Bedre beinhelse gir bedre alderdom

For Mona Møller betyr god livskvalitet å kunne ferdes i skog og mark hele livet uten at kroppen protesterer. Kostholdet er en viktig faktor for å sikre en aktiv alderdom.

Tekst: Ingjerd Strøm Skreien

Første gang publisert i VI OVER 60 april 2020

Med bakgrunn som sivilingeniør og biokjemiker har Mona E. Møller jobbet med miljø- og helserelatert forskning i over 45 år. Blant annet var hun i mange år engasjert i et prosjekt for utvikling av immunterapi mot ulike kreftformer.

Nå er 71-åringen delvis pensjonist, men jobber fortsatt med vitamin K2. Hun er opptatt av å være i fysisk aktivitet og fokuserer på å forebygge helseplager som kommer i eldre år.

– Alt jeg tok for gitt da jeg var ung, må jeg nå passe på hver dag. Blant annet har jeg fokus på å spise variert og sunn mat. Jeg tar ikke noen andre tilskudd enn tran – og vitamin K2.

De siste ti årene har Mona Møller vært engasjert i forskning på vitamin K2. I fjor kom hun med boken «Hold deg sprek med vitamin K2. Alder ingen hindring» der hun stiller spørsmål om næringsrik norsk kost mangler et «nøkkelvitamin».

– Jeg er overbevist om at dagens norske kosthold inneholder for lite vitamin K2 og at det er viktig for blant annet skjelett, hjerte og blodårer, sier Møller. – Jeg er ikke personlig tilhenger av alle slags tilskudd, men studier tyder på at akkurat dette vitaminet har en viktig funksjon, ikke minst for eldre, og at maten vår inneholder for lite av vitamin K2.

Vitamin K2 dannes blant annet gjennom gjæring av mat, noe vi gjorde mer av i Norge i tidligere tider. Fermentering er en naturlig måte å bevare maten på. I Japan spiser de store mengder natto, en tradisjonell matrett som er laget av gjærede soyabønner. Natto er rikt på vitamin K2, og studier viser at de som spiser mye natto er mindre utsatt for beinskjørhet. De lever også lenger.

– Det er klart at det er mange faktorer som kan spille inn når det gjelder levealder og helsetilstand i en befolkning, men jeg er overbevist om at akkurat dette lille vitaminet kan ha en stor betydning, tilføyer Mona Møller.

K for koagulering

K-vitaminene er en familie av vitaminer som alle er fettløselige. Vitamin K er viktig for levringen av blodet. Denne effekten ble oppdaget av den danske forskeren Henrik Dam som fikk Nobelprisen i 1943. Han kalte vitaminet K – K for koagulering.

– Vitamin K er kalsiumdirigenten i kroppen, forklarer Mona Møller. – Vitaminet bidrar til prosessen som binder kalsium til såkalte Gla-proteiner. Disse proteinene har ulike oppgaver, men felles for dem alle er at de må aktiveres av vitamin K.

– Hva slags mat inneholder vitamin K?

– Vitamin K1 finnes i alt grønt, som for eksempel grønnkål og brokkoli. Selv om vi bare tar opp en del av vitaminet og det skilles raskt ut igjen, så får de fleste i seg nok vitamin K1 gjennom maten. Vitamin K2 dannes av bakterier i gjæret/fermentert mat. Tidligere spiste vi mer slik mat, som hjemmelaget surkål og gammelost. Du får litt K2 blant annet gjennom faste oster som norvegia og jarlsberg, men det er som regel ikke nok til å dekke behovet.

Vitamin K2 har mange ulike undergrupper som med et samlebegrep kalles menakinoner, forkortet MK. De har noe ulik biologisk virkning. MK-7 tas lettest opp i kroppen, skilles langsomt ut og gir best effekt på skjelett og blodårer.

Kilder til vitamin K2 - Vitamin K et fettløselig vitamin som finnes i to former i matvarer: Mest som vitamin K1 (fyllokinon) og i enkelte matvarer i mindre mengder som vitamin K2 (sum av menakinoner). - Fermentert og modnet mat som yoghurt og oster som gammelost og gule oster er rike på vitamin K2. Andre kilder er smør fra kyr som har gresset 3-6 måneder per år, klippfisk, eggeplomme og kyllinglever. Vitamin K2 dannes også ved gjæring av grønnsaker, og spesielt mye finnes i «natto», som er en japansk rett med gjærede soyabønner. - I dag finnes det få offentlige kostråd og medisinsk begrunnede anbefalinger i forhold til daglig inntak av vitamin K2.

Kan forebygge beinskjørhet

En av de virkningene av vitamin K2 Mona Møller legger stor vekt på, er den styrkende effekten for skjelettet.

– Det er noe av grunnen til at jeg mener det er fornuftig å ta et kosttilskudd med K2. Jeg vil understreke at vitamin K2 ikke er et legemiddel, men et tilskudd som over tid kan forebygge beinskjørhet og i tillegg redusere forkalkning av blodårer. Står du på blodfortynnende legemidler, så er det fornuftig å rådføre seg med legen før du begynner å ta tilskudd av vitamin K2.

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder beinskjørhet. Statistikken viser at vi har 9000 hoftebrudd og 15.000 armbrudd i året.

– Hvorfor det er så høyt, vet vi ikke helt svaret på. For lavt inntak av vitamin D er trolig en årsak, men det forklarer ikke alt. Jeg tror altså at tilskudd av vitamin K2 kan gi bedre beinhelse. Min oppfatning styrkes også av at japanere som spiser mye natto har lavere forekomst av beinskjørhet.

Omdiskutert

Norske myndigheter har hittil bare gitt anbefalinger når det gjelder vitamin K1. Begrunnelsen er at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon på virkningen av vitamin K2.

Dette er professor emeritus Jan Oxholm Gordeladze uenig i.

– Vi vet at K2 er et vitamin som styrker beindannelsen, og det reduserer derfor beinskjørhet. Dette er vist i mange store kliniske studier i utlandet. Vi vet også at betennelsesceller får nedsatt aktivitet når man tilfører K2, sier Gordeladze til NHI.no.

Gordeladze ledet en studie ved Universitetet i Oslo i 2015 der forskerne i laboratorieforsøk viste at K2 potensielt reduserer beintap ved kronisk betennelse, for eksempel lokale og systemiske betennelser som leddgikt, slitasjegikt, betennelser i leveren relatert til fedme, eller febertilstander der betennelsescellene i kroppen sender ut signaler som kan bryte ned beinvevet.

Det er også vist at K2 kan beskytte mot åreforkalking: Fibroblastene, de elastiske cellene i blodårene, blir også påvirket av betennelser. De kan begynne å nedfelle kalk, som kan gi uønsket åreforkalkning. Tilførsel av K2 kan forhindre dette, mener Gordeladze.

Etter hans oppfatning har det alltid har vært mangel på K2 i befolkningen i Norge. Han understreker at de som må ta kalsiumtilskudd, bør ta K2 i tillegg. Det hjelper kroppen å fjerne kalsiumet fra bløtvev og dirigere det ut til skjelettet.

Medisinsk direktør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk mener derimot at mangel på vitamin K2 er sjelden. – Med et normalt kosthold får de fleste i seg nok K2-vitamin. I tillegg til at det finnes i flere matvarer, produseres K2 også i tarmen, uttaler han til Dagens Medisin.

Han fraråder at personer som går på blodfortynnende medisin, spesielt warfarin (Marevan) bruker K2.

På nettsidene til relis.no – produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell – opplyses at det finnes indikasjoner for at vitamin K2, i likhet med vitamin K1 kan ha positive effekter på beinbygning og hjerte- og karsykdom, men at dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til at tilskudd av vitamin K2 kan anbefales. Det finnes i dag ingen nasjonale retningslinjer for inntak av vitamin K2.

Kilde: nhi.no, forskning.no, dagensmedisin.no

