– Alder har ingen betydning for et godt sexliv

Av Linn Merete Rognø

Hovedingrediensen i et godt sexliv over 60 er kanskje ikke det du tror.

Klart du har, og kan ha, god sex i godt voksen alder. Men utfordringer og behov endrer seg selvsagt etter hvert som vi blir eldre.

Moden alder er derimot ikke synonymt med dårligere kvalitet på sexen.

Det mener Cecilie Kjensli, sexinspirator, forfatter av boken «Sex fra Ah til Åh…» og innehaver av den erotiske nettbutikken Cpunktet.no.

– Alder har i utgangspunktet ikke noe å si for om man har et godt sexliv, så det er ingen grunn til at man ikke skal ha det fint når man er oppe i åra, sier hun.

Sexolog ved Klinikk Sexologen, Gro Isachsen, støtter Kjensli.

– Sex blir det vi tenker om sex. De som har gode erfaringer og deilige stunder, tar med seg sine positive erfaringer også når de blir eldre, enten de har solosex eller sex med en partner, sier Isachsen.

Men for å opprettholde et godt sexliv med partneren gjennom årene, må dere ta vare på det og investere i hverandre, eller deg selv.

Største utfordringer

Alder bestemmer selvsagt noe for hvor god og hyppig sex dere har. Jo eldre vi blir, jo større er sjansen for at sykdom og dårlig helse kan legge en demper på sexlivet.

– Det samme hvis til eksempel potensen svikter. Use it or lose it! Det er viktig å holde hele kroppen i form, også underlivet. Lysten vil jo heller ikke være på topp hvis sexen man har ikke er tilfredsstillende, og da tenker jeg spesielt på alle de kvinnene som har ligget med mennene sine i åresvis uten å få orgasme. Det er jo ikke akkurat så fristende med sex da, sier Kjensli.

Orgasmeproblem er omtrent ikke eksisterende for menn, noe som ikke er uvanlig for en del kvinner, mener sexinspiratoren.

– Det rare er at kvinner lett får orgasme på egenhånd, men ikke sammen med partneren sin, og dette holder de for seg selv på grunn av seksuell sjenanse og fordi man kanskje føler seg litt mislykket, men de er jo ikke det, bedyrer Kjensli.

Det er kun fåtall kvinner som når til topps under samleiet, ifølge Kjensli.

– Alle higer etter å få det til på den måten, men i stedet for å streve så hardt, bør man heller legge om rutinene i sexlivet, og slå seg til ro med at ja det er deilig, men kroppen min trenger en annen form for stimuli for å bli helt tilfreds, råder hun.

Isachsen forteller at kvinner blir mindre erigert med alderen, noe som kan gi støtsmerter.

– Mange opplever også at lavere østrogennivå gir en brennende følelse under samleie. Begge kan imidlertid holde ereksjonen bedre om de trener bekkenbunnsmusklene, forklarer sexologen.

Ifølge Isachsen kan sex i voksenalder også være en utfordring for dem som ikke aksepterer at kroppen eldes verken hos seg selv eller en eventuell partner.

Trygghet gir bedre sex

– Folk er forskjellige og lysten på hverandre er ikke konstant. Mye av spenningen forsvinner dessverre med årene, men trygghet gjør jo også noe med sexlivet, mener Kjensli.

Hun syns at det er en forutsetning for et godt sexliv er at dere slapper godt av og er fortrolige med hverandre.

– Spesielt er det slik for kvinner, og med en partner du trives med ellers i livet vil du også kunne trives bedre med i senga, eller hvor dere nå foretrekker å være intime, sier hun.

Isachsen understreker at mange trenger sterkere stimuli, både fysisk og mentalt i eldre alder, videreutvikler sine preferanser og blir mer kjent med sitt tenningsmønster etter som de erfarer nye måter å ha sex på.

– De får flere ben å stå på. De blir dermed tryggere på seg selv enn tidligere i livet. De som har holdt sammen mange år blir vanligvis tryggere på hverandre og å eldes sammen. Dermed forsvinner ofte sjenanse og de fleste blir tryggere på å være åpne overfor egne behov, mener sexologen.

Bedre med alderen?

– Som ung tror man jo at sex ikke er noe voksne folk driver med, men sånn er det jo heldigvis ikke, legger Kjensli til.

Som alt annet i livet er også sexlyst helt individuelt. Kjensli understreker at noen så klart er mer interessert, og har vært flinkere til å ta vare på erotikken i forholdet.

– Da blir det jo mer og bedre sex også. Men det er uansett aldri for sent å få litt fart og spenning på den fronten i livet, mener hun.

Isachsen tenker at sex for mange blir bedre med alderen.

– For de som har gode opplevelser i bagasjen, blir ofte sex bedre ettersom årene går. Svært mange ungdommer kan bare den målorienterte sexen, den som først og fremst handler om et raskt ritt mot mannens orgasme. Det gjør at mange unge kvinner ikke rekker å tenne før han er ferdig, sier sexologen.

Mens den modne sexen er mer likestilt.

– Lavere testosteronnivå for menn gjør at det blir mer tilstedeværelse, mer lek og mindre samleiefokus, der begge gir seg tid til forspillaktiviteter. Mange blir rausere med kjærtegn og er ikke innstilt til at all fysisk tilnærming er et signal om sex, sier Isachsen.