Flyselskapets feil at du ikke rakk flyet?

Av Linn Merete Rognø

Dette har du krav på.

Når du flyr på ferie utenlands, hender det at du må mellomlande underveis. Som regel går dette smertefritt, men ikke alltid.

For mellomlander du på en stor flyplass hvor det er lang avstand fra én gate til den neste, kan tiden bli knapp for å komme deg til neste flyvning – særlig hvis du er litt eldre og ikke i stand til å løpe raskt av gårde. Men rekker du ikke flyet, er det slett ikke sikkert at det er din feil.

Flyselskapet står ansvarlig

Flere flyselskaper tar ikke alltid hensyn til flyplassenes minimumstider for flyforbindelser, og beregner for kort tid til transfer, mener Andreas Hermansson, landssjef for AirHelp i Norge.

Selskapet jobber med å hjelpe reisende å hevde sine juridiske rettigheter og søke om å få kompensasjonen de har rettmessig krav på under globale flypassasjerlover.

– Trøsten er at dersom du kommer for sent til neste flyvning på grunn av en forsinkelse, står flyselskapet normalt ansvarlig for at passasjerene kommer seg frem til endelig destinasjon, sier Hermansson.

Da har du krav på å få pengene tilbake, selv om flyselskapet setter seg på bakbena, understreker han.

Dette er regulert av EUs passasjerettighetsforskrift EC 261, og gjelder når hele reisen er gjennomgående og under samme bestillingsreferanse. Da kan passasjeren ha krav på alternativ transport til reisemålet, i tillegg til en økonomisk kompensasjon mellom 250 og 600 Euro, opplyser Hermansson videre.

Risiko ved separat bestilling

Mange reisende er ikke klare over hvilke rettigheter de har dersom de mister flyet. Og mener flyselskapet at du hadde rukket flyet om du hadde fortet deg, er dette en unnskyldning som du aldri skal godta:

– Vi anbefaler alltid flypassasjeren å anmelde flyselskapet i slike tilfeller slik at passasjeren i det minste får saken utprøvet. Det er viktig å kjenne til sine rettigheter, for det er ikke alltid at et flyselskap gir korrekt informasjon til passasjerene, understreker Hermansson.

Talsperson i Norwegian, Astrid Mannion-GibsonMannion-Gibson presiserer at Norwegian ikke kjenner seg igjen i påstanden om at mange flyselskaper ikke er nøyaktige nok når de legger inn transfertider.

– Det er i høyeste grad vårt ønske at alle våre reisende skal rekke sin videreforbindelse. I tilfeller hvor de ikke gjør det, er det svært uheldig for den som reiser, og en ekstra kostnad for flyselskapet, sier talsperson i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson.

For å ha rettigheter når du mister din avgang er det viktig at hele reisen er booket i samme bestilling, understreker Mannion-Gibson.

-Velger du å kjøpe separate flyturer, er det andre regler som gjelder. Hvis du velger separate bestillinger mellom flere selskaper må du blant annet hente ut bagasjen og sjekke inn på nytt, det er derfor viktig å beregne svært god tid og være oppmerksom på at du ved denne løsningen tar en risiko ved forsinkelser. Vi anbefaler å kjøpe hele reisen i en bestilling, sier Mannion-Gibson.

Dette må du sjekke i forveien

Mange flyselskaper er ikke nøyaktige nok når de legger inn tider for flyoverganger, mener Hermansson. Han råder deg å alltid sjekke minimumstiden for den aktuelle flyplassen før du bestiller reisen.

– Om du merker at flyselskapet har satt av knapt med tid før flybyttet, kan du kontakte selskapet i forveien og spørre om det er mulig for dem å finne en løsning på problemet, råder Hermansson.

Er du ikke rask til bens og føler at du trenger litt ekstra tid på deg, er det samtidig viktig at du beregner så god tid som mulig mellom transferbyttet.

– Du bør sjekke i forveien om du må bytte terminal eller gå gjennom passkontrollen i forbindelse med byttet, da sånt kan føre til køer og stopp i sikkerhetskontroller, anbefaler Hermansson.

Mannion-Gibson anbefaler reisende som ikke rekker sin videreforbindelse om å ta kontakt med flyselskapets representant på flyplassen, som skal bistå.

– Men det er også viktig å følge med på tiden; har du kort tid mellom avgangene vil det ikke være tid til å handle i butikker eller på spisesteder. Hvis du er usikker på korteste vei til ny avgang anbefaler vi å ta kontakt med de som jobber på flyplassen for bistand, avslutter Mannion-Gibson.

