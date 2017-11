Har du hørt om dette kjøtt-trikset før?

Av Linn Merete Rognø

Kjøtt blir dårlig selv om det ligger i frysen. Da bør du prøve kjøttdeig-trikset!

– Vi la kjøttet i en kjele eller en bolle med lokk på, og da holdt det seg fint en stund, men ikke så lenge, forteller Alfhild Viul (98) fra Oslo.

Da hun var ung på 1950-tallet var plast lite utbredt, dermed var det vanskeligere å emballere kjøttet slik at det kunne holde seg, fryseboks og kjøleskap var det ikke mange som hadde.

Tidene har endret seg siden den gang, i dag er det datomerking på kjøttmat fordi vi vet hva slags fare gammel mat utgjør for helsen, og at fryst kjøtt holder seg lenger enn ferskt.

Men visste du at kjøttmat på sikt vil bli dårlig selv om det ligger i frysen?

Stek kjøttdeig før oppbevaring

– Vi hadde jo ingen datomerking den gangen, så vi måtte stole på lukte-og synssansen vår da vi sjekket om kjøttet var blitt dårlig, sier Viul.

I dag vet vi at vi generelt bør være forsiktig med å spise mat som er utgått på dato.

– Men folk er som regel mer forsiktige med mattyper som er lett fordervelige, som for eksempel kylling, sjømat og skalldyr, sier André Wrengbro, matfaglig rådgiver i MatPrat.

Han har flere nyttige tips til hvordan du kan oppbevare kjøtt på best mulig måte slik at det ikke blir dårlig. For eksempel er det greit å vite er at et kjøttprodukt med mye fett blir fortere harskt enn for eksempelet kylling som er magert.

-Og hvis du vet at du ikke skal bruke for eksempel kjøttdeig før om en stund, er det smart å steke kjøttdeigen før den går ut på dato, og sette den i kjøleskapet eller fryseren til den skal brukes, tipser Wrengbro.

God emballasje

I tillegg er emballasjen og temperaturen i fryseren avgjørende for hvor lenge du kan oppbevare kjøttet. Kjøtt som skal fryses må emballeres godt for å unngå uttørring og smaksforandring, opplyses det på MatPrat.no:

Emballasje som er spesielt godt egnet er plastbelagt frysefolie eller fryseplastposer,

Sørg for at luften presses ut ved innpakking. Luft forlenger innfrysningstiden og trekker ut fuktighet av kjøttet som blir rimfrost.

Pakk kjøttet til slutt inn i gråpapir. Det vil forhindre at frysefolien eller posen blir ødelagt under lagring.

Merk til slutt pakken med dato, vekt, hvilket kjøttstykke/vare det er og eventuelt hva det kan brukes til.

Så lenge holder kjøttet i frysen

– Det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder oppbevaringslengde av kjøtt, understreker Wrengbro.

For eksempel hvor mye salt eller fett det er i kjøttet, hvilken type fett det er mest av, hvor bearbeidet kjøttet er og kvaliteten på kjøttet når du fryser det ned.

Under ser du MatPrats liste over anbefalt oppbevaringstid av kjøtt i frysen:

Type kjøtt: Holdbarhet i fryseren: Svinekjøtt Magert: 6 måneder Med fett: 3 måneder Storfekjøtt 10-12 måneder Kalvekjøtt 6 måneder Lammekjøtt 10-12 måneder Reinsdyrkjøtt over 12 måneder Saltet kjøtt med mye fett 2 måneder Kylling 4 måneder Kalkun 1-2 år Kyllingkjøttdeig 2 måneder Medisterdeig 3 måneder Kjøttdeig/ karbonadedeig 4 måneder Pølser 3 måneder Spekemat 6 måneder Innmat 3 måneder

Kjøp inn for én uke

Toril Gulbrandsen er matfaglig rådgiver ved Opplysningskontoret for frukt og grønt. Selv om hennes spesialområde er grønt, kommer hun gjerne med gode råd som gjelder all type mat.

For eksempel, selv om det økonomisk sett er lurt å handle inn større mengder mat på tilbud enn å småhandle litt hver dag, råder hun folk å passe litt på:

– Vi anbefaler aldri vanlige husholdninger å kjøpe inn altfor store mengder for å forsøke å oppbevare det selv over veldig lang tid, sier Gulbrandsen.

– Vårt råd er å aldri kjøpe inn mer varer enn man vet man spiser opp i løpet av en ukes tid, legger hun til.

Gulbrandsen mener at de aller fleste av varene da kan, og skal oppbevares i kjøleskap.

– Men dette er over litt tid – til nye kjøpes inn igjen neste uke, sier hun.

