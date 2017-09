– Det er ingenting å skamme seg over

Av Linn Merete Rognø

– Det kan være litt flaut å innrømme, men sjansen er stor for at du kjenner andre som gjør det samme.

– Jeg får henvendelser fra voksne enslige som har lyst til å få seg kjæreste. De typiske årsakene til at de ikke finner noen, kan være at de er usikre på hvor de skal lete. Da kan man bli stresset, føle at situasjonen er håpløs, og nærmest gi opp.

Det forteller Ulla Aasland, sexologisk rådgiver med privat praksis i Porsgrunn.

Det er en kjensgjerning at å være singel i godt voksen alder kan føre til ensomhet på grunn av manglende nærhet i form av fysisk og psykisk stimuli, mener Aasland.

Single voksne som ønsker seg en livsledsager, er på mange måter i en litt kinkig situasjon i søken etter ny kjæreste.

Man er omringet av en veletablert vennekrets hvor mange har fast partner, og man har kanskje jobbet på samme arbeidsplass i flere år. Med andre ord; det er ikke så ofte man treffer på nye mennesker.

Den gode nyheten er at muligheten for dette alltid er åpen.

– Ikke sitt hjemme

Første pri om du vil møte noen er å være der andre mennesker er, ifølge Aasland.

– Delta i sosiale settinger. Delta på kurs, singelturer, noe som interesserer. Let deg frem på nettet, søk opp aktiviteter eller arenaer i nærheten hvor det også kan være mulig å møte andre, råder hun.

Det minst lure du kan gjøre:

– Det er å sitte hjemme eller holde deg borte fra arenaer hvor potensielle partnere kan være. Det hjelper ikke, understreker Aasland.

Johanne Thrones, psykolog ved Montgomery AS, mener at hvis du ønsker å treffe noen i dag, er det lurt å ta et grep selv, og ikke belage deg på at noen skal ringe på døra.

– Da min bestemor ble enke for mange år siden, begynte det å komme friere på trappa. Men både hun og beilerne tilhører en annen generasjon enn dagens 60-åringer, og bodde på et lite sted hvor alle visste om hverandres situasjon, forteller hun.

Psykologen skjønner at det kan være skremmende og stressende å plutselig bli alene, og at det ikke så lett å få øye på mulighetene som faktisk finnes.

– Gi deg selv tid, særlig hvis du sørger over noen du har mistet eller trenger å finne deg selv igjen etter en vond skilsmisse. Og i en ny start kan du tillate deg å tenke nytt, søke nye vennekretser og nye aktiviteter, råder Thrones.

– Ingenting å skamme seg for

Psykologen mener det er viktig å få frem at også godt voksne har behov for kjærlighet, ha noen å lene seg på, stå sammen med og ha det godt med.

– Det å ha en kjæreste gir både spenning og trygghet, og når du ikke har dette, så blir det gjerne et savn.

– Det kan være flaut å innrømme at du savner å ha en kjæreste, men det er en ærlig sak, og ikke noe å skamme deg over. Ingen er skapt for å være alene, selv om vi kan, understreker Thrones.

Negativ til nettdating

Å benytte seg av datingsider på nett er for lengst blitt en stueren måte å møte en ny partner på, og Aasland opplever at godt voksne syns det er helt greit. Derimot har hun fått flest negative tilbakemeldinger om dette.

– Det går gjerne på at man har møtt mennesker som egentlig ikke er ute etter et forhold, men kanskje one-night-stand, sier hun.

I tillegg nevner sexologen at det for enkelte handler om kunnskap og usikkerhet når det kommer til digitale medier.

Thrones på sin side mener at sjansen er stor for at noen du kjenner også er på nettet, eller vil prøve det.

– Jeg tror det kan være litt flaut å innrømme at du holder på med nettdating, fordi det å gå på nettet og lage seg en profil sier så tydelig at du ønsker deg kjæreste. Dette kan være sårt for folk i alle aldre å innrømme, men hvorfor ikke?, sier hun.

Aksepter kroppen din

Det er viktig å føle seg vel i møte med andre mennesker, men kroppen endrer seg med alderen, og det kan føre til usikkerhet rundt seg selv. Psykologen har forståelse for at både menn og kvinner kjenner på dette.

– Du kan bli redd for å bli avvist og kjenne på ubehaget i å oppdage sider ved deg selv som du ikke var så bevisst på før. Kroppen siger nedover med alderen, og det er ikke alltid lett å akseptere, mener Thrones.

Hun tror samtidig at å akseptere seg selv og kroppen sin, handler om å gi opp urealistiske mål og heller jobbe med det du har.

– For å gjøre det, må du tørre å bli bedre kjent med deg selv. Det å ha en lite aksepterende holdning blir veldig ødeleggende, fordi den sperrer for nysgjerrigheten du trenger for å blir kjent med en potensiell ny partner, avslutter Thrones.