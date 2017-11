Forsker: Dette er alderen menn har best sex i

Av Linn Merete Rognø

Svaret vil kanskje overraske deg.

– Mange opplever at sexlivet blir bedre med alderen. Når fokus ikke lenger er på reproduksjon, har mange godt voksne sex utelukkende for nytelsens skyld, sier Siv Sæveraas, familieterapeut ved Askele familieterapeuter.

Og ja, forskning viser at dette faktisk stemmer. Menn har den aller beste sexen midt i livet.

Best sex i 50-årene

I 2006 intervjuet nemlig professor Sophie Fossa ved Rikshospitalet, sammen med forskere fra Harvard Medical School i USA, 1185 nordmenn mellom 20 og 79 år. Alle svarte anonymt på spørsmål om sitt sexliv.

Intervjuobjektene ble blant annet bedt om å rangere sitt sexliv fra en til fire, der fire sto for “ingen problemer”.

Menn i 20-årene var mest fornøyd med sexlivet sitt. Samtidig viste undersøkelsen at menn i 50-årene rapporterte omtrent samme tilfredshet med sitt sexliv som menn i 20-årene.

30-åringer misfornøyd

Mest misfornøyd var gruppen i 30-årene. Denne gruppen hadde bare menn over 60 år bak seg på sexlisten.

– Resultatet viser en veldig sterk kobling mellom det å eldes og avtagende seksuell evne, men ikke mellom alder og seksuell tilfredshet. Undersøkelsen kan leses slik at eldre nordmenn er fornuftige. Tilfredshet kan jo betraktes som en funksjon av hva som kan oppnås i forhold til forventningene, har professor Fossa tidligere uttalt til NTB.

Forskerne tror at 20-åringers tilfredshet skyldes at de er i en periode av seksuell oppdagelseslyst og eksperimentering med en eller flere partnere.

Menn i 30-årene kjemper derimot med presset fra å starte familie og skape seg en karriere.

Ingredienser for et godt sexliv

– Det er veldig mange unge som tror at folk etter 50 ikke har sexlyst, og at det blir litt kleint for de, her er det en del misforståelser. I de siste årene har det blitt så vanlig å snakke åpent om sexlivet sitt, også for de godt voksne. Jeg tror at 50-60-åringene ofte har et tydeligere språk på hva de ønsker og ikke ønsker, sier Kari Erøy, parterapeut ved Samtalen AS i Oslo.

Hun understreker samtidig at sexlivet må jobbes med hver dag uansett alder.

– Hvis man har lagt grunnlaget i tidligere år og underveis, tar det på alvor at sexlivet skal være godt til vi dør, så må det jobbes for, det er det samliv og kjærlighet bygger på, sier Erøy.

– Det finnes ingen definisjon på hva et godt sexliv skal inneholde, men vi vet at nærhet, intimitet og sex er godt for helsen, legger Sæveraas til.

Sæveraas sitt inntrykk som terapeut er at åpenhet og fortrolighet er nøkkelen til et godt parforhold, både i og utenfor soverommet. Noe forskning også viser.

En undersøkelse utført av den amerikanske psykologen Bernie Zilbergeld viser at eldre par som har stor grad av tilknytning, tillit og vennskap i relasjonen, også er tilbøyelig til å ha et tilfredsstillende sexliv.

Også undersøkelser foretatt av den amerikanske psykologen og professoren John Gottman, som har forsket på par i over 40 år, viser tydelig sammenheng mellom graden av åpenhet om sex i parforholdet, og opplevelsen av et godt sexliv.

Ønsker god sex livet ut

Selv om undersøkelsen til professor Sophie Fossa går spesifikt på menns seksuelle topp-alder, erfarer Erøy at det også er veldig mange kvinner som ønsker at mannen er mer aktiv seksuelt.

– Dette er et samarbeid, og det handler også om å tørre å vise seg sårbar, si noe om hva som er vanskelig, understreker parterapeuten.

Erøy forteller videre at det er en økning av godt voksne som søker parterapi fordi de vil ta vare på sexlivet sitt.

– Folk som har vært gift i 35-40 år tar kontakt, jeg tror de er mer bevisste på at de vil leve gode liv, med mer åpenhet om samliv og relasjon. Mange flere ser at de kan få hjelp hos terapeuter akkurat som hos lege og tannlege.

Erøy mener at de voksne i dag lever aktive og komplekse liv, og stiller høyere krav til å ha det godt. Parterapeuten tror at ønsket om å ha god sex livet ut er mindre tabubelagt enn tidligere.

– Det er fokus på å ha lykke i livet, men det krever at man jobber for det, avslutter hun.