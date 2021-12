Kroppens signaler: 12 TEGN DU IKKE MÅ IGNORERE

Noen ganger prøver kroppen å fortelle at det er noe galt. Problemet er at vi ikke alltid hører etter – før det er for sent. Her er tegnene du må ta på alvor.

Tekst: Vivvi Alström Foto: NTB

Publisert i VI OVER 60 desember 2021

Et vanlig tegn på at noe ikke er som det skal, er at vi kjenner oss trøttere enn vanlig. Det kan komme av at vi for eksempel brygger på en forkjølelse. Kroppen mener da at vi skal bruke energi til å bekjempe infeksjonen i stedet for å være på farten og smitte andre. Altså sender den ut stoffer som gjør oss kraftløse. På samme smarte måte forsøker kroppen å kommunisere med oss også om andre sykdommer. Men iblant kan symptomene være diffuse og komme fra helt andre organer enn du tror. Her er noen eksempler:

1 Ryggsmerter som ikke går over

Uforklarlig smerte i korsryggen har i de aller fleste tilfeller en helt naturlig forklaring, selv om legen ikke finner noe galt. Men i enkelte tilfeller kan det være et tegn på alvorligere sykdom. Ett eksempel er underlivskreft, som ofte har vage symptomer. I tillegg til kronisk smerte i korsryggen pleier man også å ha andre symptomer, som diffuse magesmerter og blødninger. Noen ganger er ryggvondt også et tegn på metastaser som er spredning hos tidligere kreftpasienter.

2 Plutselig og intens hodepine

Hvis en hodepine kommer som lyn fra klar himmel og smerten er verre enn vanlig, kan det være tegn på et hjerneslag eller et drypp, som er et forvarsel om et kommende slag. Noen ganger kan symptomene også snike seg på i løpet av et døgn. Får du kraftig hodeverk sammen med svimmelhet, nummenhet i den ene siden av kroppen, synstap og talevansker, er det viktig å søke hjelp umiddelbart. Hvert sekund er viktig.

3 Plutselig vondt i leggen

Smerte i en legg kommer som oftest av at du har overanstrengt deg. Men ikke alltid. Har du vondt samtidig som beinet hovner og kjennes tungt og varmt, kan forklaringen være en blodpropp. Det er viktig å søke hjelp raskt ved mistanke om blodpropp i leggen. I verste fall kan den løsne og føres med blodet til lungen.

4 «Lyn» og svarte flekker i synsfeltet

Lynglimt i utkanten av synsfeltet og store, bevegelige flekker som ligner på sotflak er et tegn på glasslegemeløsning i øyet. Det i seg selv trenger ikke være akutt farlig, men det kan føre til at det oppstår hull på netthinnen eller at netthinnen løsner. Da trenger man rask behandling for at synet ikke skal skades. Ta en sjekk hos legen dersom du opplever lyn og svarte, bevegelige flekker. Hvis du derimot ser en mørk skygge i utkanten av synsfeltet, kan det dreie seg om netthinneløsning, og da skal du søke hjelp umiddelbart.

5 Natthoste

Så sant du ikke er eller nettopp har vært forkjølet, kan natthoste iblant være et tegn på hjertesvikt. Når man ligger i en lengre periode, kan man få væskeansamlinger i lunger og hjerte, og det fører til hoste. Hvis du bare hoster når du ligger, kan det være bra å sjekke det opp. Spesielt hvis du hverken føler deg andpusten eller trøtt.

6 Ofte på do

Å løpe på do i tide og utide kan ha mange årsaker, og de fleste er ikke farlige, selv om det er ubehagelig. Et stadig behov for å tisse kan iblant også være tegn på diabetes type 2. Hvis du trenger å tisse mer enn åtte ganger i løpet av et døgn selv om du ikke drikker mer enn normalt, kan det være en idé å sjekke det opp hos fastlegen.

7 Stiv nakke

Nakkestivhet pleier å bli beskrevet som at man har problemer med å bøye hodet framover. Har man ikke andre symptomer, kan stivheten bero på at man har sovet i en feil stilling eller har overanstrengt nakkemusklene, kanskje fordi du har sittet og arbeidet i en ubekvem stilling. Men har du også feber, kraftig hodepine, er lysømfintlig samtidig som du er stiv i nakken, kan det noen ganger være tegn på noe alvorlig. Som hjernehinne-betennelse eller hjerneblødning.

8 Lekkasje fra brystene

Noen ganger kan lekkasje fra brystene være en bivirkning av legemidler. Er væsken grønnaktig, kan det bero på en cyste under brystvorten, mens blodig utflod kan bety en svulst (som oftest godartet). Men utflod skal for sikkerhets skyld alltid sjekkes opp, særlig hvis den er blodig. Noen ganger er det nemlig et symptom på brystkreft. Det kan også være en svulst i hypofysen, en hormonproduserende kjertel i hjernen.

9 Vedvarende heshet

Iblant kan vedvarende heshet komme av refluks, det vil si at sur magesaft lekker opp fra magen til strupen. Det kan forårsake heshet. Et annet symptom er at du er aller mest hes om morgenen. Det kommer av at magesaften lettere lekker når du ligger.

10 Smerte i kjeven

De vanligste symptomene på et hjerteinfarkt er smerte eller trykk over brystet, åndenød, kvalme og trøtthet. Men noen ganger kan symptomene komme fra helt andre deler av kroppen, særlig hos kvinner. som ofte får mer diffuse symptomer. Hos enkelte kan den ene armen dovne bort eller kjennes øm, andre kan få vedvarende smerte i kjeven eller nakken. Symptomene fra hjertet kan nemlig stråle ut i helt andre deler av kroppen.

11 Uvanlig avføring

I de fleste tilfeller er det hva du spiser som bestemmer fargen på avføringen. Er den svart, kan det komme av at du har spist jernrik mat. Men noen ganger kan det bety blødning i magen, for eksempel et magesår eller sår i tolvfingertarmen. Da blir avføringen som tjære eller kaffegrut, og lukter ille. Er avføringen derimot så lys at den nesten er hvit, kan det være tegn på at leveren eller gallen ikke fungerer som den skal, og man kan ha en sykdom i gallekanalene. Sjekk med legen din hvis avføringen skifter farge, til tross for at du spiser som vanlig og ikke har begynt med et nytt legemiddel helt nylig.

12 Blødninger

Tommelfingerregelen er at man alltid skal søke hjelp hvis man får blødning etter menopausen. Det samme gjelder hvis du blør etter samleie.