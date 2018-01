Slik unngår du at pensjonist-livet blir trist

Av Merete Sillesen

– Ikke sov lenge fordi det ikke «skjer» noe.

Mange gleder seg til pensjonisttilværelsen. Men ikke alle er forberedt på å være sammen med partneren døgnet rundt, syv dager i uken. Nye gleder kan oppstå, men også nye utfordringer.

Å pensjonere seg innebærer for de fleste en stor omveltning. Det kan oppleves godt ikke å måtte leve etter klokken, samtidig kan det føles ganske tomt når man ikke har noe å gå til.

Vi mennesker er forskjellige, vi har hatt ulike jobber, og overgangen til pensjonisttilværelsen kan oppleves både stressende og befriende. Det samme gjelder å forholde seg til en partner som «alltid» er hjemme.

Lag en pensjonist-rutine

Karianne Kvalheim, Stipendiat i Helse og Adferd ved NTNU/ANU, sier:

– Vi vet at rutinene arbeid fører med seg er positivt for helsen; å stå opp til samme tid hver dag, spise på faste tidspunkt, og det å vite hva som forventes av oss den dagen. Det kan derfor være en god idé å lage seg en «pensjonist-rutine».

– Du trenger ikke å stå opp klokken seks hver morgen, om du ikke trives med det. Men stå gjerne opp til samme tidspunkt og ikke sov lenge fordi det ikke «skjer» noe. Prøv å ha noe å gjøre i løpet av dagen, forplikt deg til faste aktiviteter, alene eller sammen med partneren, tipser Kvalheim.

Å være i jobb ved økt alder kan være positivt på mange måter. Noen forskere mener at det kan redusere eller utsette demens.

– Det kan derfor være lurt å fortsette å lese, diskutere, oppleve nye ting eller kulturer og ikke minst lære noe nytt. Å lære sammen med ektefellen, kjæresten eller en god venn, gir hjernetrim, engasjement og mestring, samtidig som dere gjør noe sammen, deler opplevelser og får noe å snakke om ved middagsbordet, sier Kvalheim videre.

Mening, engasjement, tilfredshet

Hun forklarer at det innen lykkeforskningen ofte refereres til at det gode liv består av tre elementer: Mening, engasjement og tilfredshet.

– Et viktig poeng er at det gode liv ikke er en endestasjon, men en reise, sier hun.

– Dette er også tilfelle for pensjonisttilværelsen; å bli pensjonist er ikke endestasjonen, men en ny livsfase med utfordringer så vel som muligheter.

Kvalheim legger vekt på at det, uavhengig av om man planlegger pensjonisttilværelsen eller nettopp er blitt pensjonist/har vært pensjonist lenge, kan være greit å tenke igjennom hvilke aktiviteter som er riktig for deg i denne fasen av livet. Det kan være store forskjeller på hvilke behov du har som 65-åring og som 85-åring.

Tenk gjerne igjennom om aktivitetene kan passe inn under kategoriene: mening, engasjement og tilfredshet:

Hva gjør du når du virkelig koser deg/har det godt (tilfredshet)?

Er det noe som gjør deg nysgjerrig, som du gjerne skulle lært mer om (engasjement)?

Er det noe du kan gjøre som gir deg mening i livet, noe du synes er meningsfylt?

Anerkjennelse, mestring, nytte

Kvalheim forklarer at det å være sammen med hverandre, å være en del av et fellesskap, er helsebringende, kanskje spesielt med økt alder.

Arbeidet har til nå vært en arena for å møte andre mennesker som vi også gjerne deler interesser med, og jobben er for mange en viktig arena både for anerkjennelse, mestring og for å føle seg nyttig. Forskning viser at nettopp å kjenne mestring og å føle seg meningsfull er viktig for både helse og lykke-nivå.

– Å engasjere seg i frivillig arbeid, eller å være en støtte for barn og barnebarn, om man har det, vil kunne tjene en slik funksjon, sier Kvalheim.

– Og her er det opp til pensjonistparet å bli enig om hva de skal gjøre sammen og om hvilke aktiviteter det er hensiktsmessig å gjøre hver for seg.

Ny fritid

Per Erik Solem, forsker ved Nova, Høyskolen i Oslo og Akershus, sier at hvilke utfordringer paret vil møte når begge blir pensjonister, vil i stor grad avhenge av hva de hadde sammen før pensjonisttilværelsen, og hvordan de har forberedt seg på å ha mange timer til fri bruk hver dag.

– Om man har interesser og aktiviteter ved siden av jobben, kan det være lettere å unngå sofasitting som pensjonist. Da kan heller aktivitetene trappes opp. Har man ikke aktiviteter utenom jobben kan det være lurt å begynne med noen nytt allerede før man slutter i arbeid. Det kan være vanskeligere å begynne med noen nytt hvis man allerede har begynt å sige ned i sofaen, sier Per Erik Solem.

Han forklarer at noen par har vært mye sammen, også som yrkesaktive, mens andre har hatt mye tid hver for seg.

– Det kan være en fordel å tenke på mulige følger av å bli mer sammen, og å være åpen for å justere mengden av samvær, sier forskeren.

– Det har ikke noe å gjøre med hvor glad man er i hverandre. Noen liker det best når de er sammen hele tiden, andre trenger mye tid for seg selv uten at man er mindre glad i den andre.

Holder forholdet levende

– Fordelene og ulempene vil variere med hva man er vant med, hvor avhengig de er av hverandre og hvordan de regulerer nærhet og avstand seg imellom, forklarer Solem.

Å være sammen hele døgnet, hele uken, hele året kan bli for mye. Noen har ulike ønsker for samværet, og man må justere seg i forhold til hverandre. Gjennom justeringer kan man holde forholdet levende og «begynne på nytt» flere ganger, ikke minst når begge slutter i arbeid.

– Et grep kan være å gjøre nye ting sammen og/eller hver for seg; foreninger, møter, konserter, reiser, frivillig arbeid, osv. Det kan også bli nødvendig å justere seg til et nytt mønster for nærhet og avstand som passer begge, sier Solem.

Det er mange måter å finne frem til hvordan man skal unngå å «gå hverandre på nervene» i pensjonisttilværelsen. Man må snakke sammen og prøve seg frem. En ny fase i livet krever utprøving og åpenhet for noe «feiling», men det kan man snakke om og justere.

– Livet etter arbeidslivet er en ny fase med mange muligheter på godt og ondt, avslutter Solem.

Artikkelen er tilpasset nett, og ble først publisert i VI OVER 60, oktober 2017.