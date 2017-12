– Kosttilskudd bør ikke være fritt tilgjengelig for denne gruppen

Av Linn Merete Rognø

Kan påvirke andre medisiner og føre til overdosering.

Demens gjør at viktige hjernefunksjoner som hukommelse og konsentrasjon svekkes, og da kan det være vanskelig å holde kontroll på medisindosering på egenhånd. Omkring halvparten av pasienter med demens bruker kosttilskudd, men en fersk studie viser at det er flere risikoer knyttet til dette.

Dette er det ikke alle pasienter, pårørende eller helsepersonell som er kjent med. Likevel er det få personer med demens som får hjelp til å ta kosttilskuddene riktig.

Kan reagere med medisiner

Det kan Hilde Risvoll, lege og spesialist i nevrologi ved Valnesfjord Helsesportsenter, fortelle.

I Risvolls tidligere arbeid som lege på Kløveråsen hukommelsesklinikk, var det allikevel flere pårørende som tok opp bekymringer om bruk av kosttilskudd.

–Det som spesielt ble tatt opp var om kosttilskuddene, som personen med demens brukte, kunne reagere negativt med personens legemidler. Flere uttrykte også skepsis til at det ble brukt for mange kosttilskudd, og at det virket som om bruken var kommet ut av kontroll på grunn av personens demens, sier Risvoll til VI OVER 60.

Disse henvendelsene førte til at Risvoll ønsket å kartlegge den totale risikoen ved at pasientene brukte kosttilskudd, og om de fikk hjelp til å unngå slik risiko.

Nevrologen og kollegene gjennomførte en spørreundersøkelse blant pasienter og pårørende på klinikken. De fant at hos 11 prosent av de som brukte kosttilskudd, kunne virkningen av pasientenes medisiner svekkes eller forsterkes av virkestoffer i kosttilskuddene. Mindre enn en tredjedel fikk hjelp til å ta kosttilskuddene sine riktig, ennå de fleste fikk hjelp til å ta medisinene sine riktig

Personer med demens tar ofte medisiner, både for dempe symptomer ved sykdommen og fordi de har andre helseplager.

– Disse medisinene kan reagere med kosttilskudd. Samtidig kan det være en utfordring for mange å følge anbefalinger om hvordan de skal bruke kosttilskuddene. Dermed øker sannsynligheten for at de kan ta for høye doser. Pasientene kan forveksle kosttilskudd og medisiner, og ende opp med å ta begge preparatene uregelmessig, har Risvoll tidligere uttalt til Forskning.no.

Bør ikke ha fri tilgang på medikamenter

– Personer med demens som ikke klarer å ta legemidlene sine riktig, det vil si rett dose av rett legemiddel til rett tid, kan heller ikke forventes å ta kosttilskudd riktig. De bør få hjelp, mener Risvoll.

Christian A. Drevon, professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, mener at både medikamenter og kosttilskudd ikke bør være tilgjengelige for fri benyttelse av personer med demens.

– Det kan gi overdoseringer som er helsemessig skadelige, og bør derfor forhindres, sier Drevon.

– Har ikke optimalt kosthold

Mennesker med demens som forøvrig er friske, og har et bra kosthold, vil vanligvis ikke trenge kostholdstilskudd, understreker Drevon.

Studier viser at folk med demens imidlertid ikke har et optimalt kosthold, ifølge professoren.

– Man ser at flere demente har mangel på viktige næringsstoffer som vitamin D, iod, vitamin B12 og omega-3 fettsyrer. Alle disse næringsstoffene kan nå måles i blodet relativt enkelt, og kosttilskudd kan gis om ikke en bedring av kostholdet er tilstrekkelig, avslutter Drevon.

