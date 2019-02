Urinveisinfeksjon: Som å tisse piggtråd

Blærekatarr er smertefullt og en vanlig plage hos kvinner. Mange har hyppige og gjentatte infeksjoner. Hos menn har blærekatarr oftest sammenheng med prostataproblemer.

Typiske symptomer på blærekatarr er økt tissetrang, som ofte kommer plutselig. Det svir når du tisser, og du har ikke mer enn reist deg fra toalettet før du føler at du må tisse igjen.

Den vanligste årsaken til blærekatarr er at bakterier, som regel fra endetarmen, kommer opp i urinrøret. Alder er i seg selv en risikofaktor.

– Yngre kvinner har en naturlig barriere som beskytter slimhinnene, men etter menopausen (når menstruasjonen opphører) blir slimhinnene i underlivet tynnere på grunn av at kroppen ikke lenger produserer østrogen. Tørre slimhinner kan lettere føre til bakterievekst. Derfor kan lokalbehandling med østrogenstikkpiller virke forebyggende, forklarer Anders Bærheim, professor emeritus i allmennmedisin.

Maks tre dager

Ubehandlet blærekatarr vil som regel gå over av seg selv etter en ukes tid. Ved behandling med antibiotika vil de fleste oppleve bedring etter et par timer, men noen kan være plaget opptil en uke.

– Egenbehandling av akutt, ukomplisert blærekatarr er ganske vanlig. Mange kvier seg dessuten for å ta antibiotika. Men ved riktig behandling over kort tid, maks tre dager, rekker ikke bakteriene å utvikle resistens, opplyser Bærheim.

– Ofte vil en dose tatt én gang være nok. Ti prosent risikerer da at infeksjonen blusser opp igjen, men de fleste vil bli friske. Symptomene vil riktignok vedvare noen dager etter at antibiotikakuren er over, men det skyldes at kroppens eget immunforsvar ødelegger slimhinnene i urinrøret og gjør dem såre og irriterte.

Bakteriell dyrkning av urinen gjøres bare i helt spesielle og mer kompliserte tilfeller.

Eldre risikogruppe

Opp mot halvparten av de mest skrøpelige eldre og de som bor i sykehjem har bakterier i urinen uten at de er syke. Dette kalles asymptomatisk bakteriuri og skal ikke behandles med antibiotika.

– Men selv om det er svært vanlig å ha bakterier i urinen, er dette altså ikke noe vi undersøker eller leter etter. Sykehjems-pasienter er i en risikogruppe fordi de er lite aktive. Skrøpelige eldre som bor hjemme er også mer utsatt enn de som er friske og oppegående. De bruker i tillegg ofte medikamenter som kan gi urinveisinfeksjoner som en bivirkning, forklarer Kjellaug Enoksen, sykehjems-overlege og spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer.

Både hos menn og kvinner over 85 år øker risikoen for urinveisinfeksjon.

– Årsaken til blærekatarr i eldre år henger ofte sammen med for lav væsketilførsel. Med årene får vi mindre tørstefølelse, så det viktigste er rett og slett å drikke nok, sier Enoksen.

Symptomer - Smerter ved vannlating - Hyppig vannlatning - Økt plutselig vannlatningstrang

Drikk rikelig og tiss ofte

Ekspertenes beste råd mot blærekatarr er enkle og konkrete.– Sørg for å drikke rikelig, halvannen liter i døgnet – minst. Og tiss ofte nok. Undersøkelser viser at de som bare tisser tre ganger i døgnet, lettere pådrar seg blærekatarr enn de som later vannet oftere, sier Anders Bærheim.

– Har du mistanke om at du har en pågående blærekatarr, må du drikke mer. Og tisse oftere, gjerne annenhver time. På den måten skyller den sterile urinen ut bakteriene, som sitter på overflaten av slimhinnen i urinrøret, påpeker han.

– Blæren gir signaler til hjernen når den inneholder 300 ml urin. Overser du signalet, får du et nytt signal når det har samlet seg nye 300 ml. Noen tåler mer enn andre, de har såkalt «selskapsblære». Det beste rådet er uansett å tisse når du kjenner at du må og ikke utsette toalettbesøket, understreker Enoksen og legger til: – Enkelte er plaget av urinlekkasjer, og det kan også være en grunn til at de bremser på væskeinntaket. Men det er altså ikke særlig lurt i lengden.

Menn mindre utsatt

Blærekatarr blir betraktet som en typisk «kvinnelidelse». Det har en ren fysiologisk årsak.

– Menn har et lengre urinrør, og bakteriene har dermed lenger vei til blæren. Til gjengjeld kan menn være mer utsatt for urinrørskatarr, som oftest skyldes seksuelt overførte infeksjoner som klamydia eller gonoré. Hos en godt voksen mann vil vi oftest tenke prostataplager, sier Bærheim.

Menn med symptomer på blærekatarr oppsøker gjerne ikke lege før plagene har vart en god stund. Da kreves som regel grundigere undersøkelser for å avdekke mulige årsaker. Infeksjon i urinveiene kan også skyldes svulster. – Heldigvis kan blærekreft i en tidlig fase behandles. Kong Harald er jo åpen om at han har hatt kreft i urinblæren, men er friskmeldt fra kreften.

Blod i urinen forekommer hos en av fem med blærekatarr. Er blodet friskt rødt, stammer det fra nedre urinveier. Mer brunfarget blod kommer øvre urinveier og kan skyldes nyrestein eller andre sykdommer i nyrene. Da er det grunn til å være på vakt. Oppdager du blod i urinen, og du ikke har blærekatarr, bør det kontrolleres, særlig hvis du også røyker.

Kan vandre oppover

Urinrørsbetennelse er verst i starten når du tisser, blærekatarr gir mest smerter på slutten. Mange får i tillegg til svie og økt trang til vannlating. Generelle symptomer som kvalme, ubehag og frysninger kan også oppstå, men feber er sjelden.

Ved de fleste nyrebekkenbetennelsene kommer bakteriene fra blæren opp i nyrene. Selv om dette er en langt alvorligere sykdom, gir ikke nyrebekkenbetennelse noen spesielle symptomer i forkant.

– Har du nyrebekkenbetennelse vil du kjenne deg skikkelig dårlig og ha feber. Da må du søke lege, oppfordrer Anders Bærheim.

Ta deg tid når du tisser

For noen med stadig tilbakevendende blærekatarrer kan akupunktur hjelpe. I sin doktorgradsavhandling fra 2003 viste akupunktør Terje Alræk at behandling med akupunkturnåler hjalp noen kvinner å slappe bedre av slik at de fikk tømt blæren skikkelig.

Det gjaldt særlig slanke kvinner som hadde lett for å fryse (de «hustrige») og som var av en litt engstelige av type. Teorien er at stresshormoner muligens kunne hemme tømmingen av urinblæren. Når urinen samles i blæren, øker risikoen for en bakterieansamling.

Liten effekt av tranebær

Det har vært gjort mange studier på inntak av tranebær for å forebygge blærekatarr. I noen studier er det vist at dette kan ha effekt dersom inntaket er på et visst nivå. Men som et ledd i vanlig kosthold er dette vanskelig å gjennomføre, rett og slett på grunn av mengden som må til.

Å drikke tranebærsaft for å unngå blærekatarr har derfor liten virkning. Da må du i så fall drikke store mengder av den bitre saften, to eller tre glass om dagen, noe som både blir dyrt og kaloririkt. Å pøse innpå med vanlig vann gir sannsynligvis minst like stor effekt.

– Det som er helt klart, er at tranebær ikke helbreder blærekatarr, oppsummerer Kjellaug Enoksen.

Risikofaktorer for komplisert urinveisinfeksjon - Mann - Over 65 år - Diabetes