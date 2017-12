Gjør døden mindre skremmende på Facebook

Av Linn Merete Rognø

– Lettere å åpne seg om vanskelige ting på en digital avstand.

– Døden er skremmende for de fleste av oss, og ved å avmystifisere og folkeliggjøre den, kan den virke mindre skremmende.

Det forteller Anett Kjøniksen, som sammen med Tom Rodell Marthinsen har opprettet Facebook-siden Omsorg for dødende , som kort og godt handler om døden.

Anett og Tom så behovet for en folkelig arena å snakke om døden på, og ønsket derfor å være en talsarena for all den gode omsorgen som gis ved livets slutt.

Og det var ikke tilfeldig at de valgte å legge denne arenaen på Facebook.

Les også: Dette hindrer godt voksne på sosiale medier

Lettere bak skjermen

– Generelt sett vet man jo at det er lettere å åpne seg om vanskelige ting når det er en digital avstand, eller nærhet, om du vil. Vi ser at folk har stort behov for å uttrykke seg. De har behov for å si noe om egne opplevelser, sin egen sorg, sin takknemlighet, sine erfaringer på godt og vondt. De støtter og bekrefter hverandre, og jeg tror folk har et behov for å bli sett og hørt, sier Anett videre.

Med dette vil samarbeidspartnerne bryte ned tabuet og frykten for døden, og via opplysningsarbeid og tilgjengelighet gi økt forståelse til folk.

I dag har de over 22.000 følgere som, ifølge Tom, representerer et slags Norge i miniatyr; unge og eldre, folk i fullt arbeid, studenter, uføretrygdede og pensjonister, mennesker som har mistet sine nære, mennesker som selv er alvorlig syke. Også helsepersonell følger siden.

– Felles for alle er at de bidrar med kommentarer og innspill, og skaper et stort engasjement på siden, forteller Tom.

Håndterer sorgen på Facebook

Anett og Tom er begge utdannede hjelpepleiere. Tom jobber til daglig på lindrende avdeling, og har vært med i Fransiskushjelpen. Etter at Anett mistet sin kreftsyke far, bestemte hun seg for å starte som frivillig våker for Røde Kors. En frivillig våker er sammen med en døende på det siste, og forsøker å sørge for at alle mennesker skal ha en hånd å holde i når livet ebber ut.

Mye av det som legges ut på Facebooksiden deres er egne blogginnlegg, i tillegg til historier de videreformidler om mennesker som har fått oppfylt sitt siste ønske eller opplevd en god avslutning på livet

Les også: Dette gjør døden med kroppen

Flere av følgerne deler også tanker om hvilke omsorgstilbud de ønsker ved livets slutt, og det publiseres hverdagshistorier hentet fra omsorgen for døende rundt i Norge.

– Dette er historier der mannen i gata setter ord på følelser og erfaringer rundt det å miste noen de var glad i, opplyser Tom.

Tom forteller at mange av følgerne i den øvre aldersgruppen stadig sender meldinger hvor de deler sine erfaringer over det å ha mistet noen, samt hvordan de prøver å håndtere sorgen etter et dødsfall.

– Mange eldre kommenterer og liker våre innlegg, og det er noe vi setter pris på. Eldre mennesker sitter på lang livserfaring, og kan fortelle mye om et levd liv – på godt og vondt, avslutter han.