Er huset ditt bygget før 1990?

Av Linn Merete Rognø

Da bør du definitivt ta en sjekk på boligen.

– Et hus fra 1990 kan vi kalle et “eldre hus” etter dagens standard – det begynner å få et preg av alder siden det nærmer seg 30 år, sier Per-Egil Rese, daglig leder ved boligleverandøren Bygg Team.

Han begrunner det med at blant annet vannrør på denne tiden enda ikke var byttet ut med plast men var gjerne av blank eller plastbelagte kobberrør.

– Disse har vi sett eksempler på at tærer opp over tid. Hus før 1980 som det ikke er gjort noe med, er å regne som rehabiliteringsobjekt, forklarer Rese videre.

Disse husene bør oppgraderes

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det bygget over en halv million eneboliger i Norge mellom 1961 og 1990. De aller fleste av disse eneboligene er såkalte «kataloghus» som ble tilbydd boligkjøpere gjennom ferdighusfirmaers huskataloger.

Mange av disse husene er nå modne for oppgradering ettersom sentrale bygningsdeler som tak, kledning og drenering har nådd sin levetid.

Dette må du sjekke

Det er mange i aldersgruppen 55 + som bor i eldre hus, og da er det ekstra viktig å være obs i henhold til sikkerheten i hjemmet.

De viktigste som må være i god stand mener Rese er følgende:

Sikringsskap som bør være oppgradert til automatsikringer.

Det må være tilstrekkelig med røykvarslere og brannsluktningsutstyr.

Det bør være montert en komfyrvakt.

Automatisk vannstoppeventil kan også være bra å få montert. Rese mener at det gir reduksjon på forsikringen.

Lurer du på om din eldre bolig er sikker, er det spesielt tre områder du bør ta en kontrollsjekk på, mener Rese.

-Sjekk stikkontakter og eventuelt ledningsopplegg med elektriker, få en rørlegger til å sjekke tilstanden på vannrør og opplegg. Jeg anbefaler også å få en snekker eller takstmann til å ta en generell tilstand på lufting på kalde loft, og eventuelt vurdere etterisolering av loft, råder han.

Slik blir boligen energieffektiv

Ifølge Rese er hus bygget fra 2000 eller senere som regel i god stand men også her er det store forskjeller fra hus til hus.

-Jeg vil si at vi må nærmere 2005 for å kunne si at et hus er i topp stand. For etter 2004 var det mange som innførte en såkalt energistandard, med 20 centimeter isolasjon i vegger, tre-lags vinduer, balansert ventilasjon med roterende veksler, og så videre, sier han.

Når en eldre bolig må utbedres, er det ifølge SINTEF-forsker Tommy Kleiven, smart å gjøre en liten tilleggsinvestering som oppgraderer boligen slik at den blir mer energieffektiv i samme slengen.

-En godt isolert bygningskropp øker komforten i huset og oppvarmingsbehovet reduseres betraktelig. Bygningskroppen har dessuten lengre levetid enn tekniske installasjoner, informerer Kleiven på Sintef.no.

