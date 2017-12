– Vær kritisk til robot-hjelperne i hjemmet

Av: Jenny Micko

Roboter i hjemmet samler inn opplysninger om oss som kan misbrukes, advarer Datatilsynet.

Robotene som hjelper oss i hverdagen har vært på markedet i to tiår, og har blitt betydelig mer effektive med tiden. I dag kommer robotstøv-sugeren til under sofaer, stoler og bord, men den kan fremdeles ikke gå i trapper. Robotgressklipperen takler ulendt terreng, i hvert fall hvis du velger en litt dyrere modell.

De kan være til stor hjelp i hjemmet, og særlig nyttig for eldre og uføre.

Men er alt bare positivt med disse dippeduttene?

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon advarer mot at roboter i hjemmet kommer med noen sikkerhetsmessige utfordringer.

– Vær kritisk til leverandøren

– Roboter og annen moderne teknologi i hjemmet kan være bra, men de kan også samle inn mye opplysninger om hvordan vi lever livene våre. De kan registrere hva vi sier, hvem vi har på besøk, når vi sover, er på toalettet og når vi er bortreist, sier Thon.

– Dette er data som både kan være interessant å bruke kommersielt, for eksempel for å gi tips om kjøp av ny støvsuger eller toalettkost, men også data som i verste fall kan misbrukes, advarer han.

– Hvordan kan man som forbruker beskytte seg mot slikt?

– Det er viktig å være kritisk til hvilke leverandører man velger for slike tjenester. Dersom robotene kommu­niserer med eller styres fra mobiltelefon eller PC må kommunikasjonen være kryptert. Dessuten er det viktig å sette seg inn i hvilke opplysninger som samles inn, og hva de brukes til.

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad ser en voksende bruk og interesse for roboter i hjemmet.

– Vi har inntrykk av at for eksempel robotstøvsugere og robotgressklippere er godt etablerte på markedet. Hvis vi ser på vanlige forbrukerprodukter i hjemmet som er koblet til internett, har vi inntrykk av at for eksempel dørlåser, garasjedører og etter hvert lyspærer er rimelig vanlige. Vi vet også at for eksempel mange panelovner kan styres via apper. Fremover antar vi at stemmeassis­tenter kan bli populære.

Kan bli problematisk

Også Myrstad mener at man bør være kritisk, og ta hensyn til visse sikkerhetsrisikoer.

– Vi ser at det er mange gjenstander som kobles på nett. Det kan gi mange fordeler, men det kan også føre til noen utfordringer, særlig siden utviklingen av nye produkter går veldig fort og standardene og kravene til bransjen ikke alltid greier å holde følge, sier Myrstad.

Han råder deg å passe på følgende:

Vær oppmerksom på produkter som slutter å virke hvis Internett ikke virker. Det er kjedelig å bli låst ute eller at panelovnen ikke slår seg på fordi det er problemer med Internett.

Tenk igjennom om du trenger at gjenstanden er koblet til Internett.

Pass deg også for abonnementsfeller. Hvis det er en gjenstand som trenger kobling til telefonnettet, for eksempel en panelovn på hytten som du ringer for å skru på, bør du passe på så du ikke må betale dyre tele­fonabonnement og ha lang bindingstid.

Der du kan ha passord, ha eget passord på de smarte tingene i hjemmet, slik at passordet til e-posten din for eksempel ikke kommer på avveie på grunn av robotstøvsugeren.

Fordi mange såkalt smarte gjenstander akkurat er lansert på markedet, er standardene ikke helt på plass ennå, og de «snakker» ikke alltid med hverandre.

– Hvis du kjøper en smart panelovn som kan styres med en applikasjon på mobilen, risikerer du at en annen panelovn av et annet merke, styres med en annen applikasjon og de smarte lyspærene av en tredje. Da blir det ikke så veldig mye mer praktisk enn å styre termostaten manuelt.

Tingen kan slutte å virke eller bli mindre sikker, fordi produsent slutter å lage program-vareoppdateringer. Da kan du bli sittende igjen med et ubrukelig eller usikkert produkt.

-Uvedkommende kan få tilgang på produktet eller innsyn i din bruk av det hvis sikkerheten ikke er god nok, avslutter Myrstad.

De vanligste robotene i dag: Støvsuger

Gressklipper

Stemmestyrte assistenter

Vindusvasker

Selvkjørende droner

Gulvvasker

Kattesand-renser

Denne artikkelen er tilpasset nett, og ble i sin helhet publisert i VI OVER 60, november 2017.