Er fryseboksen din plassert i boden?

Av Linn Merete Rognø

Da bør du flytte den før den blir ødelagt. Her er grunnen!

Hadde du en fryseboks som holdt i 30 år før den røk, mens den nye du kjøpte for 7 år siden allerede er reparert to ganger?

Forklaringen kan være at du har satt fryseboksen på feil sted. Moderne frysebokser og kombiskap skal nemlig ikke stå i en kald kjeller eller usiolert bod slik som mange av de gamle brønnfryserne kunne.

Ekspertene forteller deg hvorfor.

For lav temperatur i rommet

– Det anbefales ikke at frysebokser og fryseskap står i rom hvor temperaturen går ned under pluss 10 grader. Dette fordi kjølevæsken i fryseboks og fryseskap blir tykkere på grunn av lav temperatur, og det sliter på kompressoren ved å dra kjølevæske rundt i systemet, forteller Simen Kristiansen, assisterende salgssjef for hvitevarer hos Elkjøp.

Da vil fryseren så og si garantert gå i stykker.

Ifølge Thomas Marthinsen, salgssjef for hvitevarer hos POWER Norge, er kjøle-og fryseskap laget for å stå plassert i rom som vi oppholder oss i, ikke i rom med lav temperatur eller for høy luftfuktighet.

– En fryser som i utgangspunktet skal holde -18 grader på innsiden vil ikke tåle å stå i et rom med lav temperatur, sier Marthinsen.

Dekkes ikke av reklamasjon

Kjøleskap plasseres som regel på kjøkken og ikke i en bod, og et kjøleskap vil i likhet med en fryseboks slutte å fungere hvis temperaturen i rommet faller under temperaturen inne i skapet.

– Termostaten i kjøleskap merker at temperaturen er lavere enn innstilt temperatur på kjøleskapet og kobler derfor ut kompressoren til å ikke gi effekt. Med lave temperaturer i boden vil da også maten som skal ha 2-4 grader falle ned under -0 grader, og du oppbevarer maten kaldere enn det de er ment til, forklarer Kristiansen videre.

Og vær obs: blir fryser eller kjøleskap ødelagt etter å ha stått i et kaldt rom, vil ikke dette dekkes av reklamasjon eller garanti, understreker Kristiansen.

Det finnes unntak

De fleste produsenter oppgir at fryseboks og kjøleskap ikke skal brukes om det står i rom med en temperatur på under fem grader.

Men det finnes det noen unntak.

– Noen frysere og fryseskap er laget for å tåle -15 grader i rommet, sier Marthinsen.

Men når det gjelder kjøle-og kombiskap skal kjøledelen skal holde to-fire grader. Om temperaturen på utsiden er lavere vil ikke et kjøleskap kunne varme opp temperaturen inni skapet. I tillegg kan det bli en utfordring med kondensvann fra kjøledelen som fryser.

– Kjøleskap skal da skrues av eller kobles ut. Men kombiskap kan ha en funksjon som kobler ut kjøledelen, opplyser Marthinsen videre.

Kan ikke fryseren stå i annet rom?

Dersom du ikke har plass til fryser eller fryseskap et annet sted i hjemmet enn i boden, bør du enten velge en fryser fra en produsent som tåler å stå ned til -15 grader, råder Kristiansen.

Det kommer også an på om boden er godt nok isolert eller ikke. Men når det gjelder luftfuktighet er dette ingen god idé.

– For en fryseboks produserer varme på utsiden for å kjøle ned innsiden. Det påvirker ofte en kald utebod på en spesiell måte. Det viktigste da er å ha et underlag som tåler vann og da trolig isdannelser, opplyser Marthinsen.