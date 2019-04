En verdig gravferd

– Vi vet at vi skal dø, men ikke når. Selv når vi vet at sykdom kan ha dødelig utfall, snakker vi ikke om avskjeden med livet, og hvordan vi ønsker at avslutningen skal være, sier Kristin Nøkleby Holth.

Tekst: Ingjerd Strøm Skreien Foto: NTB Scanpix

Første gang publisert i VI OVER 60 april 2019

For tre år siden befant hun seg i en situasjon der både hennes foreldre og svigerforeldre fikk alvorlige diagnoser – kreft, Parkinsons og slag.

– Det gikk opp for oss at vi kunne miste foreldrene våre, og det gjorde at vi begynte å tenke: Hva nå? Vi var veldig usikre på hvor vi skulle finne informasjon om hva vi burde forberede oss på, både praktisk, juridisk, økonomisk og medisinsk. Og jeg erfarte etter hvert at mange er i samme situasjon. Det ga meg ideen til å lage en portal der man kan finne og samle informasjon om hvordan man vil styre sin egen utgang av livet, sier Kristin Nøkleby Holth. Den nystartede bedriften har fått navnet Sortie, som betyr avskjed eller utgang. Nettsiden finner du her.

Gjør familien en tjeneste

– Målet vårt er rett og slett å gi kunnskap og veiledning om hvordan du kan få en god slutt og en verdig utgang på livet. Hva skjer den dagen du ikke er mer og hva kan du selv gjøre før du kommer så langt? Gjennom denne portalen kan du samle informasjon som vil være til hjelp for dine nærmeste når de skal ta vanskelige beslutninger – for eksempel om du ønsker livsforlengende behandling eller hvordan du ser for deg din egen gravferd.

Under etableringen av Sortie har Kristin Nøkleby Holth snakket med mange ulike faginstanser – prester, advokater, familieterapeuter, fastleger og gravferdskonsulenter.

– Fremdeles er det litt tabu å snakke om hva som skal skje når vi dør. Derfor gjør du familien din en stor tjeneste ved å formidle til dem hvordan du vil ha det, og ikke minst forsikre deg om at alle har fått den samme informasjonen. Så når det dukker opp en mengde spørsmål som de raskt må ta stilling til, har de et grunnlag for å ta de rette beslutningene, sier Nøkleby Holth, som synes det er tankevekkende at syv av ti ikke kjenner til hva en fremtidsfullmakt er. – Det er noe alle burde sørge for å ha. Og med dagens blandete familier med våre barn, mine barn og dine barn, kan flere vurdere sette opp testament. Det kan forebygge uvennskap i familien

Snakk med – og om familien

Sortie-gründeren er dessuten opptatt av at vi forteller hverandre ting mens det ennå er tid.

– Det er jo hyggelig å kunne si noe pent til hverandre mens man lever og ikke vente til minnestunden. Fortell om familien og slekten, mye kunnskap forsvinner når de eldste i familien dør. Hvordan var egentlig livet til morfar eller tante? Hvem er personene på bildene i det gamle fotoalbumet? Spør og grav litt i familiehistorien, råder Kristin Nøkleby Holth. – Min egen mor har vært kjempeflink til det. Alt hun vet om familiebildene har hun skrevet ned. Omsorgsfullt gjort og fint for oss.

– Er vi for lite flinke til å snakke om hva som skal skje når vi ikke er mer?

– Ja, jeg tror det er viktig å ta samtalen mens du kan. Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel tok opp akkurat dette i et blogginnlegg. Faren døde før de fikk snakket noe mer om det hun egentlig hadde på hjertet. Vi sitter der og er redd for å såre hverandre, og så er det plutselig for sent, sier Kristin Nøkleby Holth.

– Min erfaring er at det er lettere å ta opp disse spørsmålene mens døden ikke er så nær. Gjør litt som de kongelige, planlegg din egen gravferd i god tid.

– Er det mange som setter av penger til sin egen begravelse?

– Det var kanskje vanligere før? Nå er det så mange valgmuligheter, og det i seg selv kan jo være utfordrende. Mange velger gravferdsbyrå tilfeldig. Midt oppe i sorgen orker du jo ikke å gå rundt og sjekke priser. Men det er viktig å huske at du ikke må vise hvor mye personen betydde for deg ved å arrangere en storslagen begravelse, sier Nøkleby Holth.

Hun tror mange kan oppleve et fiktivt sosialt press, at vi gjør valg basert på det vi tror andre forventer av oss.

– Men jeg kan ikke se på en kiste eller en blomsterdekorasjon om den er dyr eller billig. Hvis vi klarer å være åpne om dette til våre nærmeste, så slipper vi å ha den vonde usikkerheten: Var dette bra nok?

Mange spørsmål

I sitt yrkesaktive liv hadde Terje Wiken blant annet ansvar for fjorten gravplasser. Han kjenner derfor godt til alle spørsmålene som dukker opp når noen dør.

– Det viktigste er å ha en samtale med sine nærmeste, slik at de vet hva du ønsker. Skal det være kistebegravelse eller bisettelse, altså kremasjon? Hvilken type seremoni skal det være, kristen, livssynsnøytral – eller tilhørte avdøde en annen religion? Du kan også velge hvor du vil bli gravlagt – på hjemstedet, i en annen kommune eller kanskje et annet land. Noen vil ligge i en eksisterende grav, andre vil ha sitt eget gravsted der det kanskje skal gjøres plass til flere familiemedlemmer.

– Enkelte vil at asken skal spres. Hvordan går man frem for å få til det?

– Da må du søke fylkesmannen på forhånd. Asken kan spres i havet eller på fjellet.

Et mindre kjent alternativ er å gravlegges på en anonym eller navnet minnelund.

– Det finnes mennesker som ikke har noen etterlatte, og som vil gjøre det enklest mulig, forklarer Wiken.

– Hvem har det endelige ordet hvordan en gravferd skal være?

– Du kan ønske hva du vil, men den dagen du er død har du ingen styringsrett. Da er det gravferdsloven som avgjør hvem som bestemmer. Etterlatt ektefelle kommer først, deretter barn av avdøde. Men de fleste vil jo respektere avdødes ønsker.

Kjøpe gravstein på nett

Mens begravelsen eller bisettelsen må skje innen ti virkedager etter dødsfallet, har du lengre tid på deg til å bestemme deg for gravminne. Bortsett fra visse begrensninger når det gjelder størrelse på gravminnet, står du ganske fritt. Noen vil ha bilde på gravstøtten, andre foretrekker en naturstein fra hjemstedet. Eller du kan kjøpe gravstein på internett.

– I starten var det litt negative reaksjoner, men etter hvert har kundene blitt våre beste ambassadører. Mange har blitt positivt overrasket over at der var mulig å skaffe gravstein så rimelig og i tillegg få det både levert og montert gratis, forteller driftsleder Tonje Hovland hos Gravstein24.

Mens du kan spare penger ved å skaffe gravminne selv, advarer Terje Wiken mot å droppe gravferdsbyrået til selve begravelsen.

– Her må ting skje i en viss rekkefølge. Det er mye som skal gjøres, og du har ikke mer enn en drøy uke på deg. Du må ikke ha en seremoni, det er heller ikke obligatorisk med en samlingsstund etter seremonien, men jeg tenker at det er fint å kunne samles og minnes den som nettopp er gått bort. For de fleste vil det være en god avslutning på det som kan være en vanskelig dag.