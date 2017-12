Gjør du dette, slipper du kø og kommer først inn på flyet

Av Linn Merete Rognø

Ikke så raskt til bens lenger? Her er triksene for å unngå stress på reisen!

Ut å reise snart? Dette kan lett bli en stressende affære ettersom det er mye å tenke på i litt ukjente omgivelser.

Det mener Vibeke Montero, journalist og reisebloggeren bak Bortebest.no.

Reise-stresset er en ekstra påkjenning for de godt voksne som ikke lenger er like raske til bens, og det kan rett og slett gå på helsa løs.

Så hvordan unngå at blodtrykket stiger og svetten pipler, men i stedet la turen til og fra feriedestinasjonen bli en god opplevelse?

Her får du tipsene.

Redder reisen

Det kommer sikkert ikke som en overraskelse at den første nøkkelen for å unngå stress på reisen er god planlegging: Pakk i god tid i forveien, slik at alt det praktiske er klart.

-Skal jeg på en ekstra lang reise, så lager jeg gjerne en liste for meg selv der jeg krysser av ting etterhvert som de er ordnet. Det kan være visum, sjekke at passet er gyldig, ordne med reiseforsikring, organisere transport fra flyplassen og så videre, sier Montero.

Videre er det smart å gi deg selv ekstra god tid på selve reisedagen, for mye uventet kan skje, understreker reisebloggeren.

-Transporten til flyplassen kan punktere, bagasjebåndet kan være ute av drift eller det kan være ekstra lang kø i sikkerhetskontrollen på grunn av terrortrussel, sier Montero.

Hun har selv opplevd alt dette selv, og hun forteller at det i disse tilfellene er ekstra god tid som har reddet reisen hennes.

Slipp forbi køen

Vibeke Montero nevner følgende:

Rutiner på flyplassen: Disse endres ofte, og er du ikke vant til å sjekke inn bagasjen på automat, så kan det oppleves som stress. Husk at det alltid er noen som kan hjelpe deg, så nøl ikke med å be en ansatt om assistanse!

Sikkerhetskontrollen: Legg en plan for sikkerhetskontrollen før du kommer dit. Legg alt flytende (deodorant, kremer, neglelakk, medisiner) i en gjennomsiktig plastpose, og husk å ta av belter, klokker og smykker som kan gi utslag i metalldetektoren. Har du muligheten, så kjøp gjerne «Fast Track» for en hundrelapp. Da slipper du å stå i kø.

Ombordstigning: Når 200 personer skal ombord i samme fly, er det duket for dårlig køkultur. Legg gjerne en hundrelapp i «Tidlig ombordstigning». Da får du gå på flyet først, og er garantert plass til håndbagasjen din.

Ankomst: På internasjonale flyplasser er ofte avstandene store, så kle deg i fornuftige sko. Ha også hjul på håndbagasjen. Dersom du er dårlig til bens, kan du bestille transport slik at du blir hentet ved gaten, men dette må gjøres når du bestiller billetten.

Valuta: Sørg gjerne for å veksle noe av reisebudsjettet til lokal valuta før avreise fra Norge. Da slipper du å stresse med å finne minibank/vekslebyrå ved ankomst, og har nok til små utgifter som taxi, tips, en kaffe og lignende.

Obs ved mellomlanding

En annen ting du bør ha kontroll på for å unngå reisestress er transfertidene dersom du flyr du en rute hvor det er lagt inn en eller flere mellomlandinger.

Flyselskapene pålagt å legge inn minimumstider på overganger som gir passasjerene nok tid til å komme seg fra den ene gaten til den andre. Likevel bør du alltid sjekke hvor mye tid du har på deg før du reiser, råder talsperson i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson.

Det beste er å booke hele reisen i samme bestilling, for velger du separate bestillinger mellom flere selskapet, må du blant annet hente ut bagasjen og sjekke inn på nytt før neste avgang, forklarer Mannion-Gibson :

-Det er derfor viktig å beregne svært god tid og være oppmerksom på at du ved denne løsningen tar en risiko ved forsinkelser ved den ene flyvningen som gjør at du ikke rekker den andre. Vi anbefaler å kjøpe hele reisen i en bestilling.

