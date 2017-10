Her er fordelene med den nye pensjonsordningen

Av Linn Merete Rognø

Trer i kraft 1.november: Så mye skattelette får du med Individuell pensjonssparing.

Den nye pensjonssparingen Individuell pensjonssparing (IPS) skal gjøre det enklere og bedre å spare til pensjon, og samtidig spare skatt.

Den nye pensjonssparingen kommer 1.november, og kort fortalt betyr ordningen at du får en utvidet skattefordel ved å spare til pensjon.

Du kan spare inntil 40.000 kroner hvert år, og få en skatterabatt på inntil 9.600 kroner.

Slipper formueskatt

– I tillegg til å slippe formueskatt, får du et skattefradrag på 24 prosent av innskuddet ditt per år, forklarer Silje Sandmæl, forbrukerøkonom ved DNB.

Når du tar pengene ut av IPS, må du betale tilbake de 24 prosentene. Enkelt forklart sparer du 225 kroner i skatt på hver 1000 lapp du får i avkastning.Dette sammenliknet med skatten du ellers måtte ha betalt utenfor IPS-kontoen.

Gunstig også for eldre

Det er absolutt ikke for sent å begynne med IPS selv om du har passert 55 år, ifølge Elin Reitan, forbrukerøkonom ved Nordea.

Hun mener at spareformen er et godt alternativ for alle som har skattbar inntekt, og som ønsker å spare til pensjon, uavhengig av hvor lenge du har igjen til pensjonsalder.



– Før var det slik at den generelle anbefalingen gjerne var at det burde være minst fem år igjen til du skulle ta ut pengene dersom du skulle spare i IPS. Slik er det ikke lenger. Dette fordi nye IPS har skattesymmetri, sier Reitan.

Det betyr at du vil få det samme i skattefradrag som det du betaler i skatt, ved uttak av IPS-midlene. I 2017 er denne prosentsatsen 24 prosent.

– På grunn av dette kan IPS-sparing være et godt alternativ også for de som er 55 år og eldre, sier Reitan.



Frem til fylte 75 år

Også Sandmæl anbefaler eldre å spare på lik linje med de yngre.

– Jo lengre sparehorisont og høyere avkastning du kan forvente, jo mer gunstig blir IPS. Men selv om du ikke skal spare over like mange år som en 30-åring, er IPS en god måte å spare til pensjon på for dem som er villig til å ta risiko i sparingen sin, mener hun.

Ifølge Reitan kan du begynne å ta ut IPS-midlene fra du er 62 år, men du kan også fortsette å spare.

– Dessuten kan du, dersom utkastet til IPS-forskrifter vedtas, spare på IPS-kontoen frem til du fyller 75 år, sier hun.