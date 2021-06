Voksen kjærlighet funnet på internett

Mette og Roar fant hverandre på internett etter at de begge var 60 år. Bagasjen og livserfaringene de hadde med seg ble en styrke i forholdet.

Tekst og foto: Marte Bjørgum

Første gang publisert i VI OVER 60 juni 2021

Hjemme hos Mette Mjelve på Vestnes dufter det av nystekte rundstykker. Hun og kjæresten Roar Aspli sitter ved det store spisebordet som det er plass til tjue personer rundt.

– Vi elsker å invitere venner og familie hit, og på somrene fyller vi det vi kaller «Hageverkstedet» vårt med gode folk og har sommerkonserter her, forteller Mette som jobber som aktivitetsleder ved Vestnes Kulturskule.

Mette og Roar sitter tett og gir hverandre kjærlige blikk. De har kjent hverandre i fem år, og begge sier at de har funnet sin sjelevenn. Det var tilfeldigheter som skulle ha det til at de møttes. Tilfeldigheter, men også ivrige barn som ønsket at mamma skulle finne kjærligheten på nytt.

Enslig og selvstendig

Når man har levd i over 60 år, har de fleste fått med seg noen livserfaringer og bagasje, mener paret.

– Begge har vi barn og har vært samboer og gift. I 2012 ble jeg aleneboer, noe jeg ikke hadde vært siden jeg var 17 år, sier Mette.

Det var godt å kjenne at hun klarte seg selv. Mette lagde seg sitt lille samfunn med venner og familie, og opplevde mestringsfølelse med statusen aleneboer og trivdes godt med det.

– Jeg synes det var en fin erfaring å kjenne at jeg klarte meg alene, og konkluderte ganske raskt med at jeg ikke skulle ha noen mann igjen, sier Mette og sender et raskt smil til Roar.

Etter tre år begynte ungene og Mettes nieser å snakke om at hun hadde hatt godt av å få seg en ny kjæreste. De foreslo å opprette en dating-profil for henne på internett. Etter mye overtalelse, ga Mette etter og lagde seg en profil på sjekkesiden «sukker.no».

– Men jeg skulle iallfall ikke ha noe bilde av meg selv, der gikk grensen! Mette rister på hodet og ler. Hun synes det var både skummelt, men samtidig spennende med sjekkesiden.

– Det var bildet jeg ble fanget av først, så det var bra du ombestemte deg, da, sier Roar.

På bildet satt Mette i en hengekøye på 60-årsdagen sin, med blomsterkrans i håret og et glass vin i hånda.

– Det var noe med ansiktet ditt og det fine smilet som traff meg, sier han.

Pakk ut bagasjen

På datingprofilen var Mette dønn ærlig om hvem hun var.

– I min alder kan man ikke kaste bort tiden på prøve å være noe man ikke er. Jeg skrev hvem hele jeg er med både positive og negative sider, hva jeg står for og hvilket menneske jeg ønsket å ha inn i livet mitt.

Mette mener at mange unge i dag er redde for å skille seg ut. Lengsler, drømmer og annerledeshet blir stuet vekk, tror hun.

– Når du møter den du er forelsket i, er det viktig å fortelle usminket om bagasjen din slik at du ikke kommer inn i forholdet med noen «nisser på lasset». Du blir fort avslørt, og det kan være ødeleggende. I min alder trenger jeg forutsigbarhet og trygghet, sier Mette.

Roar sier seg enig, men påpeker at man kan vente litt med å fortelle om sine problemer, slik at man ikke skremmer vekk den mulige kjæresten på første date.

– Alle har en historie, så få det ut på gulvet tidlig i løpet, sier Roar.

I tillegg til det, skrev Mette at mannen hun lette etter gjerne kunne ha en båt. Roar hadde ikke båt, men kontret med et svar som fikk Mette til å bli nysgjerrig.

– «Jeg har ikke flybridge på kajakken min, men jeg kan ta deg med på en tur og lage en bedre middag til deg», skrev jeg. Mette svarte meg samme kveld, og etter det «chattet» vi ustoppelig i tre dager, forteller Roar.

Viktige verdier

Mette oppfattet Roar som en klok, fin og morsom fyr da de snakket sammen på internett, og ikke lenge etter fant hun en mulighet til å møte ham. Mette skulle på en konferanse gjennom jobben på Hell, og Roar bodde i Trondheim, ikke langt unna.

– Tre dager etter at vi møttes på nettet, skulle vi altså møtes. Du kan tro jeg var nervøs! Jeg hadde ikke vært sammen med en mann på tre år, så skulle jeg plutselig møte en helt fremmed fyr. Nei, dette var skummelt, sier hun.

Så møttes de to fremmede i resepsjonen på et hotell, og skravla gikk fra første sekund. Iallfall hos en av dem.

– Jeg kom ikke til ordet et sekund! Mette bare pratet i vei med en gang, sier Roar og ler.

Mette stryker kjæresten sin på kinnet og påpeker at han fikk jo snakke litt da han kjørte henne til flyplassen.

– Jeg intervjuet Roar: Hadde han søsken? Hadde han barn, og hvordan var forholdet til dem?

Roar hadde de riktige svarene; han var en mann med både søsken og et godt forhold til barna sine. I tillegg hadde han stor omsorg for sin gamle mor. Dette var sunne verdier for Mette.

– Det var viktig for meg å få svar på disse spørsmålene, ellers hadde han ikke vært interessant for meg. Jeg husker vi kjørte i det jeg oppfattet som en gammel skramlekasse, du hadde stripete genser og runde briller, Roar. Jeg husker ikke, ga jeg deg en klem?

Mette roper på Roar som nå står på kjøkkenet og lager mer kaffe til oss.

– Vi var som noen fjortiser, og da du skulle til å gå på flyet, fikk jeg ikke en klem, men du dultet meg i magen og sa; «Vi snakkes, da!», forteller Roar og skjenker kaffe i store kopper.

Så fort Mette satte seg på flyet, begynte de å chatte igjen. Det var ikke kjærlighet ved første blikk, fyrverkeri og amors piler. Men det var noe.

– Det kriblet i magen, og jeg visste at jeg ville bli bedre kjent med denne raringen. Ikke lenge etter begynte vi å ringe til hverandre, sier Mette. Da var det gjort, og trønderen og romsdalingen var blitt et par.

Like barn leker best?

Det forelskede paret hadde lange samtaler på telefonen.

– Det er utrolig fascinerende å få bli kjent med et menneske som har levd et helt liv. Vi snakket om alt mellom himmel og jord, og jeg husker de samtalene som konsentrerte og spennende, forteller Roar.

Det ligger jobb og innsats i det, mener Roar, når man ønsker at det kanskje skal blir noe mer av forholdet. 14 dager etter første kontakt, tok Roar turen til Romsdal for å besøke Mette for første gang.

– Da overnattet du, så var det gjort, sier Mette og smiler varmt til kjæresten sin.

En fordel med å være voksen når man leter etter kjærligheten, er at du virkelig vet hvem du er!

Roar sier seg enig. Livserfaring og menneskekunnskap kommer godt med i datingprosessen.

– Noen ganger er det slik at like barn leker best, andre ganger er det omvendt. Vi har like grunnverdier, men væremåtene våre er forskjellige. Jeg setter pris på at Mette er så utadvendt, sprudlende og engasjert, for det er ikke jeg, iallfall ikke i så stor grad, sier Roar.

– Men du Roar, du kommer med så mange gode ideer, du bretter opp ermene og får ting gjort. Jeg elsker også at du overrasker meg i hverdagen, og at vi begge to liker å reise, kontrer Mette raskt.

To ører og en munn

Mette mener at kjærlighet kan sammenlignes med de fire kjente sorgfasene:

– I starten er man nesten sjokkskadd av forelskelse, og etter en stund kan man kjenne på følelsen «var dette alt?» når forelskelsen går over. Deretter kommer orienteringsfasen og så etableringsfasen. Alle må vi gjennom mange stadier og følelser i et kjærlighetsliv.

– Det er ikke sånn at jeg og Roar alltid er enige, sier Mette. Og Roar sier at det er jo derimot sjelden at de faktisk er helt enige.

– Men vi har jo to ører og en munn, kommer frem til kompromiss og lærer på veien. Det er viktig å være ydmyk. Et annet perspektiv enn sitt eget kan noen ganger gjøre resultatet bedre. Også det å kunne si unnskyld vil være en stor styrke i et forhold, mener Roar.

Fremtiden

Roar har et stort hus med hage i Trondheim. Nå skal det selges, og han flytter til Romsdal til sommeren.

– Da skal vi bli pensjonister og kose oss. Men jeg kan ikke sitte i en sofa og strikke, sier Mette.

Når de blir pensjonister, skal de fortsette med å fylle hus og hage med venner, bekjente og invitere til konserter i Hageverkstedet. Mette og Roar har fire av fem barn samlet i Oslo, og paret synes det er koselig at barna har fått så god kontakt.

– Det at barna våre har kontakt med hverandre og møtes uten at vi er der, setter vi stor pris på. Vårt mål er å skape høy trivselsfaktor her hjemme, slik at barn og barnebarn ønsker å komme på besøk.

Paret er sikker i sin sak; alle kan finne kjærligheten, i alle aldre.

– Du må tørre å utlevere deg selv, være ærlig. Lær å bli glad i deg selv, du kan ikke legge det ansvaret i armene til noen andre. Du selv har ansvaret for deg selv og samfunnet ditt hver eneste dag, sier Mette.

Roar påpeker også at det er viktig å tørre og satse.

– Ta et stort steg utenfor komfortsonen. Det er virkelig håp for alle.