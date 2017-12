Derfor er sladder positivt

Av Cathrine Mostue, psykolog og fast spaltist

-Vi liker den som deler spesielt viktig negativ informasjon om andre, sier psykolog.

Er du typen som ser på «Farmen-kjendis» og med stor glede leser intime detaljer fra andre kjendisers familieliv? Eller kanskje er du typen som hever seg moralsk over andre som ser reality-serier, leser Se & Hør og andre sladderspalter fra media.

Uansett hvilken type du er så har informasjon om andres liv stor underholdningsverdi, men det er ofte tabubelagt å innrømme det. Bare ordene «sladder» og «sladrekjerring» vitner om at vi forholder oss til dette som noe negativt.

Men visste du at sladder faktisk kan være bra også? I sin faste spalte i VI OVER 60 forklarer psykolog Cathrine Mostue hvorfor.

Les også: Psykopatens trekk blir verre med alderen

Sladder oppmuntrer til samarbeid

Det er sant at det meste sladder er overfladisk og ondskapsfull, men sladder har også positive sosiale effekter. Dette overser vi når vi ensidig fokuserer på det negative.

Hva er den sosiale funksjonen ved sladder?

Forskning fra evolusjons- og sosialpsykologien har sett nærmere på dette. De har funnet ut at sladder kan hjelpe oss å knytte personlige bånd og nettverk, og oppmuntre oss til bedre samarbeid.

De gir oss en analogi med våre fjerne slektninger, primatene, som pleier hverandres pels for å knytte sosiale bånd, og forteller at vi mennesker gjør det samme ved deling av informasjon om andre i vårt nettverk.

Vi liker den som deler spesielt viktig negativ informasjon om andre. Det høres merkelig, men det viser seg at det kan være sosialt og snakke negativt om andre hvis denne informasjonen kan beskytte mottakeren fra å bli utnyttet eller på andre måter utsatt for antisosial oppførsel.

Derfor vil informasjon om hvem som jukser, lyver eller om hvem som unndrar seg ansvar kvalifisere som pro-sosialt sladder.

Informasjonen vi er mest opptatt av

Forskerne definerer «sladder» som en praksis med å snakke om mennesker som ikke er tilstede, og at slike samtaler ofte er avslappet, uformell og underholdende. Typisk vil en «sladdersamtale» ha elementer av moralsk bedømming.

Noen forskere har estimert at 60 prosent av våre samtaler med andre inneholder former for sladder og at menn og kvinner sladrer like mye, men på litt forskjellig måte.

Vi er mest opptatt av informasjon om mennesker som ligner oss selv og som har samme kjønn og alder. Vi sladrer om våre venner, om våre fiender og vi sladrer om kjendiser vi aldri har møtt og som vi aldri kommer til å møte.

Kanskje vi kan akseptere at sladder kan fungere positivt når vi lærer om de uskrevne reglene på jobben og får viktige påminnelser om normer og regler i vårt nettverk?

Les også: Disse ordene forsvinner fra det norske språket

Derfor elsker vi kjendiser

Men hvorfor i all verden er vi så opptatt av kjendiser?

En forklaring er at kjendiser er et moderne fenomen, sett med evolusjonens øyne, og at enhver person som vi ser ofte og kjenner intime detaljer om, per definisjon blir et medlem av vår indre sirkel.

Hjernen vår er ikke skapt for å skille mellom ekte og falske sosiale nettverk, den er skapt for å gjenkjenne, like og ha intim informasjon om dem vi ser ofte og dem vi samarbeider med.

Hvis du oppdager en merkelig, men uimotståelig trang til å lese om Vendela Kirsebom og Petter Pilgaards nye kjærlighetsliv, så nyt derfor dine syndige gleder. De er en del av vår menneskenatur.

Denne artikkelen er tilpasset nett, og er tidligere publisert i magasinet VI OVER 60.