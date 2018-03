Glemmer du dette kan du bli fratatt medisinen din

Av Linn Merete Rognø

Her er reglene du må vite om før du tar med deg medisin på reise.

Bruker du ett eller flere faste medikamenter, er det selvsagt svært viktig å ha disse med på ferie. Men dersom du ikke har dokumentene i orden, risikerer du å bli fratatt medisinen din på reisen.

Her er det flere regler som gjelder.

Nyttig dokumentasjon

Det er på tur til utlandet at det er spesielt nødvendig å følge medisinreglene.

– Det viktigste er at du dokumenterer at du eier de reseptpliktige medikamentene du har med deg på reisen.

Det sier Peter Thornam, ansvarlig lege på klinikken Sentrum Reisemedisin i Bergen.

Hvor mye du har lov til å ta med varierer med type legemiddel, hvor du skal reise og hvor lenge du skal være på reise.

Thornam anbefaler å ha med følgende dokumentasjon:

Legeerklæring

Originalemballasjen, helst med etikett fra det norske apoteket

Medisinliste på engelsk, med informasjon om sykdom og alle medisinene du bruker. Det kan være lurt å ha med seg informasjon om sykdommer selv om den er på norsk også. Denne bør inneholde virkestoff og dosering. Særlig gjelder dette medisiner som er oppført på narkotikalisten.

Ifølge Helsenorge er det også smart å ha med deg en utskrift av din kjernejournal . Der står det hvilke legemidler du bruker.

Er du i tvil om hvilke regler som gjelder for medisiner du skal ha med deg på reise til utlandet, kan du spørre på apoteket.

Så mye kan du ta med deg

Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med deg nødvendige medisiner for inntil ett års bruk. Ved reiser til land utenfor EØS-området kan du ta med deg medisiner for høyst tre måneders bruk.

Det er egne regler for medisiner som er oppført på dopinglisten eller narkotikalisten:

Ved reiser kan du ta med medisiner som inneholder virkestoffer oppført på dopinglisten for inntil 30 dagers bruk.

På reiser til land innenfor Schengen-området, kan du ta med medisiner som inneholder narkotiske virkestoffer for inntil 30 dagers bruk. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler.

– Da må du ha med en Schengen-attest som utstedes av apoteket for å kunne ta med deg 30 dagers forbruk, understreker Thornam.

Eksempler på medisiner som inneholder virkestoffer oppført som forbud på narkotikalisten, er Concerta, Equasym og Ritalin.

Skal du ved utreise fra Norge til land utenfor Schengen-området og har behov for å ha med deg legemidler for mer enn en måneds forbruk, må du ha med deg legeerklæring fra lege i Norge, ifølge Helsenorge.

Schengen-land Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Dersom du må til lege på ferien

– I tilfellet du må til lege på utenlandsferien er det viktig at du har med deg en oppdatert legemiddelliste, og at du kan gjøre rede for dine sykdommer dersom du skulle bli akutt syk, råder Thornam.

Han understreker at legespråket er relativt likt internasjonalt, og det vil gjøre det lettere for utenlandske leger å forstå.

Det er mulig å ta en utskrift fra kjernejournal, eller i Helse Nord og Helse Vest kan man gå inn i egen sykehusjournal og hente ut informasjon.

– Har du alvorlige kroniske sykdommer, kan det være verdt å diskutere med fastlegen om hun kan lage en beskrivelse av tilstanden, tipser Thornam til slutt.