Ble forbudt i 2013 men diskrimineringen fortsetter å øke

Av Linn Merete Rognø

– Aldersdiskriminering eksisterer både i og utenfor arbeidslivet.

Aldersdiskriminering ble forbudt i 2013 , men dette er fremdeles et problem i Norge.

– Det er ingen tvil om. Aldersdiskriminering eksisterer både i og utenfor arbeidslivet.

Det mener Erik Råd Herlofsen, partner og advokat Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund.

– Foregår i alle yrker

Eyvind Frilseh, områdeleder fag og politikk ved Pensjonistforbundet, er helt enig.

– Seniorpolitisk barometer 2017 viser at selv om det ikke er et stort problem, så har det økt i omfang i senere år, sier Frilseth.

Ifølge Frilseth har mange vært utsatt for dette men vegrer seg mot å omtale det som diskriminering.

Herlofsen mener at aldersdiskriminering dessverre foregår i alle yrker og sektorer.

– Dersom man spør store, offentlige eller private arbeidsgivere om hvor mange over 50 år som er ansatt det siste året, vil svaret være nedslående. Enda verre blir bildet om man spør om hvor mange over 50 år som i det hele tatt er innkalt til intervju, sier han.

Attpåtil ser man at eldre arbeidstakere presses ut av arbeidslivet ved nedbemanninger, understreker Herlofsen videre.

Frilseth mener at samtidig at det er store forskjeller innad i sektorene.

– Enkelte bedrifter satser på eldre arbeidstakere, mens andre har kulturer som sterkt signaliserer at eldre arbeidstakere er uønsket.

– Presses ut av jobben

Ofte skyldes forskjellsbehandlingen av yngre og eldre arbeidstakere konkrete utfordringer.

– For eksempel vet vi at avgangsalderen er lavere i bedrifter som må nedbemanne. Eldre tilbys sluttpakker og opplever et press om å tre til sides og slippe de yngre fram, at det er bedre at de slutter tidlig i arbeidslivet enn at enn yngre blir arbeidsledige, sier Frilseth.

Han vil også kalle dette usaklig forskjellsbehandling. Frilseth mener at mange har vært utsatt for dette, men vegrer seg mot å omtalte det som diskriminering.

Typiske faresignaler

Aldersdiskriminering foregår ofte i det skjulte, mener de to. Et vanlig eksempel er når man ikke gis anledning til å gå på kurs eller ta relevant tilleggsutdanning fordi arbeidsgiver antar at du snart skal pensjoneres, understreker Herlofsen.

– Et annet eksempel er når man utelukkes fra nye spennende prosjekter eller stillinger. Et vanlig faresignal oppstår når man oppdager at man ikke lenger mottar samme informasjon som yngre kollegaer eller ikke lenger bes utføre interessante og krevende oppgaver, forteller han videre.

Eldre har akkurat samme behov som andre arbeidstakere, mener Frilseth.

– Hvis du erfarer at ledelsen verken gir ris eller ros, begrenser ditt arbeidsområde, ikke involverer deg i beslutninger eller ikke tilbyr nødvendig kompetanseheving, er det fare på fære, advarer han.

Dette kan du gjøre

Hvis du føler at du diskrimineres på jobb på grunn av alderen din, er det flere ting du kan gjøre:

Det alltid en fordel å være organisert i en fagforening slik at de kan tale din sak.

Du kan også henvende deg til Likestillings – og diskrimineringsombudet, råder ekspertene.

