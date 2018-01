«Pappa elsket friheten, for ham var det en stor lettelse å gi slipp. Det kunne jeg se på hele hans fredfylte ansikt.»

Av Cathrine Mostue, psykolog og fast spaltist i VI OVER 60

Å slippe taket i livet, er ikke bare trist, men også en feiring av frihet, mener psykolog.

Her forteller hun om sin egen opplevelse av å gi slipp på en som stod henne nær.

Vi lyttet og våket over far

Jeg holdt far i hånden da han døde 17. sep­tember 2017. Han ble 87 år gammel og sovnet stille inn.

Det var stille den siste natten, broren min og jeg var der sammen i timene før han døde. Vi brukte svampen til å fukte leppene hans, vi lyt­tet til pusten og ventet i spenning på innpusten.

Vi holdt ham i hånden, vi sjekket pulsen. Vi talte tiden mellom hver pust. En, to , tre, fire, fem, seks og der, endelig – trakk han pusten inn. Broren min sa «jeg er så stolt av deg pappa» og vi følte oss lettet, begge to.

Dette skjedde om igjen og om igjen, gjennom hele natten. Vi lyttet og våket over ham, han harket og vi ventet igjen.

Jeg lærte av sykepleieren på sykehjemmet at dette kalles for Cheyne-Stokes respirasjon. Det er et pustemønster oppkalt etter den britiske leger John Cheyne og William Stokes. I begyn­nelsen av forrige århundre, identifiserte de og skrev om mønsteret.

Cheyne-Stokes respirasjon består av en peri­ode med pustepauser som varer ti sekunder og opp til ett minutt, etterfulgt av gradvis økende dybde og frekvens i inn- og utånding. Det er hovedsakelig hjernestammen og ikke den bevis­ste hjernen som kontrollerer pusten i denne fasen.

Slapp taket i meg og livet

Far fikk slag 11.30 lørdag og var ikke lenger ved bevissthet.

06.30 søndag morgen merket jeg at pulsen hans økte, og i det samme trakk han armen til seg og slapp tak i hånden min.

Han slapp taket i meg, han slapp tak i livet og reiste av sted mot nye horisonter. Det var slik det føltes for meg – og det var så rart idet han døde, fordi jeg hadde en fornemmelse av at han skulle våkne opp igjen. At han skulle be om et glass Fanta med isbiter (hans favorittdrikk den siste tiden).

Men så var det slutt, så fredfullt, så vakkert. Jeg hørte meg selv si «..men pappa da?» Og så strømmet tårene nedover kinnene mine før sykepleieren omfavnet meg og holdt meg fast i et solid grep.

Pappa elsket friheten og for ham var det en stor lettelse å gi slipp nå. Det kunne jeg se på hele hans fredfylte ansikt.

Han hadde gitt oss alt han kunne. Han var pappa med stor P. Han var vår bauta og en mann som gjorde alt for familien sin.

En feiring av frihet

Jeg er helt sikker på at pappa valgte å dø på høsten fordi hele naturen står i stil. Høsten er en tid for lengsel, en tid for å høste frukter, en tid for avslutning og en tid for melankoli. På høsten endrer livet seg rett foran øynene våre. En salig blanding av tilfredsstillelse og fargesymfonier. Akkurat som far slapp taket i livet, så slipper modne frukter taket i grenene de henger på.

Far var tilfreds, far var fullendt og far var far­gerik.

Jeg savner ham allerede og føler en dyp sorg, men jeg er ikke redd for å dø selv eller for å bli gammel. Fordi far lærte meg at det å slippe taket i livet ikke bare er trist, men også en feiring av frihet og overflod.

Mørketiden er ofte en tid vi ser tilbake på hva året har gitt oss. På hvilke måter vi har vokst og hva vi har lært. Det gir oss en perfekt anledning til å skape ritualer der vi kan slippe taket i ting eller byrder som vil øke vår frihetsfølelse.

Vi kan slippe taket i frykten for fremtiden eller i andres forventninger om hvem vi skal være. Og ikke minst – vi kan tenne lys.

Denne artikkelen er tilpasset nett, og ble publisert i sin helhet i VI OVER 60, november 2017.