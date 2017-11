Laber sexlyst etter mange år sammen?

Av Linn Merete Rognø

God sex begynner ikke på soverommet…

At godt voksne par som har vært sammen lenge ikke føler det samme seksuelle begjæret for hverandre som før, er det ofte helt naturlige grunner til.

For eksempel ereksjonsproblemer hos menn, mindre østrogenproduksjon hos kvinner som igjen fører til vaginal tørrhet og ubehag ved sex, endret helsetilstand hos begge kjønn som skaper fysiske utfordringer ved sex.

Men – én av de vanligste årsakene til at godt voksne par har mindre, eller ingen sex med hverandre, er noe de som regel er skyld i selv.

Mindre snakk = mindre sex

– Dessverre opplever mange godt voksne par at sex og seksualitet er et vanskelig tema å snakke med partneren om. Sexlivet kan da bli et ikke-tema og etterhvert langsomt dø hen, uten at partene nødvendigvis ønsker det.

Det forteller Siv Sæveraas, familieterapeut ved Askele familieterapeuter.

For sett bort fra naturlige, fysiske årsaker til mindre sexlyst i eldre alder, er det ofte her skoen trykker: jo lenger tid som går uten at par setter ord på lysten eller behovet begge har, desto større blir avstanden og ensomheten mellom de to. Ergo – mindre eller ingen sex, ifølge terapeuten.

Kari Erøy, parterapeut ved Samtalen AS i Oslo, er helt enig.

– Veldig ofte skyldes dalende sexlyst med alderen dårlig kommunikasjon. Dere har kanskje kommet inn i en ond sirkel hvor dere avviser hverandre både mentalt og fysisk, sier Erøy.

Når dette pågår over lang tid, er det ikke så lett å snu det. Løsningen er kanskje lettere i teori enn i praksis, men man kommer ikke unna det:

-Du må tørre å vise deg sårbar for partneren din, si noe om det som er vanskelig, sier hun.

Eldre kropp er også vakker

En annen grunn til at sexlysten daler med alderen, er at par glemmer å anerkjenne hverandre, og unngår å vise at man elsker hverandre, mener Erøy.

– Å få anerkjennelse fra partneren sin er helt grunnleggende, vi mennesker vil føle oss elsket på forskjellige måter. Vi trenger å føle oss god nok, sier hun.

Når alderen kommer snikende, kan det for mange være vanskelig å godta at egen, og partnerens, kropp forandrer seg. Nok en vanlig årsak til at sexlysten også blir mindre.

Men her er det bare til å ta grep med en eneste gang, råder Erøy.

– Alle opplever at kroppen endrer seg, men man kan fremdeles tenne på hverandre, understreker terapeuten.

Ved å godta at dette er en uunngåelig endring, er det lettere å se at en godt voksen kropp fremdeles er vakker – vakker på en annen måte enn en ung kropp.

– Partneren du har foran deg er en person du elsker, og som faktisk elsker deg. Men det må man vise tydelig ved å godta personen fysisk slik som han eller hun er, sier Erøy.

– God sex begynner med frokosten

For å få finne tilbake til det gode sexlivet, handler det altså om å se den andre tydelig – og vise hva du syns om partneren din.

Her er Erøys tipsliste: