyer eller byer der man må gå veldig mye.

Steder med mye brostein er heller ikke ideelt dersom man har rullestol med seg, sier hun.

Dessuten er det enkelte land turister generelt ikke bør reise til, blant annet på grunn av terrorfare og krig.

– Hvis man velger mer ukjente reisemål, bør man alltid sjekke reiserådene til Utenriksdepartementet før man bestiller, råder Kenneth Karl Nielsen, markedsansvarlig ved Travelmarket, selskapet som jobber med å sammenligne priser på reisemarkedet.

– Vi følger alltid UDs reiseråd, det er de som gjør denne type vurderinger for norske reisende. Så alle reisemål som ikke frarådes av UD er land man kan utforske, legger Aspengren til.

Med tanke på komfort, anbefaler reiseeksperten eldre å ikke dra til Dubai om sommeren.

– Det er simpelthen altfor varmt, understreker hun.

Om du har spesielle behov

Samtidig anbefaler Aspengren eldre å velge feriemål der man enkelt kan komme seg fra A til B.

– Steder med god infrastruktur, etablerte reisemål og OK temperatur kan anbefales. Man har jo veldig mange personlige ønsker og preferanser, så med det som utgangspunkt, kan man finne mye fint. Kroatia er jo også en destinasjon som er perfekt for nordiske reisende, mener hun.

Landene som er ekstra populære for eldre å reise til nå, er ifølge Aspengren, Spania, da særlig kanariøyene om vinteren.

– Og det er jo fordi man har absolutt alt tilgjengelig, flyturen er ikke for lang og man er kjent, sier hun.

– Mitt beste tips dersom man har særskilte behov, er det lurt å bestille tidlig. Tilpassede rom på de mest populære områdene blir ofte tidlig utsolgt, og det finnes begrenset antall. Så book tidlig og sørg for at reiseoperatøren din vet om det hvis du har særskilte behov, råder Aspengren videre.

Reisemål egnet for eldre

Det er mange reisemål som passer perfekt for den eldre målgruppen, ifølge de to reiseekspertene. Aspengren nevner Spania, Kreta, Menorca og Kypros.

– I tillegg har Tyrkia et hotelltibud som er fantastisk. Kroatia er også en destinasjon som absolutt kan anbefales. Madeira også er perfekt for denne aldersgruppen. Her er det flotte turmuligheter, utflukter, byliv og fine hoteller, tipser hun.

Ifølge Nielsen er også Portugal og Irland blant de mest populære reisemålene for eldre.

– Et annet reisemål som Sri Lanka har utviklet seg mye de siste årene, og jeg blir ikke overrasket hvis det også kan bli mer populært å dra dit for pensjonister som allerede har besøkt Thailand og vil prøve noe nytt, sier han.

Gode priser

Nielsen mener at eldre i dag er ressurssterke personer som gjerne ønsker å oppleve litt mer eventyr på sine reiser.

– Vår statistikk viser et veldig ulikt bilde når det gjelder hvilke land våre eldre velger å reise til. Vi ser en klar tendens til at eldre personer prøver nye reisemål hvor det er gode priser, sier Nielsen og legger til:

– Som pensjonist har man jo en fordel ved at man kan reise utenfor høysesongene, og dermed ofte finne reiser til veldig gode priser.