Lege: – Mange har ikke symptomer i forkant, andre tar ikke symptomene på alvor

Av Anne-Karine Strøm

Hjerte-kar lidelser er blant sykdommene som tar flest liv i Norge.

Ifølge Hjerte- og karregisteret blir rundt 20.000 personer innlagt på sykehus hvert år med hjerneslag og hjerteinfarkt, og nesten 13.000 med hjerteflimmer. Det blir utført drøyt 1700 bypass-operasjoner, og om lag 4000 fikk ny pacemaker eller skiftet ut den gamle (2015). De fleste tilstandene skyldes arvelighet i samspill med livsstil, blodtrykk, kolesterolnivå og diabetes.

Ofte har de også sammenheng med avleiringer av kalk og kolesterol på innsiden av åre­veggene. Biter av plakk kan løsne og følge med blodstrømmen, og når blodet når tynne årer kan de gå tett.

Stor risiko for hjerneslag

Hjerteflimmer gir risiko for blodpropp og er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen i ver­den. Hjerteflimmerpasienter har fem ganger så stor risiko for hjerneslag, og for blodpropp i andre organer.

-Mange har ikke symptomer i forkant, andre tar ikke symptomene på alvor – eller er ikke oppmerksomme på dem, forteller professor i cerebrovaskulære sykdommer, David Russell ved OUS Rikshospitalet.

Vi regner med at 100.000 til 200.000 nord­menn har hjertesvikt og at antallet vil øke.

– Ved hjertesvikt er hjertets pumpefunksjon utilstrekkelig i forhold til behovet. Som oftest forveksles hjertesvikt med hjertestans og hjer­teinfarkt, og mange blir ikke fanget opp før det er for sent, sier professor og overlege Lars Gullestad ved Kardiologisk avdeling for kli­nisk medisin ved OUS Rikshospitalet.

Klassiske symptomer er tung pust og sliten­het som skyldes at hjertet pumper mindre blod rundt i kroppen.

Ofte inntreffer meka­nismer som gjør at kroppen holder igjen på salt og vann. Det fører til symptomer som hovne bein, ankler og fingre.

I verste fall kan det oppstå væskeansamlinger i lungene som gir store pusteproblemer.

– Ofte er hjerteinfarkt forutgående for hjer­tesvikt. Mange går rundt med hjertesvikt uten å ane det, sier Gullestad.

Så mange opereres hvert år

I Norge opereres årlig cirka 1000 for innsnev­ring av aortaklaffen på grunn av avleiringer eller klaffefeil.

Tidligere var åpen kirurgi standardprose­dyre. I dag benyttes mer skånsomme metoder som innebærer mindre belastning for krop­pen, kortere liggetid på sykehus og rask rekre­asjon. Eksempler er kikkhullskirurgi, utblok­kinger av årer ved kateterisering og ablasjons­behandling ved atrieflimmer.

Transkateter-aortaklaff-innleggelse, forkor­tet TAVI, er en av de nyeste metodene som har vært brukt i Norge siden 2008. Her legges en protesestent inn i hjertet ved hjelp av et kateter. I stenten er en ny hjerteklaff laget av bindevev fra kalv eller gris.

Et annet alternativ ved tette årer og blod­propp er ballongutblokking.

I dag har man avansert utstyr som ultralyd, computerteknikk og monitorering i utrednings-og kartleggingsprosesser av hjertesykdom.

Betennelsen utvikles langsomt

Et hittil lite kjent vitamin kan vise seg å hin­dre avleiring i årene, viser forskning ved Universitetet i Oslo.

Kroppen har ulike immunceller som hele tiden trigges, for eksempel om vi blir utsatt for fremmedelementer som skadelige stoffer og frie radikaler. Det gjør at subkroniske betennelser oppstår.

Dette er betennelsestilstander som utvikler seg langsomt og som ikke er merkbare, men som kan føre til at de elastiske cellene i blodårene begynner å nedfelle kalk og gi åre­forkalkning.

-Tilførsel av vitamin K2 kan forhindre dette. Det samme gjelder også for spesielle celler i hjerteklaffene som slutter å danne kalk og dermed kan bevare en optimal pumpeeffekt i hjertet, sier professor Jan Oxholm Gordeladze som har ledet gruppen «Stamceller og microRNA» ved Avdeling for molekylærmedisin ved UiO.

De har forsket på vitamin K2 og betennelsestilstander i krop­pen og beindannelse.

-Temmelig genialt

En studie publisert i 2015 kunne påvise at til­førsel av vitamin K2 hadde en virkning på bein­byggende celler, såkalte osteoblaster. Den slo også fast at dette vitaminet spiller en sentral rolle i hvordan andre celler i kroppen utvikler seg.

Mens K2 på den ene siden aktiverer protei­net osteokalsin som binder til seg kalsium og styrker beinmassen, virker det motsatt i bløtvev, for eksempel i overflateceller, blodårer og hjerte­klaffer. I sistnevnte tilfelle aktiverer vitaminet et annet protein som binder kalsium til seg – og deretter transporterer det vekk.

Det hele er tem­melig genialt, sier Gordeladze, som får støtte av internasjonal forskning.

– Vitamin K2 binder seg via en proteinre­septor til DNA i genene våre og påvirker genuttrykket i mange celletyper i kroppen. Omtrent alle typer kroppsvev blir påvirket – inkludert beinvev og bløtvev. Men vitamin K2 trenger vitamin D for å virke godt nok, sier Gordeladze.

Denne artikkelen er tilpasset nett, og ble i sin helhet publisert i VI OVER 60, oktober 2017.