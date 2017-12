Jørgen Skavlan: – Vi er bortskjemte enebarn

Av: Anne-Katrine Strøm. Foto: Stine Østby

Ingen er så privilegerte som nordmenn, og få er verre til å klage, sier Norges mest ettertraktede lege.

– Det er mye våre holdninger som gjør oss mistrøstige, men egentlig er vi sterkere enn vi tror, mener Jørgen Skavlan.

Allmenlegen er kjent for sitt humoristiske oppgjør med nordmenns surmuling: At vi klager på helsen

og drittpolitikere, dårlige veier, skatten, møkkavær og elendige TV-programmer.

For ikke å snakke om hvor lettlurte vi er. Vi tyller i oss helsekostprodukter, knasker kapsler og piller med antioksidanter og vitaminer for milliarder av kroner årlig. I tillegg bruker vi svimlende summer på obskur alternativ behandling.

Vi fyker rundt med pulsklokker og skrittellere – og løper beina av oss til skogs – alene. Og sverger til rawfood, supermat og glutenfritt. Uten at vi blir særlig friskere eller lykkeligere av det. Vi er mer opptatt av rundetider enn tid rundt bordet og mer opptatt av karakterer enn av å ha karakter, mener han.

– Nordmenn har det for godt

Som innbarket skeptiker og rendyrket skolemedisiner, syns Skavlan at det også er viktig å få frem skyggesidene i velferdssamfunnet. Blant annet er vi nordmenn dobbelt så mye sykmeldte som svenskene, og langt mindre emosjonelt lykkelige enn danskene.

I tillegg er vi kåret til de mest naive av Europas befolkning, ifølge European Social Studies.

– Ikke rart vi tror VitaPro gir oss glatt hud, myke ledd og overskudd i hverdagen, sier Skavlan.

Til tross for at vi har et av verdens beste helsevesen, velstand og velferd, er vi misfornøyde med alt, mener han.

-Hvorfor er vi blitt en skokk bortskjemte sytere?

– Jeg liker ikke ordet sytere, men bortskjemte enebarn, ja. Forenklet kan man si at vi har det for godt – og at vi kjenner for godt etter. Vi blir nærmest pådyttet velferd, og vi dyrker illusjonen om det sykdoms- og lytefrie livet. Den livslange helsen eller det fullkomne som egentlig ikke finnes, svarer fastlegen.

– I tillegg lever vi i et samfunn der lykke blir målt i sifre, vi leser oss grønne på helse i magasiner, ukeblader og blogger. Men vi glemmer kanskje det viktigste. Nemlig å leve på det «jevne» – og at livet er mye mer enn streben etter prestasjoner og det perfekte. Vi er mer opptatt av rundetider enn tid rundt bordet og mer opptatt av karakterer enn av å ha karakter, mener Skavlan.

– Det tyngste er ensomhet

Det viktigste er å kommunisere og være nær hverandre emosjonelt. Det viser all forskning. Det tyngste vi mennesker opplever er ensomhet, og ensomhet kan man oppleve i fellesskapet. Har vi evnen til samtale, humor og latter, tåler vi smerte og ubehag bedre, trekker han frem.

– De fleste som går til legen kommer fordi de trenger noen å snakke med. Ensomheten er et problem som er vanskelig å håndtere fra et fastlegekontor.

– Faktum er at antall legebesøk øker. Nordmenn går gjennomsnittlig til fastlege hver fjerde måned, hele livet igjennom. I mange år er Norge blitt kåret til det beste landet å bo i. Det finnes ikke noe så flott som norsk velferd. Men vi må våge å snakke om skyggesidene, velferd er også passiviserende og gir mulighet til ansvarsfraskrivelse, sier Skavlan videre.

– Skjønner ikke at mennesker søker mot «kvantemedisin»

På basis av et langt liv som lege – og i møte med titusenvis av pasienter – har han skrevet bok om at vi

er sterkere enn vi tror. Han mener at vår innstilling til livet og tenkning er med på å avgjøre opplevelsen av tilfredshet og helse i hverdagen.

– Selv skulle jeg ønske at jeg kunne skrive ut rosa resepter på sterkt sosialt nettverk. Sosiale og gode relasjoner er helsebringende og kan gjøre underverker for folkehelsen, mener han.

Jørgen Skavlan er kjent som en slagferdig og humoristisk formidler. Skjønt enkelte mistenker ham for å være arrogant, elitistisk og uten empati. Ikke minst gjelder det siste folk i alternativ-og helsekostbransjen, som han har rettet krass kritikk mot.

Han mener det er viktig at skolemedisinen og naturvitenskapen er synlig i samfunnsdebatten for å avkrefte mytene om statiske og anekdotisk homeopati og annen «alternativ» medisin. Skjønt han er åpen for at det er mye vitenskapen ikke vet.

– Vitenskap er dog dynamisk og etterprøvbar, sier han, – det ligger i dens vesen å prøve og feile. Bare se

på immunterapi og genetikk der utviklingen trolig vil ha positive konsekvenser for de fleste av oss.

Det neste vi vil se er behandling innen nevrologi, som demenssykdommer, og da skjønner ikke jeg at

mennesker søker mot «kvantemedisin» og «healing», sier han.

Vi kan lære av danskene

Av og til opplever Skavlan at hans uttalelser blir spisset av media. Han har aldri påstått at vi er sutrepaver. Men at vi stadig tåler mindre og føler oss sykere enn vi egentlig er.

Noe av grunnen er at vi opplever helse like mye intellektuelt som fysisk. Han mener vi ville ha godt

av å leve mer utadvendt – og kanskje skue litt til danskene.

Følgende er hentet fra hans siste bok:

«Danskene har Krøyers maleri «Hipp hipp hurra!» som sin visuelle, nasjonale metafor, vi har Munchs «Skrik». Hadde Krøyers maleri vært vårt, ville vi hatt en evinnelig diskusjon gående om at det i maleriet ble spist sukker og gluten, og at det ble drukket alkohol med barn til stede. Danskene lever riktignok kortere enn oss, men de ser da fornøyde ut der de sitter rundt et sjenerøst bord med hvit duk en sommerdag i Skagen i 1888. Mens vi, vi står i skråningen opp mot Ekeberg og skriker, eller løper gjennom livet med pulsklokke og joggebarnevogn, kledd i lycra som er vasket i allergivennlig og glutenfritt vaskemiddel. Og det året vi kanskje opparbeider ved all forsakelsen, det skal vi altså tilbringe i sykehjemskø.»

-Danskene er altså mer fornøyde enn oss?

– Det stemmer om man deler lykkeopplevelsen i to, som psykologen Daniel Kahnemann gjør. Emosjonell lykke og erfart lykke. Emosjonell lykke er det vi opplever i nuet, for eksempel rundt et bord med familie og venner. Erfart lykke skapes av trygghet, velferd og forutsigbare livsvilkår. Det siste er vi best på, men i emosjonell lykke har danskene vært på topp siden 1972.

– De lever riktignok et år kortere enn oss, men de går trolig «syngende til en tidlig grav». Hvem av oss ville vel ikke byttet bort det siste året på sykehjem med å sitte rundt et bord en sommerdag i Skagen med familie og venner?, spør Skavlan.

– Lykke er ikke materiell rikdom

Han syns det er viktig å erkjenne at lykke og tilfredshet ikke er ensbetydende med materiell rikdom.

– Man antar at vi som folk var mest lykkelige i årene etter krigen frem til tidlig på femtitallet, da gjenoppbygningen var i gang. Den gang sto folk sammen – og de hadde ikke all verden av materielle goder. Jeg mener vi har mistet noe vesentlig med oljerikdommen de siste 20 årene. Det virker som om vi har vært på amfetamin med skyhøye forventninger om stadig flere fordeler og økende materialisme.

Dette jaget og forventningene har vært med på å skape en form for ubehag og grunnleggende misnøye, mener legen.

– Etter mitt syn har tilfredshet sammenheng med realiteter og forventninger. Daniel Kahnemann, en israelsk -amerikansk psykolog og nobelprisvinner som har forsket på beslutningspsykologi og det kognitive grunnlaget for lykke, sier det klokt: «Lykke er våre realiteter minus våre forventninger.»

– Vi mangler den dype emosjonelle lykken. Materielt har vi det bedre enn danskene, men de er mer tilfreds og har større evne til å nyte livet, mener Skavlan.

– Helse sitter i hodet

I et av sine foredrag, «Refleksjoner fra et venteværelse», skriver han med humoristisk snert: «Vi kommer ikke til å dø på sykehjem, men i en jacuzzi finansiert av Nav.»

– Hvordan kan vi bli mindre selvopptatte, misfornøyde og krevende?

– Jeg tror i hvert fall at ved innsikt kan vi sette misnøyen i perspektiv. Vi vet faktisk også en god del om latterens og humorens positive effekt på kropp og sjel. Psykologien har forsket mye på virkningen dette har på kroppen, på vår adferd og måten vi opplever verden rundt oss på, understreker legen.

Blant annet har psykologen Marc van Vugt ved universitetet i Liverpool gjort studier som viser at vi kan tåle smerte og ubehag bedre – og at latter er koblet til hvor mye hjernen utskiller av endorfiner, kroppens eget smertedempende og lystøkende middel.

– Latter gjør oss mer orientert mot fellesskap, sjenerøse og den fungerer som sosialt lim. Latter er kommunikasjon. Vi har med andre ord mye å hente gjennom humor, og som tidligere nevnt av våre danske slektninger. Mye kan også endres ved at vi utforsker grunnlaget for feilslutninger

som påvirker vår tenkning, og derigjennom våre følelser, sier Skavlan mens han understreker:

– Det sitter mye helse i hodet.

JØRGEN SKAVLAN: Fra Oslo, fylte 60 år 28. juni. Gift, tre voksne barn, ett barnebarn. Far til Jenny, bror til Fredrik, Guri og Petter, alle Skavlan. Allmennlege, foredragsholder, debattant og skribent. Kåret til fastlegen flest vil ha, 2001. Driver legesenter på gamle Røde Kors Klinikk på Frogner, Oslo, sammen med åtte andre leger. Har utgitt flere bøker.

