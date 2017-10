Landene vi vil bo i som pensjonist

Av Linn Merete Rognø

Det mest populære landet ligger nærmere enn du tror.

– Dagens pensjonister er langt sprekere og mer reisevante enn den forrige generasjonen, og mange er flinke og tar språkkurs for å kommunisere med lokalbefolkningen der de flytter.

Det mener Vibeke Montero og Inga Ragnhild Holst som står bak Bortebest.no.

Og med god helse, bedre økonomi og effektive fremkomstmidler som gjør reiseruten kortere, er det meste tilrettelagt for at den eldre generasjonen kan bo utenlands, permanent eller deler av året.

Sverige på topp

Å flytte til utlandet på eldre dager, blir stadig mer populært, og boligmarkedet vokser kontinuerlig. På Finn.no ligger det i dag over 11.000 boliger til salgs i utlandet.

Ut i fra boligannonsene som er lagt ut på Finn.no så langt i 2017, er det tre land som ligger på topp i henhold til popularitet blant nordmenn:

Sverige – 122 boliger lagt ut for salg så langt i 2017 Spania – 114 boliger lagt ut for salg så langt i 2017 Italia – 33 boliger lagt ut for salg så langt i 2017

Blant topp søkeord er “Strømstad” og “Torp” i Sverige, ifølge Adéle Cappelen Blystad, kommunikasjonsrådgiver hos Finn.no.

Reiseavstand og kultur viktigst

Ifølge salgsdirektør på FINN Eiendom, Johan Fredrik Høvås, ser de at det stort sett er de samme landene som er nordmenns favoritter over tid, med Sverige og Spania på topp.

– Reiseavstand og hvor familiære vi er med kulturen, samt hvorvidt andre nordmenn er i området virker å være en vesentlig faktor for hva som er populært, sier Høvås.

I tillegg påvirkes også attraktivitet av politiske og økonomiske forhold.

– For eksempel påvirket priser og interesse for utlandet generelt, mens vi den senere tid har sett at interesse for Tyrkia har falt som følge politisk uro, forteller Høvås videre.

Her bor det flest pensjonister Selv om Sverige topper listen på Finn.no, er det i fire andre land det bor flest norske pensjonister i dag. Det viser denne topp 10- oversikten fra SPK: Spania USA Thailand Stor­bri­tannia Sve­rige Fran­krike Can­ada Dan­mark Port­ugal Tyr­kia (Kilde: SPKs medlemsregister. )

Anbefaler Spania

– Du trenger ikke kjøpe bolig for å tilbringe pensjonisttilværelsen i utlandet. Det går fint an å langtidsleie, tipser Montero og Holst.

Montero bor selv i Spania, og synes det er et land som tilbyr livskvalitet til en rimelig penge.

– Det koster ikke stort mer enn tjue kroner å spise frokost på kafé, eller en hundrelapp for en velsmakende lunsj, sier hun.

I tillegg mener hun at siden mye av livet leves utendørs i Spania, legger dette til rette for et sosialt liv der du lett får nye venner, spesielt hvis du bor i områder hvor det bor andre nordmenn.

Været i Spania avhenger av om man bor på fastlandet eller på Kanariøyene. På fastlandet er det ikke sommer året rundt, slik mange tror, understreker Montero.

– Men mange pensjonister setter pris på nettopp dette, ettersom den intense varmen kan oppleves som slitsom. Det er deilig å benytte høsten og vinteren til å gå tur i fjell og vakker natur, samt at Spania har et ryddig samfunn med veldig gjestfrie mennesker, mener hun.

Som norsk i Spania kan du benytte deg av det offentlige helsetilbudet, men med mindre du snakker spansk kan det være en utfordring å kommunisere med personalet, mener Montero.

– Spanjoler snakker generelt dårlig engelsk.

– Morsomt som pensjonist i Florida

Holst trekker frem Florida som et annet flott sted å bo i som pensjonist.

– Florida er rimeligere å bo i enn mange andre stater i USA, for eksempel er det ikke merverdiavgift på mat og medisiner. Det er også sett fra Norge rimelig å kjøpe og leie bolig, såfremt du holder deg unna de mest populære områdene rundt Miami, sier Holst.

For eksempel finnes det mange flotte, trygge nabolag der du får svømmebasseng for prisen av en toromsleilighet i Oslo, tipser hun.

– Været er jevnt over godt og det er enkelt å ta seg til delstatens to kystlinjer.

Ifølge Holst har Florida også mange tilbud rettet mot seniorene.

– The Villages nord for Orlando er en egen seniorby med utallige aktiviteter og tilbud for eldre. Og her snakker vi ikke bingo. Her finnes absolutt alt du kan tenke deg av aktiviteter: kokkekurs, diskusjonsklubber, jazzbarer. Og det er cocktail hour når en måtte føle det, forteller hun.

Skulle du bli syk, så er det en fantastisk infrastruktur, mener Holst.

– Flere av sykehusene snakker om wow-faktor – forutsatt at du har gode forsikringsordninger.

Amerikanerne er også utadvendte og inviterer deg gjerne hjem på grilling og aktiviteter, syns Holst.

– Jeg tror det er både morsommere og lettere å være pensjonist i Florida!