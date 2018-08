Få ny frihet med elektrisk sykkel

Med elektrisk sykkel kommer du deg til steder du ikke lenger trodde du skulle komme deg til. Men pass på – farten kan bli farlig høy, og da gjelder det å bruke bremsene.

Tekst: Geir Røed Foto: Stine Østby og NTB Scanpix

Første gang publisert i VI OVER 60 juli 2018

For mange eldre gir en elsykkel nye muligheter.

– Jeg er meget begeistret for min elsykkel. Det er en glede for meg å komme meg frem til steder som jeg hadde gitt opp, fordi det har vært for bratt og slitsomt. Med elsykkel suser man oppover, som en fryd for sjelen, sier Astrid Nøklebye Heiberg (82).

Den mangeårige Høyre-politikeren, som i flere år har vært statssekretær under helseminister Bent Høie, og som nå sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, fikk elsykkel i gave på 80-års dagen for to år siden. Den brukes flittig på hytta i Telemark.

– Elsykkel er rett og slett forlokkende, sier hun entusiastisk.

Og hun er ikke alene. Elsykler blir stadig mer populært. De siste årene har salget doblet seg årlig. I 2016 ble det solgt nesten 40 000 elsykler i Norge, ifølge Norsk elbilforening.

Ingen regler - Elsykkel drives av en motor som får strøm fra et batteri. - Motoren gir hjelp inntil du kommer opp i 25 km/t. - Alle kan bruke elsykkel. Det er ingen alders- eller promillegrense, og ikke krav til førerkort. - Du kan sykle overalt hvor du sykler med en tråsykkel. - Elsykler selges både i vanlige sportsbutikker, i spesialbutikker, i store varehus og på nett. - Vurder behovet for hjelp og service før du bestemmer deg hvor du skal kjøpe.

FRA FEM TUSEN KRONER

Men hvordan kjøper vi en elsykkel, og hvor mye bør den koste? En liten sjekk i butikkene viser priser fra 5000 kroner og oppover til flere titalls tusen.

– Er de blitt så billige, utbryter Hulda Tronstad når vi forteller henne om de store prisforskjellene. Hun er seniorrådgiver i elbilforeningen og ekspert på elsykler, som hun har jobbet med i mange år.

Tronstad understreker at man bør tenke på hva man skal bruke elsykkelen til, og at man kjøper en sykkel som tåler bruken.

– Kvalitet henger ofte sammen med pris. På billige sykler er det gjerne tatt snarveier med billige komponenter. Husk at elsykler er tyngre enn tråsykler. Da er det viktig med gode bremser.

– Hvor mye penger bør vi bruke på en elsykkel?

– Skal du ha en sykkel som varer og som har gode komponenter bør du opp i en prislapp på 20 000-30 000 kroner, sier Hulda Tronstad.

BATTERI-REKKEVIDDE

I Forbrukerrådets grundige guide om elsykler anbefaler testansvarlig Jogrim Aabakken å kjøpe hos forhandlere som har kompetanse og tilgang på reservedeler. Forbrukerrådet mener det også er viktig å sjekke batteriets rekkevidde og hvor mye det koster å skifte.

– Batteriet blir før eller siden utslitt. Et nytt elsykkelbatteri kan koste opp mot mange tusen kroner. Derfor bør du sjekke hvor mye batteri-skifte koster, skriver Aabakken.

Forbrukerrådet Tænk i Danmark har gjort en svært grundig test av elsykler i prisklassen fra drøyt 10 000 kroner og opp mot 20 000 kroner. Testen avdekker at det er store kvalitetsforskjeller, og at prisen innenfor dette prissegmentet har lite å si for kvaliteten. Den billigste sykkelen, til drøyt 10 000 norske kroner, er blant de beste syklene.

ULYKKER

En uvant sykkel og høyere hastighet fører dessverre til ulykker. Tall fra utlandet viser at eldre er overrepresentert i ulykkesstatistikken for elsykler. I Norge har det vært for få ulykker til at det kan lages god nok statistikk.

Hulda Tronstad i elbilforeningen anbefaler å se «litt stort» på det.

– Ja, eldre syklister er utsatt for ulykker. Men det er mye viktigere med en aktiv livsstil, at man kommer seg ut og beveger seg enn at man sitter hjemme eller i bilen, sier hun.

Sjekk og prøv - Prøv elsykkelen før kjøp. De er annerledes å sykle enn tråsykler. - Sjekk hvor lett det er å lade batteriet. Kapasiteten til batteriet er svært viktig. - Kjøp en sykkel med et batteri som har god nok rekkevidde for deg. - Som for elbiler blir rekkevidden på batteriet stadig lengre. - Sjekk om sykkelen har god demping, om den har godt lys og om du både forstår og klarer å bruke skjermen med informasjon om batteristatus og fart.

LÆR DEG SYKKELEN

Men hva bør du tenke på når du skal sette deg på en elsykkel, etter et helt liv på tråsykkel?

– Sett deg inn i hvordan en elektrisk sykkel fungerer, sier fagpolitisk rådgiver Mats Mikael Larsen i Syklistenes Landsforening.

En elsykkel gir motorisert hjelp inntil du kommer opp i en hastighet på 25 km/t. Det er veldig greit i krevende oppoverbakker.

– Men det fører også til at kjente veier plutselig ikke føles så kjente lenger fordi hastigheten er mye høyere enn man har vært vant til, advarer Larsen.

Han anbefaler derfor gode forberedelser før bruk.

– Finn deg et område uten trafikk for å øve på sykkelen. Få kjennskap til hvordan du starter å sykle, hvordan motoren trekker, og hvordan bremsene fungerer. Test ut nødbremsing under kontrollerte forhold, råder Larsen.

FANT FREM BREMSEN

Også i nedoverbakker går elsykler fortere enn tråsykler – rett og slett fordi de er mye tyngre. Det har Astrid Nøklebye Heiberg erfart.

– Ned en hyggelig skogsvei hvor jeg har vært mange ganger før, oppdaget jeg plutselig at jeg syklet i 30 km/t. Da fortet jeg meg å finne bremsen, sier Nøklebye Heiberg, som vedgår at det er dumt å sykle så fort på en ruglete skogsvei – og risikere å brekke lårhalsen.

– Statistikk viser at dersom en 80-åring brekker lårhalsen er det en betydelig risiko for ikke å bli 81 år, forteller den spreke stortingspolitikeren.

To motortyper - Elsykler selges med to forskjellige motortyper: Hjulmontert motor på for- eller bakhjulet, eller krankmontert motor i eller rundt pedalnavet. - Hjulmontert motor hjelper til med mer kraft, og du bruker selv mindre krefter på å sykle. Men tester viser at disse syklene kan være vanskeligere å håndtere. - Krankmontert motor føles mer som en vanlig tråsykkel, men krever mer krefter av deg – og koster som oftest litt mer.