Flere over 55 år blir ansatt

Av Linn Merete Rognø

Også unge mener at seniorene presterer minst like godt som arbeidstakerne under 60.

Arbeidstakere i 50-årene sliter på arbeidsmarkedet. Det viste en tidligere undersøkelse gjennomført av Norsk Seniorpolitisk Barometer. Flere norske ledere i privat og offentlig sektor mente at arbeidssøkende fra 58 år og eldre var for gamle til å bli innkalt til intervju, noe Viover60.no også har skrevet om tidligere.

En ny studie viser derimot at dette er i ferd med å snu, og at eldre arbeidstakere får hjelp fra uventet hold: det nye pensjonssystemet vårt.

Mer erfaring

Studien er gjennomført av doktorgradsstipendiat Trond Vigtel ved Frischsenteret i Oslo.

– Dette er en gevinst av pensjonsreformen som planleggerne og politikerne bak den neppe så for seg, har han uttalt til Forskning.no.

Som en del av doktorgraden sin, gransket Vigtel om pensjonsreformen 2011 har gjort noe med eldre sine jobbmuligheter.

Gjennom sine undersøkelser finner han at flere bedrifter er mer tilbøyelige til å ansette eldre arbeidstakere.

– Selv om noe forskning peker på at eldre arbeidstakere potensielt har lavere produktivitet enn yngre arbeidstakere, veies dette opp av at de eldre arbeidstakerne har mer erfaring fra arbeidslivet, sier Vigtel til Viover60.no.

Noen av funnene til Trond Vigtel Etter pensjonsreformen i 2011 kan du nå pensjonere deg fra du er 62 år, om du godtar å få lavere pensjon.

Etter reformen er risikoen arbeidsgivere i bedrifter opplever om de ansetter eldre, blitt noe mindre. Om du tidligere ansatte en 55-åring, måtte du regne med at hun eller han ble til de fylte 67. Slik er det ikke lenger.

Pensjonsreformen i 2011 reduserte pensjonsalderen med fem år – fra 62 år til 67 år.

For å kunne undersøke hvilken effekt dette har på arbeidsgiveres vilje til å ansette arbeidstakere mellom 50 og 61 år, har Vigtel regnet på effekten av å redusere pensjonsalderen med ett og ett år.

Resultatene indikerer at om tidligste pensjonsalder reduseres med ett år, så fører det til at bedrifters sannsynlighet for å ansette eldre arbeidstakere øker med mellom 3,2 og 4,2 prosent.

Effekten er størst for arbeidstakere med lav utdanning, gruppen som antakelig sliter mest med å få seg en ny jobb som eldre.

Effekten av bare ett års lavere pensjonsalder, gjør at bedriftene etter reformen er blitt mer tilbøyelige til å ansette eldre arbeidstakere. Les mer i Forskning.nos artikkel her.

Avhenger av type stilling og sektor

Forskeren understreker samtidig at hvordan dette slår ut i en ansettelsesprosess, avhenger av hva slags type stilling man rekrutterer til, og hvilken sektor bedriften opererer i.

– Det vil nok være store variasjoner mellom bedrifter i hvor tilbøyelige de er til å ansette eldre arbeidstakere, spesielt mellom sektorer, noe som også understrekes i internasjonal forskning på feltet, sier Vigtel.

Han mener at noen bedrifter kanskje har store opplæringskostnader ved nyansettelser, og at det da er viktig at arbeidstakeren blir der lenge for å “spre” kostnadene over tid.

– Hvis det er usikkerhet om hvor lenge den eldre arbeidssøkeren vil stå i arbeid, vil kanskje bedriften velge den yngre arbeidssøkeren, sier Vigtel videre.

Like gode arbeidsprestasjoner

Det virker som andelen av ledere som ønsker å innkalle eldre arbeidstakere og seniorer til intervju har stabilisert seg de siste årene, ifølge siste Norsk Seniorpolitisk Barometer, 2017.

Årets seniorpolitiske barometer viser en positiv utvikling i holdninger til seniorer som arbeidskraft.

I påstanden «Arbeidstakere over 60 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de

under 60 år» er åtte av 10 enige om at disse har minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 60 år.

Knapt en av ti er uenige. Endringene fra 2016 går svakt i positiv retning, ifølge rapporten.

Bakgrunnstallene viser at kvinner i litt større grad enn menn er enige i påstanden, og at

graden av enighet øker med alderen.

Yrkesaktive på 60 år eller mer har troen på egne prestasjoner – 96 prosent er enige i denne aldersgruppen.

Blant de yngre respondentene er det stor oppslutning om arbeidsprestasjonene til seniorene. Blant dem under 30 år er 73 prosent enig, og blant respondentene i 30-årene er 76 prosent enig.

Hovedresultater fra barometeret: Seniorer har større arbeidsglede, føler seg mindre slitne og mer mestring enn yngre arbeidstakere.

De fleste kan tenke seg å fortsette i arbeid etter de har rett til pensjon.

Godt arbeidsmiljø og gode kolleger viktigst for å fortsette i arbeid.

Få opplever aldersdiskriminering, men de siste årene er det tendenser til at flere opplever at yngre blir foretrukket ved innføring av ny teknologi eller nye arbeidsmåter.

Positive holdninger til seniorers arbeidsprestasjoner, men mange har likevel inntrykk av at seniorer er lite ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Mange seniorer selv ikke oppfatter seg som «eldre arbeidstakere». 4 av 10 yrkesaktive over 60 år svarer nei på spørsmålet om de er eldre arbeidstakere.

Nytt av året er et spørsmål som «tvinger» frem en prioritering mellom ønske om å jobbe i et team med mange under 30 år eller mange over 60 år. Et klart flertall vil helst jobbe med mange under 30 år dersom de måtte velge, mens knapt 1 av 4 ville valgt å jobbe med mange over 60 år.

De fleste ledere ønsker at de ansatte skal fortsette til aldersgrensen, mens langt færre ønsker seg ansatte som sitter ut over aldersgrensene.

Lederne mener at arbeidstakere er blitt «eldre» når de er kommet opp i 55,9 år i gjennomsnitt, men vil først nøle med å innkalle seniorer til jobbintervju ved 58,5 år.

Andelen ledere som mener at eldre arbeidstakere bør kunne sies opp før yngre når en bedrift må nedbemanne har økt.

Bare litt over halvparten av virksomhetene praktiserer en seniorpolitikk, dvs. har lagt arbeidet bedre til rette for at seniorer skal fortsette i jobb.

(Kilde: Norsk Seniorpolitisk Barometer, 2017)