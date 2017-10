Jobbe etter å ha tatt ut alderspensjon?

Av Linn Merete Rognø

Så forskjellige er reglene på privat og offentlig AFP.

Pensjon kommer normalt fra tre kilder: folketrygden, gjennom arbeidsforhold og private ordninger.

Og ønsker du å fortsette å jobbe etter at du har tatt ut pensjon, vil konsekvensene av uttak av pensjon kombinert med lønnsinntekt, være ulike avhengig av hvilken pensjonskilde man snakker om, ifølge Alexandra Plahte, leder Pensjon ved Gabler Steenberg & Plahte AS.

For eksempel er reglene for avtalefestet pensjon (AFP) ulike avhengig av hvilken AFP-ordning du er omfattet av.

Her forklarer Alexandra Plahte sammen med Øyvind Røst, pensjonsøkonom ved Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og Ole Christian Lien, seksjonssjef ved Kunnskapsavdelingen i NAV, det du må vite om inntekt ved siden av avtalefestet pensjon.

Les også: Dette må du vite om folketrygden

AFP i privat sektor

– For ansatte i privat sektor er hovedreglene enkle – alderspensjon, AFP og tjenestepensjon kan alle kombineres med jobb, understreker Lien.

Ansatte kan ha rett til avtalefestet pensjon (AFP) fra tidligst 62 år.

Det er diverse krav som må tilfredsstilles for å få AFP, og disse kravene er forskjellige i offentlig og privat sektor. I privat sektor gir AFP livsvarig utbetaling, mens den opphører ved 67 år i offentlig sektor.

Les også: Dette må du vite om tjenestepensjon

Er du omfattet av AFP i privat sektor gjelder ingen avkortningsregler , sier Plahte.

AFP i privat sektor kan du fritt kombinere med arbeidsinntekt.

Les også: Pensjonistene sparer Norge for milliarder

AFP i offentlig sektor

I offentlig sektor er det en AFP-ordning og en offentlig tjenestepensjon. Offentlig ansatte får også alderspensjon fra folketrygden.

– AFP i offentlig sektor er en førtidspensjon som kan tas ut mellom 62 og 67 år. Du kan ikke kombinere 100 prosent lønn og 100 prosent AFP, men du kan for eksempel jobbe tre dager med lønn (60 prosent lønn) og ha fri to dager i uka med AFP (40 prosent AFP). Husk at arbeidsgiver må godta dette, forklarer Røst .

Les også: Du tjener tusenvis på å vente med uttaket

AFP i offentlig sektor utbetales fra KLP, SPK eller en offentlig pensjonskasse.

Røst oppsummerer:

Tar du ut AFP må du oppgi forventet arbeidsinntekt.

All pensjonsgivende inntekt kan redusere AFP.

Meld fra om endring i inntekt på mer enn 15.000 per år.

Avvik på mer enn 15.000 i årlig inntekt mellom det som er oppgitt som inntekt og det som skatteetaten fastsetter inntekten til, fører til en korreksjon av pensjonen din.

Pensjonen blir ikke redusert krone for krone mot arbeidsinntekten, du tjener alltid mer på å jobbe.

Du kan ta ut delvis AFP og fortsette å jobbe i en deltidsstilling.

Les også: Her er fordelene med den nye pensjonsordningen

Plahte legger til:

– Beløpet på kroner 15.000 er ikke et fribeløp, men et toleransebeløp. Det betyr at grensen på 15.000 er avgjørende for når det skal foretas et oppgjør i form at for mye AFP krevd tilbakebetalt eller for lite AFP etterbetalt. Har man sagt man ikke skal tjene noe og inntekt viser seg å bli kroner 15.000, får man ikke noe etteroppgjør, og beløpet fungerer som et fribeløp.

-Dersom man har tjent 16.000 kroner har man vippet over toleransegrensen på 15.000 og pensjonen avkortes forholdsmessig avhengig av hvor mye 16.000 utgjør i forhold til tidligere inntekt.

Les også: Disse jobber lengst før de pensjonerer seg

Ta kontakt med din pensjonsleverandør for nærmere informasjon. De to største leverandørene er SPK og KLP. På Norskpensjon.no finner du også god informasjon.