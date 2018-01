Kjøpe TV på nyttårssalget?

Av Linn Merete Rognø

Her er de mest brukervennlige TV-ene på markedet.

Er du en av de mange som vil kjøpe nytt TV nå, har du utallige varianter å velge i mellom.

Men ikke alle typene er like intuitive og brukervennlig. Har du for eksempel nedsatt syn, hørsel, er ustødig på hånden eller bare ønsker en TV som er enkel å manøvrere, kan det være vanskelig å vite hvilken type du skal velge.

Så hva slags funksjoner bør en TV ha for å tilfredsstille dine behov?

Her får du eksperttipsene.

Tre enkle modeller

De aller fleste TV-ene på markedet i dag, er av ypperste kvalitet både bilde-og lydmessig.



Ifølge Ole Henrik Johansen, TV-ekspert i Tek.no, bruker de ulike produsentene den samme plattformen, altså brukergrensesnittet, på kryss av sine TV-modeller.

Men det er spesielt tre TV-modeller som er enklest å bruke, mener Johansen.

-Etter min mening er Tizen (Samsung), WebOS (LG) og Firefox OS (Panaosnic), de beste, sier Johansen.

Han begrunner det med at menyene er bygget opp slik at du får opp relativt store ikoner på skjermen, og for eksempel Samsung og LG har fjernkontroller som har minimalt med knapper.

-Dette er noe som kan gjøre det enklere å finne frem til riktig knapp, sier eksperten.

Viktige kriterier



Johansen mener at for den eldre målgruppen er det enkelte kriterier som spiller inn for at TV-en skal være så enkel som mulig å bruke.

-Jeg ville nok kjøpt en så stor TV som mulig. Det vil gjøre alt av skrift og menyer større, samtidig som teksten i programmer vil bli enklere å lese, sier han.

-Når det gjelder lyd så kan du for eksempel bruke et bluetooth-hodesett i tillegg til lyd via høyttalerne i TV-en, slik at om du har dårlig hørsel så kan du ha forskjellig lydstyrke på hodetelefonene og TV-en, legger han til.

Dette bør du sjekke

Når du er i butikken og skal velge ut den beste TV-modellen for ditt spesielle behov, er det noen ting som er viktig å se etter.



-Du bør ta deg litt tid til å prøve fjernkontrollen og kikke deg litt rundt i menyene til TV-en, sier Johansen mens han legger til:

-Forhåpentligvis vil du se om brukervennligheten er god nok til at du kan bruke produktet uten å måtte ty til bruksanvisningen hver gang du skal gjøre noe.

Og sist, men ikke minst: ikke nøl med å spørre i butikken etter hjelp.