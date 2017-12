Dette er ett av de første faresignalene på Parkinsons

Av Jenny Micko

Disse blir oftest rammet av sykdommen.

Parkinsons sykdom rammer nerve-systemet og gir motoriske problemer. Parkinsons sykdom skyldes at celler i hjernen som er med på å styre bevegelser blir ødelagt. Symptomene kan komme snikende, og det kan ta tid å få stilt riktig diagnose.

Sykdommen er kronisk og forverres gradvis.

Dopaminmangel

Diagnosen stilles av en nevrolog eller lege som under­søker pasienten og ser etter typiske symp­tomer:

Hviletremor – skjelving i hvile.

Rigiditet – økt stivhet og motstand i ledd ved passiv bevegelse.

Akisnesi eller bradykinesi – langsomme bevegelser, startvansker og bråstopp i bevegelser.

Parkinsons sykdom rammer begge kjønn og opptrer hyppigst hos personer over 70 år. Sykdomsutviklingen og symptomene varierer fra person til person, men skjelving i hvile er et sterkt holdepunkt for sykdommen.

Noen opplever også ikke-motoriske problemer som depresjon, søvnforstyrrelser, apati og vannlatingsproblemer.

En av hjernens oppgaver er å samordne og kontrollere kroppens bevegelser. For at hjer­nens sentre skal kunne overføre de rette signa­lene, må det blant annet være balanse av stoffet dopamin. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, reduseres hjernens evne til å lage dopamin, og stadig flere dopaminproduse­rende celler dør. De motoriske symptomene opptrer når 60-80 prosent av disse cellene har gått til grunne.

Årsaken til sykdommen er ennå ikke kjent, og den kan heller ikke kureres.

Medisinpumpe kan dempe symptomer

Det er likevel forskjellige metoder for å bremse utvik­lingen. Den vanligste behandlingsmetoden er tabletter, men det finnes også en medisin­pumpe og mulighet for operasjon i hjernen.

Mange pasienter med Parkinsons sykdom og alvorlige motoriske fluktuasjoner har nytte av avansert behandling. Slik behandling skal tilbys over hele landet, men hvor i landet pasienten bor, kan være avgjørende for hvilken behandling som gis. Én mulig forkla­ring er at pasienter i forskjellige fylker får ulik informasjon om behandlingsalternativene.

Forskerne peker på at man fortsatt ikke vet hvor stor andel av pasientene med Parkinsons sykdom som bør få tilbud om avansert behandling, eller hva som vil være den gunstigste fordelingen mellom de ulike behandlingsformene, hverken medisinsk eller samfunnsøkonomisk. Derfor kan de heller ikke avgjøre hvilke fylker som gir optimal behandling.

Pumpen koster cirka 70.000 kroner, og medisinen som heter Duodopa koster rundt en tusenlapp per døgn. Det er mye penger, dermed vil gjerne det være en siste utvei når alt annet er prøvd.

Ingen kur

Hittil har man ikke funnet noe som kan fore­bygge eller kurere Parkinsons.

Overlege og professor Vidar Gundersen forsker på hva som skjer i hjernen når de dopaminholdige nervecellene dør. Selv med 20 års erfaring fra hjerneforskning er han klar på at det fortsatt er mye vi ikke vet om sykdommen.

– Dagens standardbehandling tilfører et råstoff som blir omdannet, og dermed erstatter dopamin i pasientens hjerne. Behandlingsprinsippet har eksistert siden midten av 1960-tallet, og selv om det har kommet nye medikamenter de senere årene, påvirker ingen av disse medikamentene selve sykdomsforløpet.

Dessverre går sykdomspro­sessen sin gang uansett. Det kan sammen­liknes med å behandle en lungebetennelse med paracetamol. Symptomene går tilbake, men det kurerer jo på ingen måte sykdommen, har Gundersen tidligere uttalt til Forskning.no.

